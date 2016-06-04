Маргарита Васильева
Последние публикации
Global Research: «Правительство США – группа сумасшедших идиотов»
Сообщество русских, живущих в Америке, 1 июня, опубликовало предупреждение США о конфликте с Россией на русском и английском языках. Российские эмигранты, таким образом, выразили обеспокоенность политикой нынешнего руководства США и НАТО, которая вывела их на «чрезвычайно опасный курс столкновения...
4 июня 2016
Южно-Китайский спор: напряжение нарастает
Проблема Южно-Китайского моря находится на первых полосах азиатских и американских СМИ. В то время как американцы считают, пишет South China Morning Post, что китайцы агрессивны, неблагоразумны и не в состоянии придерживаться международных правовых норм, китайские люди знают, что история, логика и...
29 мая 2016
Южно-Китайский спор: третья мировая на подходе?
За прошедшую неделю число стран, тем или иным образом замешанных в выяснении отношений в Южно-Китайском море, заметно возросло. Китай перетянул на свою сторону пару соседей, два десятка ближневосточных стран и несколько африканских, которые согласны с его намерением урегулировать споры в...
20 мая 2016
Вернуть США былое величие в Азии: поссорить Россию с Китаем и обнять Индию
Дональда Трампа мало интересует увеличение американского военного присутствия для балансировки территориальных требований Китая. Вместо этого он намерен вступить с КНР в торговую конкуренцию. Сокращение американских военных сил в соседних с Китаем странах даст КНР больше геополитического...
15 мая 2016
Гонка вооружений в Юго-Восточной Азии: Индия кинулась в объятия США
Военная активность Китая в Южно-Китайском море привела к изменениям в определении политики многих государств как в Юго-Восточной Азии, так и за её пределами. Изменились и базовые стратегические приоритеты тех стран, которые ранее не сильно беспокоились о национальной обороноспособности или же не...
13 мая 2016
Госдолг США: Чёрные дни наступают
Государственный долг США превысил отметку в 19 триллионов долларов. Только с 30 октября 2015 года он увеличился более чем на 1 триллион. Однако если причислить к этому не проплаченные пассивы на социальное обеспечение, медицинскую помощь и пенсий для ветеранов, то сумма американских долгов составит...
6 мая 2016
Foreign Affairs: «Россия стала игрушкой Китая»
Времена коммунистической России канули в Лету, а вместе с тем несколько ослабли связи с «братскими» народами, если говорить о Юго-Восточной Азии — это Китай и Вьетнам, которые и поныне являются социалистическими государствами. Вьетнам нацелен на развитие сети партнеров по всему миру. И Россия, и...
29 апреля 2016
Global Research: это не Россия окружена, а США окружены Россией и Китаем
Внешняя политика Китая традиционно не поддается расчётам Белого дома, а рекордно стремительный рост КНР до статуса великой державы бросает вызов существующему мировому порядку. Это лишь некоторые причины, по которым коммунистический Китай теперь является первым в списке врагов демократической...
25 апреля 2016
Восточный фронт: зачем США тянут Индию в антикитайскую коалицию?
Южно-Китайское море стало особенно важным даже для стран, которые находятся за пределами Юго-Восточной Азии, включая такую ведущую державу, как Индия. Более половины индийского товарооборота приходится на страны Юго-Восточной и Восточной Азии, и вполне логично предполагать, что китайская оборонная...
21 марта 2016
Китай бросил военный вызов США в Южно-Китайском море
«Это было стратегией Китая: дойти до границы, переступить через неё и посмотреть, как другие на это ответят. Провоцировать, но не чрезмерно. Соседние страны справедливо жалуются, что действия Китая провокационны, но их реакция всё еще указывает на то, что они недостаточно провокационны для более...
14 марта 2016
На пороге войны: Юго-Восточная Азия стремительно вооружается
Азиатско-Тихоокеанский регион формально находится в состоянии мира. Однако именно на эту область приходится более половины мирового рынка оружия — почти вдвое больше, чем разоренный войной Ближний Восток и в четыре раза больше, чем Европа, так заявляет The Economist. Шесть из десяти крупнейших...
2 марта 2016
World Politics Review: «Курилы стоило бы уступить Японии»
Страна восходящего солнца отчаянно пытается решить свои территориальные вопросы, главные из которых — Курилы, причина неоднозначных отношений с Россией, и острова Сенкаку — предмет территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем. Путин зря пренебрегает Японией Россия продолжает платить...
27 февраля 2016
США: «Китай потерял Тайвань навсегда»
Цай Инвэнь стала первой женщиной на посту президента Тайваня. Именно её американские издания называют самой влиятельной женщиной в мире, которая говорит на китайском языке. К тому же Цай — первая женщина, возглавившая азиатскую страну не по праву наследования. Предвосхищая демократические тенденции...
6 февраля 2016
Восточный фронт: США милитаризуют юго-восточную Азию
Филиппины находятся на краю Южно-Китайского моря, которое само по себе крайне ценно. В нем находятся солидные залежи нефти, его пересекают множество важных морских путей, и в его водах ведется крупный рыболовный промысел. Однако важность Филиппин одним стратегическим местоположением не...
31 января 2016
Выборы на Тайване: Пекин наблюдает и выжидает
16 января Цай Инвэнь — лидер Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня выиграла президентские выборы. Инаугурация назначена на 20 мая. Несмотря на то, что правительство Тайваня носит временный характер и не намерено в ближайшее время решать важные вопросы, международное сообщество уже не...
23 января 2016
Договор между Филиппинами и США может положить начало третьей мировой?
Филиппинский Верховный суд 12 января постановил, что договор «О расширении американского военного присутствия» (EDCA) между Манилой и Вашингтоном, не противоречит конституции. В итоге было отказано в удовлетворении петиции, выдвинутой некоторыми законодателями и активистами, которые настаивали на...
16 января 2016
Китай: Вьетнам наращивает военную мощь, чтобы противостоять нам
Архипелаг Спратли и Парасельские острова в Южно-Китайском море давно являются «яблоком раздора» не только между Вьетнамом и Китаем. Права на него также предъявляют Тайвань, Филиппины и Малайзия. Изначально эти острова, многие из которых не имеют даже грунта, интересовали стороны сугубо исходя из их...
27 декабря 2015