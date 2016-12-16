Однако на самом деле, при кажущейся сегодня спокойной обстановке, ситуация с каждым днем становится все более напряженной. И дело здесь не в том, что периодически Россельхознадзор разворачивает белорусские фуры с запрещенной в России продукцией, и Минск недоплачивает за поставляемый в республику газ, а в том, что в стране практически в открытую стали пропагандироваться русофобские идеи и лозунги. Причем, если в прошлые годы их главным рупором была прозападная оппозиция, то сегодня ее место фактически заняло государство. Конечно, пока местные чиновники лично не выступают с антироссийскими заявлениями, хотя периодически и обвиняют восточного соседа во всех экономических бедах республики, но именно они потворствуют разжиганию в стране русофобии. Очередным доказательством этому может служить работа «Центра стратегических и политических исследований», который за последний год издал уже не один доклад явно антироссийского характера. И если бы подобные доклады были бы сделаны оппозиционными «экспертами», то на них можно было бы не обращать внимания, так как их русофобия известна давно. Однако в данном случае, Центр является абсолютно провластной организацией с вполне официальным статусом и поддержкой МИДа Белоруссии.

rosvoenpens.ru Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев наблюдают за военными учениями

Последний доклад «Центра стратегических и политических исследований», вышедший под громким названием «Беларусь в контексте противостояния Россия-НАТО: Угрозы и вызовы для суверенитета, независимости и национальной безопасности. Стратегические выводы и рекомендации», стал очередным доказательством того, что сегодня в Белоруссии идет подготовка общественного сознания для внедрения в него образа России как потенциально опасного соседа. Для того чтобы это понять, не надо быть серьезным специалистом, а достаточно просто прочитать основные положения указанного доклада, которые сводятся к главной идее — «сегодня наблюдается беспрецедентное военно-политическое давление, которому в настоящее время подвергается Белоруссия со стороны России».

Так, авторы доклада считают, что с июля-августа 2015 года «белорусский вопрос» стал одним из центральных в военно-политической повестке российского руководства, что связано с «попытками российского руководства вовлечь Белоруссию в ведущееся им комплексное, в том числе — военное, противостояние со странами Запада». Оказывается, что Москва усиливает всесторонне давление при помощи размещения на границе с Белоруссией своих войск «в количестве, потенциально достаточном для того, чтобы реализовать на белорусской территории меры «гибридной войны», аналогичные по масштабу тем, которые были реализованы на востоке Украины». Более того, «организованный российской стороной инцидент, связанный с сообщениями о «террористической угрозе в Крыму», и последующее приведение вооруженных сил в боевую готовность подтверждает готовность Кремля использовать провокации для эскалации напряженности и создания поводов для активного вмешательства». Как указано в докладе, «девальвируя «минский процесс» и привлекая всеобщее внимание к Украине, данный кризис «развязывает руки» Кремля для агрессивных действий в отношении Республики Беларусь». А дальше и вовсе начинается откровенная провокация: «Из суверенного государства Белоруссия должна превратиться в «серую зону» — территорию, на которую и через которую Российская Федерация будет проецировать силу и управлять конфликтной динамикой в регионе». Именно поэтому, оказывается, «размещение российский войск на границе с Белоруссией осуществляется таким образом, чтобы обеспечить решение задачи проецирования силы в достаточно короткий промежуток времени» и в случае необходимости «в короткие сроки (8−16 часов) достигнуть на территории Белоруссии Гомеля и Орши». При этом «развертывание Россией на западном стратегическом направлении масштабной ударно-наступательной группировки войск носит явно не оборонительный, а наступательный характер и преследует цели оказать военно-политическое давление на Белоруссию, Украину и страны НАТО».

По мнению авторов сей «аналитики», для реализации стратегического замысла Москве «требуется превращение Республики Беларусь из донора безопасности и стабильности в источник множественных вызовов и угроз безопасности и стабильности странам НАТО и Украине». Поэтому Россия будет «не только наращивать общую напряженность в регионе, но и при необходимости организовывать провокации на отдельных участках западных, северо-западных и южных границ Белоруссии, приписывая данные провокации действиям белорусской стороны или анонимных субъектов (например, организованных преступных групп)». И при всем этом, авторы доклада прямо повторяют слова западных политиков и военных о том, что у НАТО отсутствуют планы по нападению на Российскую Федерацию и Белоруссию, хотя на последних совместных учениях (Baltops-2016 и Anakonda-2016) страны альянса в открытую отрабатывали захват Калининградской области. Но, вероятно, об этом авторам доклада было неизвестно.

