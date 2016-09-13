Несмотря на то, что в республике уже сам президент заявил о том, что вопрос о цене на газ практически решен, дав своим чиновникам время до 14 сентября, чтобы выйти на подписание заключительного протокола, в то, что спор между белорусами и ПОА «Газпром» близок к завершению, верится с большим трудом. Официальный Минск за последнее время сделал много для того, чтобы доказать российскому монополисту свое право на определение удобной для себя цены на голубое топливо, в то время как «Газпром» продолжает стоять на своем, указывая белорусской стороне на подписанные ранее договоренности.

news.vtomske.ru Газовый вентиль

Интересно то, что на протяжении последних нескольких недель вокруг газового спора возникло множество противоречивой информации. Все началось с того, что в конце августа якобы стало известно о том, что сторонам удалось после многочисленных двухсторонних переговоров достичь консенсуса. Предполагалось, что вместо долларовой формулы стоимости газа будет применяться только рублевая, в основе которой будет лежать средняя цена на газ в России с неким повышающим коэффициентом. При этом повышающий коэффициент должен был постепенно уменьшаться и к моменту создания в ЕАЭС единого газового рынка (намечен на 2025 год) стать равным единице. Дополнительно к этому предполагалось изъять из прежнего межправительственного соглашения пункт о переходе России на равнодоходные цены на газ, так как именно он являлся главным аргументом белорусов в их споре с Москвой. В Минске считают, что раз в России не решились перейти на равнодоходные цены в 2015 году (в российской столице на сегодняшний день действительно четко не могут сказать, когда это произойдет), как это предполагалось на момент заключения нынешнего газового соглашения между сторонами, то и само это соглашение не имеет никакой юридической силы. В итоге в белорусской столице многие уже стали праздновать «победу» на «Газпромом», так как формально по новой формуле должно было получиться, что белорусам газ стоил бы приблизительно на 30% дешевле, чем сегодня, — около 6 тыс. российских рублей за тысячу кубометров. И несмотря на то, что официально данная информация нигде не была подтверждена, долгое молчание со стороны Москвы наталкивало многих на то, что ситуация действительно сдвинулась с места и стороны вот-вот договорятся. Однако, как показало время, ничего подобного не случилось.

В начале сентября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума «Интеллигенция о мире, Европе и Италии» заявил журналистам, что Россия не будет увеличивать поставки нефти в Белоруссию до тех пор, пока белорусская сторона не погасит долг за газ, а двум сторонам так и не удалось договориться. Через несколько дней он снова сообщил журналистам, что переговоры о стоимости газа все еще ведутся, а конкретных договоренностей пока нет: «Могу только сказать, что-то, что писалось по поводу того, что нами что-то согласовано — это все неправда, это все ложная информация». И на этом вполне можно было бы поставить точку, дожидаясь официальной информации, если бы не последнее заявление белорусского президента, появившееся во время его интервью журналистам по поводу проходивших 11 сентября в стране парламентских выборов. Оказалось, что «только этой ночью (по всей видимости, с 10 на 11 сентября — прим. ИА REGNUM ), поздно вечером нашли приемлемые для нас и для России развязки в этом вопросе». И эти слова можно было бы списать на очередной популистский шаг президента, если бы не его утверждение, что «россияне, в общем-то, как мне кажется, очень серьезно подвинулись в этом плане и этим самым признали, что белорусы были правы». То есть, по мнению белорусского главы, переговоры все-таки пошли по тому руслу, которое было намечено в Минске, и теперь белорусам остается только «дожать» россиян. Хотя, по словам вице-премьера страны Владимира Семашко, переговоры будут продолжены вокруг трех основных вариантов, точный смысл каждого из которых сегодня назвать достаточно сложно: либо выход на равнодоходные цены, либо субсидии со стороны России, либо более раскрученный за последние несколько недель вариант с привязкой к внутрироссийским ценам с рядом условий. И в таком случае, если всмотреться в ситуацию глубже, ни один из озвученных вариантов не может считаться «победой» Минска над «Газпромом».

