Государственные СМИ уже раструбили о том, что белорусская сторона смогла додавить «Газпром», выбив из него некие более выгодные для себя условия на будущее. При этом местные диванные эксперты и чиновники разных масштабов не утруждают себя хоть поверхностным анализом произошедшего, разводя вокруг него поистине масштабную демагогию.

rian.com.ua Газовый вентиль

Например, выступая на открытии Белорусского энергетического и экологического форума, белорусский министр энергетики Владимир Потупчик не постеснялся объявить новую цену на российский газ для республики, которая открывает «прекрасную перспективу по дальнейшему снижению затрат и тарифов для реального сектора». Как считает белорусский чиновник, в Минске уже посчитали, что «с учетом проведенной работы при условии цены газа для белорусских энергетиков в 117 долларов за 1 тыс. кубометров, мы можем обеспечить при сохранении предельно низких тарифов для населения абсолютно равные тарифы для реального сектора». Хотелось бы отметить, что такой оптимизм белорусов пока не подтверждается Россией, где до сих пор так и не ответили на самый главный вопрос — сколько в следующем году будет стоить голубое топливо для Белоруссии, и как дальше будут развиваться двухсторонние отношения в нефтегазовой сфере.

Известно, что на сегодняшний день стороны договорились до 1 января 2017 года внести некие изменения в межправительственное соглашение по ценам и определить новую формулу для расчета стоимости газа с 01 июля 2019 г. Что будет происходить до тех пор, официально пока не известно. Есть только неподтвержденная информация, которая распространяется российскими и белорусскими средствам массовой информации. Так, считается, что цена на газ для Белоруссии в следующем году составит около 6 тыс. рублей за тыс. кубометров, а в нынешнем году белорусы получат некую скидку. Причем потери «Газпрома» в нынешнем году могут составить около 400 млн., а в будущем и вовсе около 800 млн. долларов, которые якобы будут компенсироваться из российского бюджета. С белорусами же будут разбираться при помощи так называемых межбюджетных компенсаций. Проще говоря, до 2019 года цена на газ для республики будет определяться по старой формуле (цена для Ямало-Ненецкого округа плюс транспортировка и хранение), а размер компенсации будут выработан позже. В конечном счете, цены на белорусском и российском рынках должны будут постепенно сближаться, чтобы в период с 2019 по 2025 годы условия по цене на газ для всех потребителей в России и Белоруссии оказались равными. Именно к этому времени планируется запустить общий рынок электроэнергии двух государств. Однако все вышеперечисленное, даже если абстрагироваться от абсолютно непонятного на сегодняшний день механизма «межбюджетной компенсации», будет возможно только после того, как белорусы оплатят «Газпрому» свои долги, которых на сегодняшний день скопилось немало — более 300 млн. долларов США. И здесь для Минска есть серьезная проблема — взять такие деньги сегодня неоткуда, хотя белорусские чиновники и заявляют о том, что оплату произведут за счет неких зарезервированных средств. Правда, в то, что такие средства действительно существуют, верится с большим трудом. Тем более что вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко уже успел заявить о том, что платить, скорее всего, будут до конца года, а не как планировалось до 20 октября.

Если посмотреть на все вышеперечисленное, то даже самому неискушенному зрителю становится понятно, что, в шедшем с начала нынешнего года спектакле, белорусы остались ни с чем: долг за газ придется заплатить, повышенные тарифы на транзит российской нефти уменьшить, с прежней формулой цены до 2019 года смириться. При этом обещанное возобновление поставок нефти вряд ли смогут компенсировать потери местной нефтепереработки за третий квартал, а вот белорусской нефтянке придется выполнить свои обязательства по поставкам топлива на российский рынок вне зависимости от их прибыльности. Более того, нынешнее соглашение окончательно подорвало позиции белорусского руководства в дальнейшем торге с Россией, а Кремль и вовсе доказал Минску, кто сегодня является хозяином ситуации. Никакие разговоры о возможности выхода из процесса постсоветской интеграции, намеки на разворот на Запад, слова о диверсификации белорусской экономики и прочее не смогли убедить Москву в том, что она обязана идти на уступки белорусам. Однако все это совсем не означает, что Минск решил сложить руки и наконец-то понял, по каким правилам сегодня необходимо играть.

О том, что нынешний конфликт только начало, свидетельствует множество фактов, начиная от продолжающегося Минском поиска поддержки своей новой политики со стороны Евросоюза, и заканчивая неоднозначными заявлениями белорусских властей. Стоит, хотя бы, вспомнить, что глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей после недавней встречи со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским официально заявил, что «мы хотим уйти от этой сильной зависимости (от России — Н.Р.), быть менее зависимыми от одного государства, что особенно ущербно в периоды финансово-экономических кризисов… но одновременно мы считаем, что в наших национальных интересах развитие нормальных добрососедских отношений с нашими западными партнерами, со странами Европейского союза, с Европейским союзом в целом…». На это заявление можно было бы не обращать внимание, если бы не нынешняя ситуация в белорусско-российских отношениях, в том числе и в нефтегазовой сфере.

Дело в том, что, по мнению ряда аналитиков, в ближайшем будущем цена на газ будет постепенно падать, а на европейском рынке появятся новые игроки, которые составят прямую конкуренцию «Газпрому». Сегодня Белоруссия все еще полностью зависима от поставок российского газа, дешевле которого белорусам пока не продаст никто. Однако в будущем вполне вероятна ситуация, при которой Минск может обратиться за помощью к своим западным соседям. Благо, что сегодня в Польше и Литве уже неоднократно намекали на то, что готовы «помочь» всем желающим уменьшит зависимость от России. Например, Варшава вовсю рекламирует свой терминал для хранения сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, а Вильнюс — СПГ-теминал в Клайпеде. И если сегодня цена на такой газ для белорусов слишком велика и не идет ни в какое сравнение с российской, то в будущем ситуация может серьезным образом измениться, а нынешняя формула стоимости голубого топлива из России станет для Минска снова неактуальна. Вполне вероятно, что это в очередной раз сподвигнет местное руководство ввязаться в новую газовую войну с Россией, шантажируя ее переключением на поставки из Европы, как это сделали в свое время на Украине. Если сегодня такой вариант развития событий, как и замена российской нефти на иранскую, выглядят из области фантастики, то в случае продолжения падения цены на газ в Европе и расширения связей Минска и Брюсселя, его вероятность станет выше. Это значит, что нынешнее противостояние между Белоруссией и Россией было только легкой разминкой и прощупыванием ситуации со стороны белорусов. Теперь, когда стало понятно, что Москва не будет больше поддаваться ни на какие уговоры, четко следуя подписанным сторонами договоренностями, в белорусской столице просто будут вынуждены разрабатывать новую стратегию выбивания из России льгот и субсидий. Если за основу будет взята идея нового европейского пути развития республики, то серьезных конфликтов между двумя странами будет не избежать.