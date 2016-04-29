Времена коммунистической России канули в Лету, а вместе с тем несколько ослабли связи с «братскими» народами, если говорить о Юго-Восточной Азии — это Китай и Вьетнам, которые и поныне являются социалистическими государствами.

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Вьетнам нацелен на развитие сети партнеров по всему миру. И Россия, и США являются его стратегическими союзниками, однако когда дело доходит до разрешения территориальных споров с могучим китайским соседом, вьетнамцам приходится выбирать.

Что же до незыблемого российско-китайского союза, то здесь, по мнению американских журналистов, всё не так гладко.

Интересы Москвы и Пекина слишком расходятся

Авторы американского издания Foreign Affairs склонны полагать, что внешнеполитические интересы России и Китая в значительной мере противоречат друг другу для формования мощного военного альянса, а «несбалансированные» экономические отношения между странами не позволяют говорить о создании экономического блока в Евразии. В поддержку этой позиции приводятся следующие аргументы.

Россия, несмотря на все усилия, оказалась неспособна достаточно повысить уровень торговли и инвестирования с Китаем в углеводородной, ядерной и вооруженной областях. Безусловно, Россия заключила несколько сделок с КНР, в частности, это строительство газопроводов «Сила Сибири» и «Алтай», но данные проекты были отложены до 2020-х. Далее, положение Москвы усугубило падение цен на нефть и газ, что бросило тень на вопрос их прибыльности.

Россия, таким образом, стала одним из многих производителей — включая Анголу, Экваториальную Гвинею, Ирак, Туркменистан, и, возможно, в скором времени, Иран — которые помогают Китаю диверсифицировать свои источники энергии, в то время как Пекин продолжает поддерживать свои соглашения с традиционными поставщиками на Аравийском полуострове и в Юго-Восточной Азии. В сущности, вместо того, чтобы «играть» Европой при помощи Китая, Россия и сама стала его «игрушкой», так выразились авторы Foreign Affairs.

Далее, несмотря на то, что РФ остается самым важным поставщиком Китая в военной сфере, она теряет долю рынка, поскольку Пекин сократил свои расходы на импорт вооружения наполовину за прошлое десятилетие в пользу собственно созданного оружия, согласно недавнему отчету Стокгольмского Научно-исследовательского института. Между тем Китай сам стал крупным экспортёром оружия и создаёт конкуренцию России на этом поприще, а доля китайских прямых инвестиций в Россию в целом заметно снизилась с 2006 года.

В свою очередь, проект Великого Шелкового пути, который, несмотря на его поддержку из Москвы, по мнению авторов, вынудит Россию уступить еще больше политической власти в Средней Азии Китаю, тем самым повысив свой уровень зависимости от него.

К тому же, как полагает Foreign Affairs, Китай неодобрительно относится к вторжениям России в Грузию и на Украину, а также ее поддержке сепаратистов в регионе. С китайской точки зрения поведение России конфликтует с «проводимым принципом невмешательства, а также уважением к территориальной целостности и суверенитету», которые исповедует Пекин (что тогда происходит в Южно-Китайском море, по всей видимости, остаётся за кадром).

Несмотря на это, Пекин воздерживается от общедоступной критики в сторону России и «хвалит кажущуюся историческую сложность этих конфликтов» как средство избежать того, чтобы встать на чью-либо сторону.

Китай видит себя рулевым, считают журналисты, и у него мало причин «потакать» России, с целью сохранить с ней текущие отношения.

И так как журналисты так и не смогли найти для Китая поводы и дальше дружить с Россией, то они любезно сразу же предложили ей замену: китайцам пора «прорубать окно в Европу».

Китай может помочь Европе «задавить» Россию

В результате, по мнению Foreign Affairs, текущее состояние китайско-российских отношений дает мало оснований России для противодействия Европе. Фактически наоборот.

В отношении Китая же Европа была бы более выгодна для диверсификации его ресурсов, а также для процессов инвестирования и торговли. Как полагают авторы, при верном исходе годовой товарооборот между Китаем и Европой может достигнуть более 500 миллиардов долларов.

Россия же должна понять, что она — самый уязвимый и изолированный угол в евразийском треугольнике. Но когда она это осознает, будет слишком поздно. Именно поэтому, именно сейчас Европе нужно привлечь Китай. Если это произойдет, действие санкций станет более эффективным и окажет должное давление на Россию, чтобы внести значимые изменения в ее внешнюю политику, заявляет Foreign Affairs.

Вьетнам мечется между Россией и США

Отвернуться от России, гипотетически, может и другой социалистический союзник в Юго-Восточной Азии.

Вьетнам находится в активном поиске поддержки для урегулирования территориальных споров с Китаем, и здесь есть два достойных кандидата: Россия и США.

Россия является давним партнером Вьетнама в военно-техническом сотрудничестве, но отношение не безаварийно, считает The Diplomat.

Представителей министерства иностранных дел Вьетнама обеспокоили недавние заявления Сергея Лаврова о «недопустимости интернационализации» территориальных споров. Один из них, Ле Хай Бин вскоре озвучил опасения многих вьетнамцев относительно России. Некоторые больше не доверяют многолетней русско-вьетнамской дружбе, утверждая, что Россия изменилась с дней Советского Союза. В то же время во Вьетнаме существует надежда, что Россия могла бы занять более четкую позицию по проблемам Южно-Китайского моря, но также и США могли бы больше помочь Ханою, полностью сняв эмбарго на поставки оружия.

Администрация Обамы, кажется, готова сделать это — но она не вечна. Россия же нацелена на приоритезацию отношений с Китаем и вряд ли поддержит интересы Вьетнама. Казалось бы, этот факт склоняет чашу весов к США, но исход президентских выборов в США может сильно отразиться на американской политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тем более, по выражению автора статьи в The Diplomat, который, кстати, по происхождению вьетнамец, — ни США, ни Россия не являются «близкими и искренними» партнерами для Вьетнама. Таким образом, учитывая настоящий международный и региональный порядок, единственно верный выбор Вьетнама состоит в том, чтобы быть уверенным в себе и использовать многополюсный баланс на международной арене.

В целях этой балансировки Вьетнам предпочёл бы более сильную Россию, более слабый Китай и менее антироссийскую Америку. «Но сегодня мы видим более слабую Россию, более сильный Китай и строго антироссийскую Америку», — считает автор.

Конечно, сильная Россия автоматически не ограничит китайскую агрессию или создаст противовес американской активности в спорах Южно-Китайского моря. Все же сильная Россия, по сравнению со слабой и зависимой Россией сегодня, внесет больше стабильности в разрешении территориальных споров Юго-Восточной Азии, считает The Diplomat.