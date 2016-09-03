До выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, назначенных на 11 сентября нынешнего года, осталось совсем немного времени. Власти страны, подгоняемые необходимостью «нормализовать» свои отношения со странами Запада, впервые за многие годы сделали предвыборный процесс максимально свободным и открытым, насколько это возможно в белорусской действительности. Такой вольности для кандидатов в депутаты, в том числе и от местной оппозиции, в стране не наблюдалось с начала нынешнего столетия: всем желающим дали возможность выступить со своими программами на ТВ, разместить плакаты на билбордах, спокойно и безбоязненно проводить агитационные пикеты и мероприятия, открыто заявлять о своей неприязни нынешнему политическому режиму и прочее. Одним словом все то, что раньше было доступно только кандидатам от власти. Правда, пользовались они такой «привилегией» нечасто, что было обусловлено спецификой белорусских выборов — местный законодательный орган вряд ли можно назвать всенародно избранным, так как в нем уже многие годы заседают те, кто прошел утверждение в администрации президента Белоруссии, и кому была доверена «почетная» миссия одобрять все начинания руководства республики. Поэтому парламентские выборы 2016 года и кажутся чем-то совершенно нетипичным для страны.

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Надо сказать, что все послабления нынешней предвыборной кампании вызваны двумя основными причинами. С одной стороны, белорусские власти окончательно убедились в том, что представители оппозиции, как бы они не кичились перед телекамерами западных СМИ, не имеют практически никакой социальной базы, а значит, не представляют для режима никакой опасности. Поэтому всем оппонентам Александра Лукашенко и было позволено донести до народа свои, порой крайне абсурдные и даже дискредитирующие оппозицию, взгляды и лозунги. С другой стороны, нынешний «разгул демократии» должен продемонстрировать западным партнерам готовность официального Минска и дальше идти на уступки и, в конечном счете, отказаться от политики самоизоляции. Тем более что в Евросоюзе и США открытым текстом было заявлено, что дальнейшая политика по отношению к Белоруссии будет определена именно после проведения парламентских выборов. Потому не удивительною, что местные власти фактически открыли доступ международным наблюдателям ко всему избирательному процессу, закрыли глаза на оппозиционеров и даже, по всей видимости, готовы включить в состав Палаты представителей экс-кандидата в президенты Татьяну Короткевич. По крайней мере, именно она больше всего красуется на билбордах Минска, именно ей открыты наиболее массовые площадки для проведения пикетов, и именно о ней в положительной манере говорили многие высшие государственные чиновники, в том числе и глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Правда, как показывают последние события, «прогиб» белорусских властей пока особо не впечатлил ни Брюссель, ни Вашингтон.

В конце августа свет увидели сразу два практически противоположных друг другу промежуточных отчета миссий наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. В первом случае оказалось, что большинство рекомендаций ОБСЕ по прошлым выборам так и не были выполнены. Так, западные наблюдатели заявили, что в медиапространстве доминируют государственные СМИ, остаются проблемы с включением оппозиционеров в участковые избиркомы, а процесс агитации строго регулируется, что, в конечном счете, привело к тому, что нынешняя избирательная кампания остается практически незаметной и абсолютно неинтересной для простых белорусов. Примечательно то, что некоторые положения данного доклада практически копируют заявления местных и европейских правозащитных организаций, которые продолжают обвинять официальный Минск в неравном положении провластных и оппозиционных кандидатов.

Отчет миссии из СНГ прямо противоположен тому, который сделали западные наблюдатели. Исходя из его положений, избирательные комиссии Республики Беларусь на всех уровнях принимают необходимые меры для надлежащей подготовки выборов и их проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства, а избирательная кампания проходит «в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции и на высоком организационном уровне». Как видно, делегации ОБСЕ и СНГ совершенно по-разному смотрят на избирательный процесс, хотя их оценки и должны хоть в чем-то друг с другом совпадать.

Нынешняя разность оценок происходящего, как, впрочем, и всех предыдущих выборов в стране, неудивительна. Наблюдатели из СНГ, в том числе и из России, всегда являются в Белоруссии желанными гостями и получают всяческую поддержку государства. Это способствует тому, что всё, что наблюдатели видят и слышат, так или иначе, корректируется представителями власти, которые, собственно, и организуют все мероприятия по наблюдению за выборами. Более того, никто из миссии СНГ никогда и не желал «выискивать блох» у белорусов, прекрасно понимая, что от этого процесс выборов и их итоги никоим образом не изменятся. Поэтому и их выводы о том, что в Белоруссии избирательная кампания проходит спокойно и в русле местного законодательства абсолютно закономерны — шумиха вокруг выборов никому не нужна и полностью бесполезна. Главная цель миссии из СНГ — это помочь белорусам легитимизировать выборы и продемонстрировать поддержку местному политическому режиму.

Другое дело миссия ОБСЕ, перед которой, по всей видимости, стоят немного иные задачи. Западные наблюдатели должны не столько определить насколько демократичными и прозрачными являются нынешние выборы, сколько понять, как далеко может пойти официальный Минск в своей игре с Западом. Для Брюсселя и Вашингтона абсолютно ясно, что будущий парламент, даже если в него и будут допущены один-два оппозиционера, никакой серьезной политической роли в жизни страны играть не будет. Поэтому для них гораздо важнее изучить сегодняшнюю степень уступчивости Александра Лукашенко и его окружения. От того, посчитают ли на Западе, что для первого этапа выстраивания новых отношений с Минском нынешнего «погиба» белорусских властей будет достаточно, зависит и дальнейшая стратегия работы с белорусами. Поэтому совершенно неудивительно, почему, в отличие от прошлых выборов, описание нарушений в последнем отчете миссии ОБСЕ гораздо мягче.

То, что на Западе признают сентябрьские выборы в Белоруссии, многим верится с трудом. Тем более что никто не отменял того факта, что после референдума 1996 года и изменения политической системы в республике, нынешний белорусский парламент для западных стран изначально является нелегитимным. Однако если в ЕС убедятся в том, что Минск готов пойти еще дальше по пути двухстороннего сближения, то полностью отрицать возможность признания выборов все же нельзя. Даже несмотря на то, что на сегодняшний день белорусские власти выполнили всего три пункта из более чем трех десятков требований ОБСЕ. Вполне вероятно, что в то время, как представители СНГ выскажут свою высокую оценку проведенным выборам, западные наблюдатели до последнего будут тянуть с окончательными выводами, изучая реакцию на это из Минска. И окончательный отчет с рекомендациями будет зависеть не от того, как в действительности прошла избирательная кампания, а от дальнейшего поведения белорусского руководства.