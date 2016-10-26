Газовый спор, который до настоящего времени так и не решен полностью, проблема транзита российской нефти через белорусскую территорию и многое другое уже давно стало обыденным в информационном пространстве Белоруссии. Правда, совсем недавно местные СМИ нашли еще одну, как им кажется, злободневную тему, связанную с желанием России перенаправить свои транспортные потоки с портов Прибалтики в собственные три терминала: Усть-Луга, Высоцк и Петербургский нефтяной терминал. В Белоруссии почему-то посчитали, что нынешняя активизация Москвы самым прямым образом связана с жизнью республики, и призвана завлечь белорусов в очередную «транзитную ловушку». Хотя при ближайшем рассмотрении, белорусский вопрос в действиях России является второстепенным, уступая место желанию Кремля «усмирить» заигравшихся в последние годы прибалтов.

brightwallpapers.ru Порт Клайпеда

О том, что Россия не намерена мириться с откровенно антироссийской политикой некоторых своих соседей, было известно давно. Прибалтийские республики, которые в прошлые годы получали немалые барыши от транзита российских грузов, до недавнего времени позволяли себе считать, что так будет продолжаться вечно — Россию можно будет и дальше обливать грязью, при этом неплохо на ней наживаясь. Однако в Москве решили по-иному. Еще в 2002 году Владимир Путин, открывая порт в Приморске, заявил, что «скоро вся экспортная нефть пойдет через наши порты — ничего прибалтам не оставим». Это ознаменовало начало новой транзитной политики российского государства на западном направлении, получившей дополнительный импульс после событий на Украине. Ее итогом сегодня стало падение грузооборота основных прибалтийских гаваней. Известно, что к осени 2016 года грузооборот порта Вентспилса снизился на 21%, Риги — на 10,8%, Лиепая — на 0,4%, Таллинна — на 8,2%. Это уже привело к тому, что руководство прибалтийских стран стало все больше задумываться не о повышении доходности своих портов, а об их выживании. Тем более что все последние попытки найти дополнительные пути заработка, например, за счет Китая, так и не принесли гаваням Литвы, Латвии и Эстонии особого успеха.

Необходимо отметить, что, несмотря на грозящий в ближайшем будущем коллапс, прибалты, до недавнего времени, продолжали излучать оптимизм, всерьез рассчитывая на белорусов и их экспорт. Дело в том, что белорусские товары составляли и продолжают составлять львиную долю грузооборота большинства прибалтийских портов. Так, сегодня около 90% белорусского экспорта, идущего не в Россию (в основном калийные удобрения и нефтепродукты), проходит через Прибалтику и Украину, переправляясь через их порты дальше на Запад и Восток. Например, в прошлом году Белоруссия транспортировала через прибалтийские республики около 8,5 млн. т. нефтепродуктов, а за восемь месяцев нынешнего года — 5,67 млн. т. Это позволяет обеспечивать загруженность некоторых прибалтийских гаваней практически на треть (например, около 35% загруженности Клайпедского порта), что делает белорусский экспорт крайне важным для прибалтов и, в первую очередь, для Литвы и Латвии. И до настоящего момента у последних были все основания считать, что ситуация не будет меняться и дальше. Даже несмотря на существующие политические проблемы между государствами: Вильнюс и Рига постоянно обвиняют Минск в диктатуре и нарушении прав человека, а Литва и вовсе грозиться сделать все, чтобы сорвать строительство Островецкой АЭС в Белоруссии.

В белорусской столице отношения с северными соседями также всегда рассматривали с точки зрения своей выгоды: в логистическом плане литовские и латвийские порты как нельзя лучше подходят для белорусского экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений. Поэтому вплоть до объявления ОАО «РЖД» о предоставлении до конца 2018 года скидки в 25% на перевозки белорусских нефтепродуктов в российские порты, прибалты смотрели на ситуацию довольно спокойно, не обращая особого внимания на периодические угрозы белорусов в случае необходимости изменить свои транспортные потоки. Теперь же ситуация, по всей видимости, изменилась и не в пользу прибалтов. И дело здесь не в том, что белорусы могут действительно решить перенаправить свои потоки через Россию, что, по разным оценкам, сделать будет крайне сложно и невыгодно, а в том, что теперь Минск получил в руки дополнительный козырь в торге с Вильнюсом, которого раньше у него не было. Проще говоря, вплоть до 2018 года белорусская сторона получила возможность укрепить свои позиции в переговорах с прибалтийскими портами и требовать для себя более выгодных, по сравнению с российскими, условий.

Некоторые обозреватели в Белоруссии считают, что нынешнее решение РЖД является лишь частью целой схемы будущего давления на Минск, так как сегодня в правительственных кругах России появилось мнение о необходимости внести изменения в межправительственное соглашение двух стран, регламентирующее беспошлинные поставки нефти из РФ в Белоруссию, включив в него обязательства республики по экспорту определенных объемов нефтепродуктов через российские порты. Как считают в Белоруссии, такое дополнение в соглашении может «закабалить» республику, особенно после 2018 года, когда скидка от РЖД должна будет закончиться. И все это, по мнению местных аналитиков, направленно исключительно на подрыв независимости страны. По всей видимости, подобные мысли витают и в головах белорусского руководства. Недаром Александр Лукашенко, выступая 7 октября с обращением к парламенту, заявил, что Белоруссия вернется к строительству нефтепровода из Балтики и начнет более усердный поиск новых источников нефти. Правда, во все эти прожекты пока верится с большим трудом, так как у белорусов нет денег не то, чтобы строить нефтепроводы и закупать черное золото по мировым ценам, но и окончательно расплатиться за газ с «Газпромом». И даже тот факт, что 19 октября в Одесский порт пришел танкер ALHANI с 84,7 тыс. тонн азербайджанской нефти для Мозырьского НПЗ, не должен никого вводить в заблуждение — Белоруссия, по вполне объективным причинам, не может отказаться от российских углеводородов, как бы она сегодня этого не хотела. И в таком случае возникает вопрос — зачем, учитывая практически полную белорусскую зависимость от России, Москве нужно еще больше ее усиливать за счет перенаправления экспорта республики через свои порты? Ответ, по всей видимости, очевиден — незачем. Нынешнее предложение РЖД белорусам является чисто экономическим и не имеет политического подтекста. Более того, как уже указывалось выше, такое предложение только на руку белорусам, которым необходимы дополнительные инструменты для разговора с Вильнюсом и Ригой. Тем более что никто насильно сегодня белорусский экспорт в российские гавани не гонит, а у Минска есть достаточно времени, чтобы все хорошо обдумать.

Таким образом, можно констатировать, что Белоруссия сегодня является, в лучшем случае, инструментом в новой транзитной политике России в Прибалтике. Ни о каком серьезном давлении на республику в настоящее время речи не идет и в обозримом будущем не предвидится. Москве пока достаточно того, что белорусы, пытаясь выбить для себя более выгодные условия, будут дополнительно давить на прибалтов вплоть до 2018−2020 годов, когда, по планам российского руководства, «грузопоток в район Прибалтики сократиться до нуля». И только после этого, возможно, белорусам предложат что-то более серьезное, чем просто скидки от РЖД. Это значит, что, как минимум, еще два года ни о каком резком изменении логистики белорусского экспорта, говорить не приходится, а любая политизация данного вопроса будет абсолютно искусственной.