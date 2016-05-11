



Иван Шилов ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко

К большому счастью, Белоруссия относится к тем, кто свято чтит этот день, а подрастающему поколению продолжают напоминать о кровавых событиях середины прошлого века. Вместе с тем, приходится констатировать, что и здесь в последние годы все больше стала проявляться новомодная тенденция к разделению Победы на «общую» и «свою».

Празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Белоруссии в нынешнем году прошли не так масштабно, как в прошлые годы, хотя по официальной версии в них приняло участие большинство белорусов — только в Минске на празднование вышло около 1 млн человек. И это действительно не может не радовать — белорусы по-прежнему помнят и чтят тех, кто победил в той страшной войне. Вот только события, которыми сегодня окружен данный праздник, в очередной раз подтвердили тот факт, что даже в Белоруссии процесс переосмысления итогов войны стал необратимым, а к нему стали подключаться даже те, кто этого, по идее, не должен делать ни в коем случае. Например, новостное агентство Sputnik, которое является продуктом появившегося на месте РИА «Новости» агентства «Россия сегодня» во главе с Дмитрием Киселевым и призванное выражать интересы Российского государства на всем постсоветском пространстве. К информации, которая периодически появляется на порталах данного агентства, уже давно есть претензии, которые в конечном счете сводятся к общему знаменателю — под лозунгом «мягкой силы» Sputnik прямо или косвенно способствует росту на постсоветском пространстве националистических настроений. Не исключением в данном случае является и Белоруссия.

Так, еще 25 апреля на страницах «Sputnik Беларусь» (именно такое написание названия страны — Н.Р.) появилась статья под названием «Оккупация Беларуси в цифрах», где довольно подробно была изложена одна из последних версий потерь, которые понесла белорусская земля за годы войны. Даже если абстрагироваться от того, что в те годы не было такой отдельной страны, как «Беларусь», а также от довольно странных статистических данных (сравнения с 1913 годом и прочее), то в целом статья выглядит как попытка вырезать белорусское прошлое из контекста истории СССР. И это тем более странно, если помнить, что данный портал финансируется из российского бюджета. Например, было заявлено, что, «по оценкам специалистов (данные белорусских архивистов — Н. Р.), Белоруссия более чем какая-либо другая страна Европы пострадала от Второй мировой войны» (видимо, добавление территории в ходе похода в Польшу в 1939 году тоже можно трактовать как «ущерб», прим. — ИА REGNUM). Если ранее, по данным Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, считалось, что всего на территории БССР было убито 2 219 316 человек гражданского населения и военнопленных, то в последние годы эта цифра прошла корректировку. Теперь считается, что людские потери по ряду районов были значительно занижены, а данные по некоторым лагерям для военнопленных неточны. Поэтому высказывается мнение, что с учетом косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны погибло не менее 3 млн жителей Белоруссии, или каждый третий.

Необходимо отметить, что вопрос о том, насколько верны те или иные цифры, в том числе и озвученные Sputnik'ом, все еще является спорным, так как есть множество противоречащих друг другу работ разных исследователей (Эммануил Иоффе, Алексей Литвин, Юрий Туронок и т.д.), имеющих при этом определенные доказательные базы, начиная от отказа считать белорусами тех, кто проживал на территории Западной Белоруссии до 1939 года, и заканчивая включением в число погибших и пропавших без вести белорусов даже тех, кто таковыми не являлся. В последнее время этот спор и вовсе приобрел характер политических спекуляций, которые преследуют лишь одну цель — доказать как минимум особую роль белорусов в победе над фашизмом. И довольно необычно, что к этой спекуляции присоединилось и официальное российское агентство, где вряд ли не видят, что в последнее время происходит на идеологическом фронте республики.

