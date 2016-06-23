



Иван Шилов ИА REGNUM Всебелорусское народное собрание и А.Лукашенко

Хотя официально и было заявлено, что данное мероприятие должно стать доказательством того, что простые граждане принимают участие в управлении страной, а их желания являются отправной точкой для действий государства. Как заявил на открытии Собрания Александр Лукашенко, «активность, с которой жители страны включились в подготовку и проведение собраний в трудовых коллективах, по месту учебы, службы, жительства, еще раз доказала, что наш съезд — реально действующий механизм народовластия». Правда, столь высокопарные слова не имеют ничего общего с реальным положением дел. Для того чтобы это понять, достаточно взглянуть на состав делегатов, а также то, о чем во время его проведения было сказано.

Считается, что все проходившие с 1996 года мероприятия подобного толка, в том числе и нынешнее, представляют собой некое общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, а также руководителей и работников предприятий, деятелей науки и культуры. При этом нынешнее Собрание организовывалось не для «единения» власти с народом, как, например, в первый раз, а для того, чтобы в очередной раз объяснить всей вертикали власти, что в стране по-прежнему есть хозяин и ничего кардинального меняться не будет. По крайней мере, до тех пор, пока чиновники всех уровней буду удовлетворять интересам высшего руководства. То, что именно последнее было одной из важнейших целей нынешнего Собрания говорит даже состав делегатов.

В белорусской столице заседали 2500 «представителей народа» — 400 от Минска, по 350 участников от каждой области, и еще около 150 гостей, в том числе 100 иностранцев. Однако говорить о «народности» Собрания можно с большой натяжкой, так как в нем участвовали люди, представляющие в той или иной степени государственные и около государственные организации. Зная же силу административного ресурса в Белоруссии и то, как проходят процедуры «избрания» делегатов (утверждаются в администрации президента или исполкомах на местах, после чего формально поддерживаются на собраниях коллективов), то совершенно неудивительно, что Собрание превратилось в обыкновенное сборище белорусских чиновников. Например, согласно доступной информации, среди делегатов руководителей предприятий и организаций было около 24%, руководителей органов управления и их заместителей — 16%, представителей социально-культурной сферы и СМИ — 21,6%, депутатов — 4,4%, военных — около 3,7%, работников сельского хозяйства — 8,6%, пенсионеров — 5%, предпринимателей — всего 2%. Более того, среди управленцев и работников госструктур, которые и составляли около 70% присутствовавших, а также немногочисленных предпринимателей-олигархов, оказались все те, кто пользовался и пользуется доверием президента. Например, министр внутренних дел Игорь Шуневич, бывшие премьеры Владимир Ермошин и Сергей Сидорский, бывший и нынешний спикеры парламента Владимир Коноплев и Владимир Андрейченко, глава ЦИК Лидия Ермошина, бывшая замглавы администрации президента Наталья Петкевич, близкий к главе государства священник Федор Повный, владелец «Санта Бремор» Александр Мошенский, владелец «Табак-Инвест» и одной из крупнейших сетей гипермаркетов «Корона» — Павел Топузидис, глава «Амкодора» — Александр Шакутин и прочие, кого по праву называют людьми из круга доверия Александра Лукашенко. И все эти 2500 человек прибыли в Минск только для того, чтобы продемонстрировать своими аплодисментами преданность главе государства в обмен на заверения о том, что в стране все останется, как и прежде. Уже после этого можно было обсудить ряд собственных вопросов, отобедать за праздничными столами, а также получить в качестве подарка портфель, книгу и планшет «Samsung Galaxy Tab A 7.0». И, как показало Собрание, надежды белорусских чиновников полностью оправдались.

Потратив только по официальным данным около $1 млн. (сколько в реальности обошлось данное мероприятие налогоплательщикам Белоруссии неизвестно), власти создали прекрасные условия для своих подопечных, чтобы они почувствовали теплую заботу о них со стороны государства. Даже слова Лукашенко о том, что госаппарат в очередной раз надо сократить, повысив оставшимся чиновникам зарплату, не вызвали ни у кого в зале негативной реакции. И это не удивительно, так как слушающие президента делегаты в массе своей не являются теми, кого сократят или кого волнует экономическая ситуация в стране. А неоднократные реплики во время выступлений и в беседах с журналистами и вовсе определили всеобщий интерес — стабильность. Именно она была признана главным достижением белорусских властей прошлой пятилетки. Причем на полный провал задач, которые были поставлены на прошлом Собрании, делегаты, как и сам президент, решили не обращать внимания. Главное то, что белорусский народ живет в мире, защищен «Полонезами», не хочет никаких перемен и должен благодарить руководство республики за то, что государство содержит «социальный пакет», который «не могут себе позволить многие страны с более высокими доходами и уровнем экономического развития».

Все вышеперечисленное и стало сутью происходившего 22−23 июня в Минске, а потому заниматься разбором пустых слов и обещаний на следующие пять лет, как например, создать 250 тысяч новых рабочих мест, снова провести реформу системы образования, диверсифицировать экспорт, наладить отношения с ЕС и США, не дать никому «наклонить» белорусов, дать стране дешевую электроэнергию с АЭС и прочее — сегодня не имеет никакого смысла. Все, что было сказано, было всего простой демагогией, которая уже порядком всем надоела. Простые белорусы, как не старались местные СМИ, так и не проявили какого-либо серьезного интереса к мероприятию, и даже сами делегаты во время его проведения откровенно скучали и ждали обеденного перерыва. И поэтому неудивительно, что за все время не прозвучало ни одного действительно серьезного заявления, которое могло бы быть достойно внимания. Даже белорусско-российские отношения оказались практически не затронуты — о России было решено либо не говорить вообще, либо в крайне нейтральных тонах. Хотя, если вспомнить прошлые годы, то россиянам крепко доставалось от Александра Лукашенко. В этот же раз, президент лишь на закрытии прошелся по старому конфликту с «Уралкалием», да и то, по всей видимости, из-за личной неприязни к его руководству.

В конечном счете, Пятое Всебелорусское народное собрание закончилось так же, как и начиналось — пустыми обещаниями сделать жизнь белорусов лучше. И, по всей видимости, слова главы республики были обращены не к тем 53% белорусов, которые, по официальной статистике продолжают жить на 3,5 млн. белорусских рублей (около$175) в месяц, а к тем, кто присутствовал в зале. Поэтому «белорусский курултай» прошел так, как и планировалось изначально, — под громкие и бурные аплодисменты при безоговорочной поддержке всех предложений руководства страны.