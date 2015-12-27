Архипелаг Спратли и Парасельские острова в Южно-Китайском море давно являются «яблоком раздора» не только между Вьетнамом и Китаем. Права на него также предъявляют Тайвань, Филиппины и Малайзия. Изначально эти острова, многие из которых не имеют даже грунта, интересовали стороны сугубо исходя из их выгодного стратегического расположения, но все изменилось в середине 80-х, когда там были обнаружены крупнейшие в Азии залежи нефти и природного газа стоимостью более чем 1 триллион долларов.

nhat-nam.ru Солдат армии Вьетнама

Вьетнам в боевой готовности продолжает налаживать полезные связи

«Мы не хотим конфликта с Китаем, и мы должны верить в нашу политику дипломатии. Но мы знаем, что должны быть готовы к худшему», — заявил высокопоставленный чиновник Вьетнама газете South China Morning Post на условиях анонимности.

Недавно Вьетнам закупил шесть подлодок класса «Кило» из России, одна из которых уже начала патрулирование в спорных территориях. Власти Вьетнама заявили, что осуществляется это сугубо в рамках самообороны и защиты национальных интересов.

Сейчас же вьетнамские войска переведены в «высокую боевую готовность» — аварийное положение, с целью парировать внезапное нападение. Об этом сообщают South China Morning Post вьетнамские высокопоставленные офицеры, также пожелавшие остаться неизвестными.

СМИ Вьетнама, целиком и полностью находящиеся под властью правящей партии, на сей счет хранят упорное молчание, продолжая придерживаться политики абсолютного нейтралитета.

Увеличивая боевую готовность, некогда затворнические генералы Ханоя обращаются к широкому ряду стратегических партнеров. В их числе Россия как основной источник современного вооружения. Ханой также строит связи с Соединенными Штатами, австралийскими и филиппинскими союзниками.

18 декабря 2015 года в Ханое был организован научный семинар на тему «Вьетнамо-американское всеобъемлющее сотрудничество» с участием посла США Теда Осиуса. Днем ранее с ним также встретился заместитель министра общественной безопасности Вьетнама То Лам, который отметил, что сотрудничество между министерством общественной безопасности Вьетнама и правоохранительными органами США в борьбе с транснациональной преступностью развивается благополучно.

«То Лам выразил пожелание, чтобы в ближайшее время обе стороны подняли отношения сотрудничества на новую высоту, что поспособствует дальнейшему углублению отношений всестороннего партнерства между двумя странами во имя мира, стабильности и развития в регионе и мире», — сообщает Вьетнамское Информационное агентство.

О готовности сотрудничать с Вьетнамом в сферах, связанных с Восточным морем, на прошлой неделе заявила Франция в лице председателя комитета по международным делам Национальной ассамблеи Франции Элизабет Гигу, которая находилась в Ханое с рабочим визитом.

Тайвань усложняет ситуацию

Недавние действия Тайваня на спорных территориях вызвали возмущение правительства Вьетнама.

12 декабря Тайвань отправил своих чиновников на остров Бабинь, входящий в состав вьетнамского архипелага Чыонгша (острова Спратли), и проинформировал о введении в эксплуатацию некоторых объектов на этом острове.

По сообщению Vietnam News, 13 декабря официальный представитель МИД СРВ Ле Хай Бинь заявил: «Вьетнам имеет все юридические основания и исторические доказательства своего неоспоримого суверенитета над островами Хоангша и Чыонгша. Любые действия заинтересованных сторон в районе этих островов без разрешения Вьетнама являются незаконными и недействительными. СРВ требует, чтобы Тайвань немедленно прекратил действия, нарушающие суверенитет Вьетнама, и не повторял подобных действий».

США должны ответить за продажу оружия Тайваню

Как сообщает правительственная китайская газета «Женьминь жибао», 16 декабря правительство США объявило о продаже Тайваню оружия на общую сумму 1,83 млрд американских долларов.

Соединенные Штаты хорошо знают о щекотливости вопроса продажи вооружений Тайваню. Тайваньский вопрос в свое время был ключевым, препятствовавшим нормализации китайско-американских отношений. В процессе развития двусторонних связей КНР постоянно выступает против того, чтобы американская сторона тем или иным образом вмешивалась во внутреннюю политику Китая по Тайваню.

