Ничего не значащие репортажи о «достижениях» народного хозяйства, спасении домашних животных, работе комбайнеров и тому подобное лишь изредка разбавляются темами мирового масштаба, да и то — в очень дозированном виде, без каких-либо оценок и выводов. Любая чрезвычайная новость или аналитический материал всегда инспирируются не самими новостными изданиями, а доводятся сверху, чтобы отразить официальную точку зрения государства на те или иные события в мире или внутри страны. И вот сегодня в белорусских СМИ снова, после довольно долгого затишья, стало наблюдаться возбуждение, которое стало концентрироваться вокруг российского влияния в Белоруссии и «насаждения» здесь русской национальной идеи, главными носителями которой в республике объявили неонацистов.

ont.by Сайт телеканала ОНТ

1 августа на самом популярном в белорусской сетке вещания телеканале ОНТ вышел весьма неоднозначный сюжет о русских неонацистах в Белоруссии и той опасности, которую они сегодня представляют для белорусского общества в целом и подрастающего поколения в частности. Репортаж был назван «Татуировки за гранью морали и закона: какая символика попадет под запрет?» и рассказывал о том, что сегодня в Белоруссии существует серьезная проблема деятельности русских неонацистов, которые уже неоднократно пытались сделать свое движение в республике массовым. Для придания особого драматизма в сюжете было продемонстрировано много молодых людей из Русского национального единства (РНЕ), вскидывающих руки в нацистском приветствии с криком: «Слава России!», а также заявлено, что данная организация уже давно «призывает белорусов отказаться от своей государственности». И если с РНЕ еще все более или менее понятно, так как оно имеет довольно печальную репутацию и в самой России, то вот вторая часть сюжета, в которой авторы попытались поднять проблему военно-патриотических лагерей, которые в республике работают при содействии российских организаций, вызывает определенные вопросы.

Дело в том, что обвинение военно-патриотических лагерей, как в Белоруссии, так и на территории России, куда ездят белорусские подростки, уже давно является вотчиной местных националистов — того же «Молодого фронта» и Партии БНФ, которые, к слову, в России недавно предложили считать экстремистскими. Именно они на протяжении последних нескольких лет пытаются раздуть шумиху вокруг вполне официальных лагерей, существующих под эгидой православной церкви и казачества. Например, после начала кризиса на Украине в белорусской оппозиционной среде, приправленной местными националистами, стали слышны опасения о том, что действующие в республике военно-патриотические лагеря рано или поздно станут основой для так называемой «русской весны» в Белоруссии, а их участники окажутся в основе новых боевых отрядов, которые будут способны покуситься на независимость страны в пользу России. В подтверждение своих слов вот уже на протяжении нескольких лет приводятся одни и те же факты и описываются одни и те же организации, которые в действительности можно пересчитать по пальцам. Так, как оказывается, особую опасность для независимости Белоруссии представляют собой Толочинское «Православное военно-патриотическое братство имени святых благоверных князей Бориса и Глеба прихода храма Воздвижения во храм Пресвятой Богородицы», «Казачий» клуб «Ворота Поозерья», Друцкий «Православный военно-патриотический клуб имени Архангела Михаила», военно-патриотический клуб «Школа выживания» при витебской организации афганцев «Братство», а также главное зло — военно-патриотический клуб «Казачий Спас», который к тому же имеет определенные связи с МВД и Министерством обороны республики, которые ежегодно помогают организовывать летние лагеря. И такое «выискивание блох», которое уже долгие годы характерно для местной оппозиции, было совершенно обыденным делом, пока к данной теме не присоединились государственные СМИ.

Интересно то, что нынешний телерепортаж, который решил попугать зрителей событиями начала 2000-х годов, когда подростки из военно-спортивной школы выживания «Беркут» (г. Сургут) в процессе «игры» захватили деревню Николаевка в Гомельской области, уже далеко не первый случай «обеспокоенности» белорусских властей «проблемой» военно-патриотических лагерей, неподконтрольных напрямую органам государственного управления (государство само неплохо развивает данное направление). Еще в конце осени прошлого года в весьма одиозной и ангажированной программе «Клуб редакторов», где проговаривается официальная позиция государства по всем более или менее значимым вопросам, редактор главной официальной газеты страны «СБ. Беларусь Сегодня» Павел Якубович сокрушался о том, что в Белоруссии появились «казачьи» лагеря, где детей учат военной подготовке. По его мнению, это может привести к весьма плачевным результатам, и властям стоит уделить проблеме самое пристальное внимание. 1 июня нынешнего года в той же газете «СБ. Беларусь Сегодня» появилась целая статья о неонацистах, которые тренируют белорусских детей. И вот сейчас еще один репортаж, который должен подготовить общественное мнение перед началом обширного наступления на все, что, так или иначе, связано с понятием «русский мир».

