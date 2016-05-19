16 января Цай Инвэнь — лидер Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня выиграла президентские выборы. Инаугурация назначена на 20 мая.

yaostrov.ru Флаг Тайваня

Несмотря на то, что правительство Тайваня носит временный характер и не намерено в ближайшее время решать важные вопросы, международное сообщество уже не на шутку взволновано сменой власти в Китайской Республике.

Чего ждать от нового президента

Если говорить о причинах, которые привели к победе оппозиционеров на выборах, то в первую очередь, по мнению The China Daily, необходимо отметить такие факторы, как спад тайваньской экономики, растущая пропасть между богатыми и бедными и менталитет молодежи. Предыдущая правящая консервативная партия Гоминьдан не смогла справиться с данными проблемами, так что народ отдал предпочтение кардинально отличным демократам, которые, в том числе, выступают против политического сближения с КНР.

Изначально ДПП выступали за независимость Тайваня, но вступив в гонку за президентское кресло, Цай Инвень предложила поддержать существующий статус-кво и сознательно уклонилась от темы тайваньской независимости.

В то же время аналитиков ставит в тупик неясная позиция президента относительно Консенсуса 1992 года, в котором говорится о существовании «одного Китая». В интервью Liberty Times Цай отметила, что она понимает и уважает исторический факт того, что Тайвань и Китай достигли некоторого взаимопонимания в рамках переговоров 1992 года. «Переговоры между двумя сторонами должны продолжаться; мы будем способствовать мирному развитию отношений между берегами Тайваньского пролива на основе существующей политической основы».

«Существующая политическая основа», по словам Цай, состоит из четырех основополагающих элементов: во-первых, сам исторический факт Консенсуса 1992 года; во-вторых, существующая конституционная система Китайской Республики; в-третьих, результаты переговоров между сторонами за прошедшие два десятилетия; в-четвертых, демократические принципы Тайваня и общественное мнение.

«Если правящая партия искренне намеревается поддержать статус-кво, то она обязана дать ясный ответ на ключевой вопрос, поддерживает ли она Согласие 1992 года», — заявляет The China Daily.

Политический курс КНР неизменен

Руководители Канцелярии ЦК КПК по делам Тайваня и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР вечером 16 января опубликовали высказывания по поводу результатов тайваньских выборов.

«Наш основной политический курс в отношении Тайваня является последовательным и четким и не изменится из-за результатов тайваньских выборов. Мы продолжим решительно придерживаться Консенсуса 1992 года, твердо выступать против любых форм сепаратистского движения за независимость Тайваня».

МИД КНР также выразил надежду, что международное сообщество будет привержено принципу одного Китая, выступать против любых форм тайваньской независимости, реальными действиями поддержит мирное развитие связей между берегами Тайваньского пролива.

Китайский дипломат отметил, что тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая. В мире есть только один Китай, континентальная часть и Тайвань принадлежат одному Китаю, суверенитет и территориальная целостность Китая являются неразделимыми.

«Было бы удивительно, если лидер материкового Китая, который решительно тверд с целым миром, не будет тверд с Тайванем. Стратегия Китая при этом будет зависеть от действий Цай и основного союзника Тайваня — США», — заявил Жан-Пьер Кабестан, преподаватель политологии в Гонконгском баптистском университете.

The China Post заключает, что «напряжение между Тайванем и материковым Китаем уже нарастает; Пекин наблюдает и ожидает».

Отдельное послание для США

Как сообщает агентство Синьхуа, бывший первый заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс посещает Тайвань и проводит встречи с местными политиками. «Китайская сторона уже выразила американской стороне свою озабоченность в связи с этим», — заявил официальный представитель МИД КНР Хун Лэй на очередной пресс-конференции.

Хун Лэй призвал американскую сторону придерживаться политики одного Китая и принципов, вытекающих из трех китайско-американских коммюнике, а также выступать против независимости Тайваня, говорить и действовать осмотрительно, ни в каких формах не вмешиваться во внутренние дела Китая и направить больше усилий на стабильное развитие китайско-американских отношений и мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, а не наоборот.

Примечательно то, что Генеральный секретарь ДПП Джозеф Ву на днях прибыл в Вашингтон с целью заверить американское правительство, что «никаких неожиданностей» от нового лидера страны не последует, сообщает Taipei Times.

Ву также заявил, что отношения с США будут иметь «наибольшую важность» и что власти Тайваня будут прикладывать все усилия, чтобы укрепить политические и экономические связи между странами. Более того, было отмечено, что власти планируют увеличить капиталовложения в оборонный бюджет, особенно это касается вопросов самообороны.

Вскоре после выборов американский журнал Defence News сообщил о том, что США могли бы продать Тайваню обновленные штурмовики вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier. Однако журналисты Taipei Times не нашли подтверждения этой информации. «Эта история, возможно, была выпущена в связи в обещаниями избранного президента увеличить расходы на оборону».

«Китай, как ожидается, уничтожит авиабазы Тайваня в течение первых нескольких часов после начала войны, и наличие AV-8B Harrier позволит Тайваньским военно-воздушным силам, скрывая самолеты в гористой местности, проводить воздушные операции», — было сказано в новостном сообщении Defence News.

Рекомендации для нового лидера Тайваня

Эксперты, в первую очередь, советуют президенту Цай Инвэнь не избегать Консенсуса 1992 года и не делать каких-либо шагов к независимости. Вместо этого предложено приступить к решению экономических задач, не без опоры на Китай, разумеется.

Как полагают в The China Post, Цай могла бы повысить качество экономических связей между двумя сторонами Тайваньского пролива, поддержав малый и средний бизнес с инновационными и предпринимательскими преимуществами, которые в состоянии инвестировать на материк. Помимо этого президент должен успокоить сепаратистские настроения в обществе, гарантировать социальное равенство, которое должно затмить этническое и национальное самосознание.

Так или иначе, «любая попытка толкнуть Тайвань к независимости будет дурацким шагом», считает The China Daily.