Читайте также об этом: «Оккупация Беларуси»: как мы собственными руками растим себе врагов

Выпячивание первостепенной роли белорусов в Великой Отечественной войне сегодня происходит абсолютно открыто, начиная от отказа от георгиевской ленты и редкого посещения официальными лицами военных парадов в Москве, и заканчивая материалами в современных учебниках истории и высказываниями руководства республики. Не было исключением и нынешнее празднование 9 мая. Например, в отличие от Нурсултана Назарбаева, который приехал в Москву на парад Победы и надел георгиевскую ленту, президент Белоруссии решил не отправляться в Россию, что официально было объяснено необходимостью руководить парадом в Минске. Вот только ничего подобного в нынешнем году в белорусской столице не было, а речь Александра Лукашенко, хоть и была проникнута торжеством и включала в себя слова о необходимости помнить подвиг советского народа, несла в себе отпечатки нового государственного отношения к советскому прошлому. Так, сегодня стало известно, что, по местной официальной версии, именно белорусские земли стали первыми в СССР, подвергшимися нападению фашисткой Германии: «Белоруссия первой приняла на себя страшный удар врага, став живым щитом на пути вероломного агрессора». При этом на то, что немецкие войска начали наступление по всей границе Советского Союза, минские идеологи предпочитают не обращать внимания, иначе сложно будет доказать всему миру и себе в первую очередь, что никто так не пострадал от войны, как Белоруссия, а белорусы сражались не за «Советскую Родину», а за свою независимость.

Сегодня в белорусской идеологии уже фактически окончательно сформировался новый тезис о том, что белорусы, хоть и были частью СССР, но всегда считали себя отдельной нацией. В республике уже не первый год стараются оборвать нити, связывающее советское прошлое и настоящее Белоруссии. В стране то и дело появляются различные периодические издания и учебные пособия, в которых приводятся перевернутые с ног на голову факты и заявляется о том, что в годы войны белорусы боролись только за свою независимость. Например, увидевший свет еще в 2003 году учебник «Нарысы па гісторыі Беларусі» под редакцией профессора Захара Шибеки, который по-прежнему рекомендуется к изучению, называет освободительный поход Красной армии в сентябре 1939 г. «советской захватнической акцией» и утверждает, что «война вновь выявила стремление белорусов к независимости»: «Для народа, который веками терпел национальное угнетение и не имел суверенного государства, сотрудничество с немцами стало единым шансом спасения и укрепления своей отметности…» Или учебник «История Беларуси», разработанный в Белорусском государственном университете в 2002 году, где в теме «Беларусь в период Второй мировой войны» нет даже упоминания термина «Великая Отечественная война». Казалось бы, этим изданиям уже больше десяти лет, и говорить о них не актуально, однако многие из их положений продолжают кочевать и по другим учебникам, а сами книги прошли уже не одно переиздание.

Информационная война против истории Великой Отечественной войны и советского прошлого ведется сегодня и в сети интернет, где насаждается идея о том, что вся история середины ХХ века — это всего лишь выдумки советских историков, которые поддерживаются нынешним российским руководством. Характерным примером в данном случае является «игра» с проверенными годами фактами. Так, утверждается, что Россия специально искажает данные в «Википедии», делая героев войны, родившихся на территории современной Белоруссии или Украины, «россиянами». Приводятся примеры того, что местом рождения ряда героев войны (Йосиф Гусаковский, Степан Артеменко, Иван Бойко и даже маршал Советского Союза Константин Рокоссовский) значится Российская империя. Правда, факт того, что на тот момент это было именно так, ни «патриотов-экспертов», ни их читателей совершенно не смущает.

Все вышеперечисленное: книги, статьи, искаженная информация во всемирной сети и прочее — постепенно меняет отношение простых белорусов к своему прошлому. Нет, конечно, в республике помнят о событиях Великой Отечественной войны, но память об общей победе продолжает стираться. Стирается она различными «новыми» данными, которые появляются на страницах формально авторитетных изданий, высказываниями высших государственных чиновников, которым в Белоруссии все еще верят, а также ведущейся сегодня повсеместной идеологической обработкой населения в духе «независимости» и своеобразного местного величия. К чему это может привести в будущем, наглядно демонстрирует Украина, где также начинали с того, что твердили об особой роли своей республики в общей истории, и в том числе Великой Отечественной войны, а после дошли до реабилитации и прославления бандеровцев и пособников фашистов. Очень хотелось бы, чтобы ничего подобного в Белоруссии никогда не произошло, но, к сожалению, последние тенденции все больше об обратном.