Примечательно, что практически во всех вышеперечисленных репортажах и сюжетах мелькают одни и те же источники, которые, мягко говоря, далеки от адекватного отношения к России. Например, так называемое «Международное волонтерское сообщество InformNapalm», которое широко известно своими антироссийским взглядами. И именно на таких информаторов и ориентируется нынешняя власть, которая избрала в качестве очередного пугала для простых граждан некоего Алексея Мильчакова, воевавшего на стороне ополчения ДНР и ставшего главным нацистом в Белоруссии (сколько таких «Мильчаковых» воюет на стороне Украине, официальные СМИ почему-то не говорят). Более того, этим вопросом уже официально занялись МВД и КГБ республики, которым вдруг стало интересно, почему белорусские дети из Витебска, Толочина и Друцка, занимающиеся в белорусских православных патриотических клубах, побывали нынешней весной в лагере под Москвой.

На все вышеперечисленное можно было бы не обращать внимания, если бы не одно весьма примечательное обстоятельство. Белорусские власти, пугая население православными и казачьими лагерями, практически ничего не говорят о подобных военно-учебных организациях, которые организовывают в Белоруссии местные националистические группировки. Наиболее знаменитой из них сейчас является так называемый «спортивно-патриотический клуб «Ваяр», созданный активистами все того же «Молодого фронта», организацией, которая официально не зарегистрирована в Белоруссии как раз по причине своих радикальных националистических взглядов. Данный клуб уже не первый месяц проводит различного рода мероприятия, главой темой которых является подготовка к военным действиям. Более того, не вызывают пока никакой бурной реакции и многочисленные сообщения о том, что представители местных националистов по-прежнему вербуют в украинские добровольческие отряды новых бойцов из среды белорусской молодежи. Все это пока остается за кадром официальных государственных СМИ, взгляд которых сегодня оказался направлен на «угрозу» со стороны «поборников Русского мира».

В чем причина такого особого внимания к действиям российских организаций в Белоруссии? По всей видимости, в том, что сегодня белорусские власти действительно стали поддаваться царящей в некоторых странах Европы истерии вокруг «агрессивности» России. Несмотря на то, что реально нет никаких оснований считать, что в Москве планируют присоединить Белоруссию к России (о целесообразности такого шага и вовсе рассуждать бессмысленно), в Минске все больше стали искать причины для внутренней мобилизации общества за счет формирования образа внешней угрозы. Идея опасности со стороны НАТО уже давно никому не интересна, так как страна уверенно находится под ядерным зонтиком России, а потому в общественном сознании хоть и есть неприятие расширения альянса на восток, но чувство реальной угрозы со стороны Запада все же отсутствует. Другое дело Россия и ее нынешняя внешнеполитическая активность. На этом фоне любые, даже высосанные из пальца, факты вполне могут быть использованы местными идеологами для того, чтобы создать некий образ внутреннего врага, поддерживаемого извне. И в этом плане раздуваемая сегодня шумиха вокруг так называемого «Русского мира» как нельзя лучше устраивает белорусские власти. В свете примирения с ЕС это является весьма выгодной позицией: с одной стороны, демонстрация европейцам борьбы с русским влиянием на территории страны, а с другой — попытка мобилизовать общество накануне глобального экономического кризиса, запугав его более серьезными проблемами, чем отсутствие колбасы на прилавках. Поэтому, в сложившихся сегодня условиях, следует ожидать еще большего количества различных статей и репортажей, где любое проявление русских национальных идей будет очерняться в угоду политическим интересам белорусских властей. При этом местному национализму, уже получившему определенную поддержку со стороны государства, окончательно будет дан зеленый свет.