Существующий последние два десятилетия политический режим в Белоруссии всегда не устраивал соседнюю с республикой Польшу. Варшава, которая никогда не скрывала своей неприязни к белорусскому президенту и его пророссийской политике, начиная с конца 1990-х годов, фактически превратилась в главного распорядителя финансов, направляемых из ЕС и США в Белоруссию на борьбу с Александром Лукашенко. Однако в последнее время польская внешнеполитическая линия стала претерпевать существенные изменения, что в очередной раз подтвердила недавняя встреча главы польского МИД Витольда Ващиковского с замминистра иностранных дел Белоруссии Еленой Купчиной. Теперь оказалось, что МИД Польши удовлетворен «прогрессирующей нормализацией отношений между Польшей и Белоруссией» и «прогрессом во всех сферах сотрудничества». 20 июля в Варшаве стороны не просто обсудили состояние политического диалога и развитие экономического сотрудничества, но даже сумели подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Такое теплое взаимоотношение между сторонами выглядит весьма необычно, особенно если помнить о той многолетней политике Варшавы, которую она проводила в отношении официального Минска.

ia-centr.ru Флаги Белоруссии и Польши

Необходимо напомнить, что Польша уже не первое десятилетие предпринимает попытки усилить свое влияние в Белоруссии (особенно в Западной ее части), используя для этого различные инструменты, начиная от экономики, и заканчивая религией. Последнее, к слову, только на первый взгляд может показаться несущественным элементом польской политики. На самом же деле католическая церковь, которая в Белоруссии является второй по значимости после православной, находится сегодня под полным контролем польских священников и только формально управляется из Рима. При этом надо помнить, что польское национальное меньшинство в Белоруссии составляет ни много ни мало, а около 300 тыс. граждан или чуть более 3% населения и подавляющее их большинство — католики (не менее 10−12% от общего числа верующих). То есть, они так или иначе, связаны с польской культурой и подпадают в сферу влияния католической церкви, деятельность которой уже давно вышла за пределы религии. Например, в Белоруссии уже не первый год работают созданные при костеле организации, главной целью которых является «реполонизация» (польское возрождение в Белоруссии). Это фонд «Через границы», а также Орден св. Станислава, через которые белорусов-католиков отправляют на учебу, организовывают для них различного рода мероприятия с четко окрашенной пропольской тематикой и прочее. Все это уже давно вызывает недовольство официального Минска, что в очередной раз подтвердил недавний скандал вокруг трех польских священников, которых власти Белоруссии планировали выслать из страны за то, что они стали «заниматься не теми вещами». И позиция властей в данном случае вполне обоснована, так как польский костел уже давно стал институтом, выполняющим не только религиозно-просветительские, но и политико-идеологические функции, которые полностью соответствуют внешнеполитической линии Варшавы в отношении Белоруссии.

Минимальная задача, которую Польша поставила перед собой еще много лет назад, является возвращение так называемых «Крес Всходних» в сферу своего влияния. Сегодня Варшава продолжает рассматривать Белоруссию, с одной стороны, как часть Центрально-Восточной Европы, где Польша считает себя главным действующим лицом, а с другой — элементом своего исторического пространства, утраченного после 1939 года. В таком формате в республике продолжают свою деятельность различные программы образования, фонды, институты сотрудничества, средства массовой информации и т.п. Польша не отказалась и от программы выдачи специальных документов — «карт поляка», которые начали свое хождение еще весной 2009 г. При этом «карты» сегодня упрощают въезд в Польшу и дают ряд прав и привилегий уже не только тем, кто может доказать свое польское происхождение, но и тем, у кого есть прямые предки — граждане межвоенной Польши. Проще говоря, все прошлые и нынешние инициативы официальной Варшавы, а также деятельность костела в Белоруссии по-прежнему свидетельствуют о том, что суть польской политики по отношению к своему восточном соседу не изменилась, хотя после 2014 года поляки и решили трансформировать форму и механизмы работы с руководством соседней республики.

Сегодня в польской столице смирились с тем, что в современной обстановке режим Лукашенко свергнуть не удастся. На фоне ситуации в Украине, а также кризиса в Евросоюзе и его восточноевропейской политики в частности, в Варшаве сложилось понимание того, что подходы к белорусскому режиму необходимо менять и выстраивать новую концепцию двухсторонних отношений. Витольд Ващиковский продемонстрировал это еще в марте нынешнего года, когда состоялся его официальный визит в Минск. Тогда глава польского МИД впервые за долгие годы поставил на первое место встречу с главой Белоруссии, которому даже предложил совместную работу на международном уровне, а оппозиции уделил лишь остаток времени. Фактическим продолжением налаживание официального диалога, который в прошлые годы практически отсутствовал, стали и нынешние встречи представителей МИД в Варшаве и подписание ряда, на первый взгляд, несущественных документов. И, что самое интересное, белорусское руководство охотно идет на восстановление контактов с Варшавой, которая совсем недавно обвиняла официальных Минск в диктатуре и требовала его политической изоляции. Даже тот факт, что белорусские власти не решились, как в прошлые годы, выдворить из страны трех ксендзов, говорит о том, что в Белоруссии решительно настроены подружиться с Варшавой, а через нее и с Западом в целом. И в этом для белорусского руководства есть весьма серьезные риски.

Дело в том, что сегодняшнее смягчение риторики официальной Варшавы в отношении белорусского режима отнюдь не означает смены внешнеполитического курса Польши. Основной причиной является то, что прежняя стратегия ограничения контактов с белорусскими властями и ориентация на поддержку слабой местной оппозиции, завели польскую политику в тупик, что особенно проявилось с началом кризиса в Евросоюзе. При этом образ Александра Лукашенко и его режима в глазах польских политиков абсолютно не изменился, а его по-прежнему считают «последним диктатором» и главным проводником российских интересов в регионе. В Варшаве изменили лишь подход к дальнейшей экспансии в Белоруссии, так как после событий на Украине в польском руководстве почувствовали угрозу своим интересам в Белоруссии из-за возможности усиления здесь пророссийских настроений. О том, что ничего кардинального в польском отношении к Белоруссии не изменилось, свидетельствуют слова директора по вопросам стратегии из «Warsaw Enterprise Institute» Анджея Талаги, который недавно заявил, что «нас не должны обманывать посткиевские заявления Лукашенко и проявления его независимости от Москвы, ведь в геополитической игре его сатрапия — это один из самых западных российских бастионов», а потому «в долгосрочной перспективе Польше следует уделить Белоруссии столько же внимания, сколько и Украине».

Таким образом, затеянная с Польшей игра белорусского руководства, которое всеми силами пытается наладить свои отношения со странами Запада в надежде получить дополнительные финансовые выгоды, в конечном счете, вряд ли принесет властям республики какую-то пользу. Это связано с тем, что интересы сторон, при кажущейся положительной динамике взаимоотношений, по-прежнему разные: Минску нужны деньги, а Варшаве — изменение геополитического расклада в регионе. При этом из-за кризиса в ЕС Польше предложить белорусам в реальности практически нечего — гипотетическое вхождение в ЕС Минск не интересует, а собственных средств, чтобы заменить экономическую помощь из России, у Варшавы нет. Однако все это не говорит о том, что к участившимся сегодня контактам белорусских и польских властей стоит относиться наплевательски. В условиях экономического кризиса от белорусского руководства, если оно не будет видеть реальной помощи со стороны России, можно ожидать чего угодно, а любой антироссийский шаг с большим удовольствием будет принят и поддержан Варшавой, что вполне может запустить необратимые процессы, как в самой Белоруссии, так и вокруг нее.