Дело в том, что еще в июле глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за российский газ составляет $270 млн (сейчас уже боле $300 млн.), что является весьма значительной суммой для республики, у которой сегодня лишних денег нет и в ближайшее время не предвидится. Такой долг накопился у белорусов потому, что с начала года Минск решил сам рассчитать «справедливую» стоимость газа для себя и стал платить в районе $70−80 за тысячу кубометров, при расчетной цене по имеющемуся контракту $132 за тысячу кубометров. То, что долг «Газпром» прощать не собирается, сегодня абсолютно очевидно, и даже в информации о новой формуле упоминалось о том, что свою задолженность белорусы все равно должны будут погасить. В чем в таком случае заключается «победа» Минска, абсолютно непонятно, так как до конца имеющегося сегодня контракта осталось менее четырех месяцев, а уплата долга за 2016 год полностью нивелирует потери «Газпрома» и все равно выведет цену для белорусов на уровень $132 за тысячу кубометров. В сложившейся ситуации российский монополист может еще месяц-другой «пообщаться» с представителями Белоруссии, а потом формально пойти на компромисс. Но от этого ситуация для белорусов коренным образом не изменится.

Правда, есть одна интересная деталь, которая косвенно может сказать, когда же конфликт закончится. В октябре Минск планирует получить третий транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития в $500 млн. Учитывая, что предыдущий транш в $300 млн, полученный более месяца назад, «Газпром» уже упустил, так как он, по всей видимости, уже успешно «проеден», то получить свои деньги монополист теперь сможет не ранее ноября. Поэтому и торопиться россияне вряд ли будут, только, конечно, если не будет принято политическое решение в Кремле. Впрочем, последние события свидетельствуют о том, что в российском руководстве пока не намерены форсировать решение вопроса, ожидая более удобной позиции — чем ближе отопительный сезон, тем более сговорчивыми будут становиться белорусы. Последнее, к слову, подтвердил недавно и сам Александр Лукашенко: «Конец года, а мы за истекший год начинаем задним числом решать проблемы обеспечения страны тем, без чего она жить не может — без энергоносителей».

Необходимо отметить, что если в ближайшее время и будет принято решение изменить формулу ценообразования, то это совершенно не означает, что Минск может спать спокойно. В данном случае проблема для белорусов заключается в том, что новые цены и формула расчета в будущем снова могут стать для них невыгодными, а изменить их уже не будет никакой возможности. Если действительно предполагается, что для оставшихся месяцев 2016 года будет установлена твердая цена 6,3 тыс. руб. за тысячу кубометров, а после применения соответствующего коэффициента в 2017 году она будет колебаться около 6 тыс. руб. за тысячу кубометров, то есть вероятность того, что, в случае роста цены на нефть и укрепления российского рубля, вся выгода белорусов улетучится.

Подводя итог, можно сказать, что нынешний газовый конфликт между Белоруссией и «Газпромом» так или иначе будет решен. Однако говорить о том, кто в нем победит и кто проиграет, всё-таки не совсем корректно. На уступки придётся идти и белорусам, и «Газпрому», тем более что нынешний спор уже стал политически мотивирован. С одной стороны, России невыгодно сотрясать излишними конфликтами идущий сегодня процесс постсоветской интеграции и подвергать опасности будущее Евразийского экономического союза, чем, собственно, и пользуются в Минске. С другой стороны, и для белорусов сегодня важно не перегнуть палку, как это было сделано в свое время на Украине, чтобы не перевести экономический спор в политическую плоскость. О том, что Минск уже вплотную подошел к критической черте, свидетельствуют и последние заявления Лукашенко, по словам которого, белорусам «быть неправыми и выдвигать какие-то заоблачные претензии к России было бы смешно»: «Это как Слон и Моська. Вы, наверное, понимаете, что мы в абсолютном здравии, если мы чего-то требуем, значит, у нас есть железобетонная позиция. Определенная позиция была и есть у Российской Федерации, основана на их интересах. Обязаны учитывать их интересы».

О том, что Минск готов учитывать интересы своего партнёра по Союзному государству, глава Белоруссии говорит очень редко, что только подтверждает вывод о том, что ни о какой «победе» Белоруссии над «Газпромом» речи сегодня идти не может. Как, впрочем, и наоборот.