Вашингтону также не следовало бы забывать о том, что КНР и США уже достигли базовых договоренностей по Тайваньскому вопросу. В трех китайско-американских коммюнике подчеркивается принцип «одного Китая». В коммюнике от 17 августа 1982 года отмечено, что США не стремятся к осуществлению долгосрочной политики по продаже вооружений Тайваню, что постепенно объем военных поставок будет сокращаться, а через некоторое время стороны и вовсе закроют этот вопрос.

Однако администрация американского президента осуществила очередную поставку вооружений Тайваню спустя четыре года после последней продажи.

Военная поставка Обамы перед окончанием его президентского срока возмутила Китай и навредила имиджу США. Вашингтону ничего не остается, как пожинать «горькие» плоды своих действий, считают обозреватели «Женьминь жибао».

КНР немедленно отреагировала на поведение Соединенных Штатов, решив предпринять необходимые меры, в том числе ввести санкции против предприятий, которые принимали участие в нынешней сделке.

«Посейдон» США в Сингапуре

Министр обороны США Эштон Картер и министр обороны Сингапура Нг Енг Хен 7 декабря в Пентагоне подписали расширенную версию соглашения об укреплении оборонного сотрудничества.

Далее, по сообщению американских СМИ, с 7 по 14 декабря США разместили противолодочный патрульный самолет Р-8А «Посейдон» в Сингапуре.

Военный эксперт Инь Чжо в интервью Центральному телевидению Китая сообщил, что развертывание Р-8А в Сингапуре поможет США не только содействовать продажам Р-8А, но и контролировать большой участок Южно-Китайского моря. Это приведет к тому, что страны Южно-Китайского моря и США могут скооперироваться для борьбы с Китаем.

Как сообщает китайская газета «Женьминь жибао», официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции 8 декабря заявил: «Мы считаем, что усиление военного развертывания американской стороны и содействие региональной милитаризации не соответствует общим и долгосрочным интересам стран в регионе».

Американские стратегические бомбардировщики над Южно-Китайским морем

Вслед за сообщениями американских СМИ о приближении двух американских стратегических бомбардировщиков В-52 к рифовым островам в Южно-Китайском море ранним утром 10 декабря ситуация в Южно-Китайском море вновь привлекла всеобщее внимание.

Позиция американской армии в отношении данного происшествия, по мнению китайских СМИ, наводит на размышления. Пентагон подтвердил, что бомбардировщики В-52 10 декабря действительно приблизились к китайским рифовым островам в Южно-Китайском море. Однако вместе с тем американская сторона заявила, что этих полетов не было в плане, «не было и в мыслях залетать на 12 морских миль вглубь пространства над рифовыми островами Южно-Китайского моря».

Подобный инцидент произошел 19 декабря: тот же бомбардировщик В-52 ВВС США пролетел на расстоянии 2 морских миль от архипелага Спратли. Как заявили представители Пентагона, причиной отклонения от курса стало ухудшение погодных условий.

Однако для Китая слова и поступки американской стороны не могут оправдать военную деятельность в Южно-Китайском море, включая факт разведки вблизи китайских рифовых островов. «Случайное вхождение» на самом деле является «самовольным вторжением». Китай также отметил, что США и их союзники в АТР присоединились к крейсированию в Южно-Китайском море в тщетной попытке «взять Китай в окружение».

КНР уже несколько раз объясняла США свою позицию. Во-первых, Китай выступает решительно против провокаций. Так называемая «Декларация свободы судоходства» США не в состоянии поддерживать мир и безопасность в Южно-Китайском море, но является важным фактором продвижения «милитаризации». Демонстрация военной мощи США в районе китайских рифовых островов Наньша подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая. Во-вторых, США не имеют права вмешиваться в вопрос Южно-Китайского моря, поскольку не являются участником спора по этому вопросу, в связи с чем эта территориальная проблема не должна стать проблемой между Китаем и США. В конечном итоге, сообщает правительственная «Женьминь жибао», КНР не побоится действовать в случае необходимости.