Учитывая то, под чьим чутким руководством делался вышеуказанный «аналитический» материал, совершенно неудивительно, что заканчивается он эпическим подхалимством нынешнему руководству страны и заявлением о том, что «Белоруссия имеет серьезно подготовленные и боеспособные 65-тысячные Вооруженные силы, превосходящие по своей военной мощи всех своих соседей на западной, северо-западной и южной границах», а нынешняя многовекторная политика руководства страны является стратегически верной и полностью оправданной: «Белоруссия, имеющая отношения всестороннего стратегического партнерства с Китаем, стремительно развивающиеся позитивные отношения с США и ЕС и одновременно союзнические отношения с Россией, выступает в качестве потенциально важной площадки международного сотрудничества, содействующей снижению роли фактора силы в международных отношениях». В общем, абсолютно понятная позиция, которая в последнее время упорно продвигается на всех уровнях общественно-политической жизни страны и формируется в недрах белорусского внешнеполитического ведомства и администрации президента.

Конечно, весь это поток сознания мог бы пройти незаметно, если бы не внезапная его раскрутка местными СМИ. Причем к нынешнему докладу стали привязывать и многочисленные прошлые «аналитики» Центра, посвященные проблемам евразийской интеграции («ЕАЭС рискует превратиться в очередное аморфное образование на постсоветском пространстве»), двухсторонним взаимоотношениям Белоруссии и России («Возможен ли позитивный сценарий для белорусско-российских отношений?») и т.п. Интересно то, что все они, в той или иной форме, повторяют один и тот же тезис — Белоруссии надо беречься отношений с Россией, так как Москва пытается втянуть республику в «политику подрыва евроатлантического единства, включая дезинтеграцию ЕС и НАТО». И происходящее сегодня отнюдь не является случайностью.

Дело в том, что тех, кто работает в «Центре стратегических и политических исследований», вряд ли можно назвать известными и высококлассными специалистами в области международных отношений: студенты и аспиранты Белорусского Государственного Университета, магистрант Академии Управления при президенте Республики Беларусь и пр. Поэтому главную роль в данном случае играют не они, а руководство Центра — директор Арсений Сивицкий и председатель наблюдательного совета Юрий Царик. Именно они и являются основными авторами наиболее скандальных докладов, и именно они имеют самые непосредственные связи с органами государственного управления. Например, Сивицкий является членом Военно-научного общества Центрального дома офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь и политическим обозревателем государственной газеты «Звязда». В тоже время Царик и вовсе работал в Информационно-аналитическом центре при Администрации президента, Министерстве информации Республики Беларусь и подведомственных организациях. Поэтому рассчитывать на то, что все последние «изыскания» Центра являются самостоятельными и к ним государство не имеет никакого отношения, по меньшей мере, наивно. То, что все последние доклады Центра являются заказными со стороны государства подтверждается и тем, что на откровенную провокацию в данных «аналитических» материалах со стороны государственных органов не следует никакой реакции, а Центр продолжает существовать и «клепать» один доклад за другим.

Что, в конечном счете, происходящее сегодня означает? Скорее всего то, что белорусские власти окончательно решили использовать внешнеполитическую ситуацию вокруг республики для отвлечения простых граждан от грядущей в стране экономической катастрофы. И вышеуказанный доклад, как и ряд подобных ему, должен постепенно, капля за каплей, формировать в массовом сознании простых граждан новое чувство страха, в основе которого заложена идея о возможности военных действиях на территории республики. Если местным властям это удастся, то нынешний политический режим Белоруссии будет чувствовать себя в относительной безопасности, так как белорусы будут обеспокоены несуществующей внешней угрозой, и окончательно перестанут обращать внимание на проблемы в экономике и свое обнищание.