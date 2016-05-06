Государственный долг США превысил отметку в 19 триллионов долларов. Только с 30 октября 2015 года он увеличился более чем на 1 триллион. Однако если причислить к этому не проплаченные пассивы на социальное обеспечение, медицинскую помощь и пенсий для ветеранов, то сумма американских долгов составит примерно 120 триллионов долларов США.

«In God we trust». Надпись на денежной купюре США

Американцы, сушите вёсла

Экономический аналитик Майкл Снайдер считает, что финансовый крах неизбежен «в течение следующих шести месяцев». На фоне этого заявления доктор Дон Бойс, бывший член палаты представителей от Индианы, в своей статье, опубликованной The Patriot Post, предложил согражданам готовиться к наступлению трудных дней.

По его мнению, каждому американцу (и канадцу в том числе) необходимо освоить вторую профессию. Так, юрист должен научиться чинить ковры, врач — полировать мебель, продавец — освоить ремонт мелкой техники. И каждый должен заняться огородом — не только по медицинским соображениям. Церквям же стоит запустить долговые пенсионные проекты.

В своих соображениях Бойс не одинок.

Джим Роджерс, американский миллиардер и инвестор, в интервью для Sophie&Coзаявил, что, несмотря на то, что США — крупнейшая мировая экономика на настоящий момент, Америка также и самый крупный мировой должник, и в большинстве своем её рост в последние годы был основан на заёмных средствах и напечатанных деньгах. Кто-то должен будет платить за всё это, и это станет бедствием для всех американцев, сейчас же «долг США уходит за потолок».

Спокойствие, только спокойствие

Шумиха в американской прессе поднялась после выхода статьи журнала Time«США неплатежеспособны», в которой говорится, что $43.000 госдолга лягут на плечи каждого работоспособного американца.

В ответ на это Bloomberg заявил: «Америка не разоряется». По подсчётам издания, государственный долг, напротив, является умеренным и поддерживаемым, и правительственные заимствования в целом были «на удивление, ответственны».

Также справедливо отмечается, что долг американского правительства не означает долг США, это всего треть от госдолга. Другие две трети принадлежат американским инвесторам. Таким образом, рядовой американец, если исходить из расчётов Time, должен уже не $43.000, а никак не больше чем $19.400. «Это уже не так страшно, не правда ли?», — спрашивает Bloomberg. Американцам, видимо, должно было стать намного легче.

Кроме того, некоторые из журналистов говорят, что долг растёт быстрее, чем экономика. Это было истиной в течение лет Великой Депрессии, но это время прошло. Федеральный долг теперь растет приблизительно на 3%, в то время как экономика — приблизительно на 3,45% (оба параметра номинальны). Другими словами, американский дефицит является теперь совершенно поддерживаемым, считает Bloomberg.

Череду американских журналистов-оптимистов пополняют авторы Stratfor. По их мнению, даже потенциальное ослабление доллара не навредит здоровью американской экономики, ведь доллар — это лишь одна из составных частей экономической гегемонии США. Американцы останутся наплаву благодаря влиянию на Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также расположению Всемирного финансового центра в Нью-Йорке.

Американская долговая ситуация, по мнению издания, конечно, может достичь кульминации в течение следующих двух десятилетий (как и любая другая крупная мировая экономика), но впоследствии сильные места американской экономики (какие именно, однако, не уточняется) помогут ей восстановиться.

Проблема? — Есть решение

Global Research предлагает конкретное решение по освобождению из долговой ямы. Последней картой в рукаве, по мнению издания, может стать возвращение к «золотому стандарту», от которого Никсон отказался ещё в 1971 году. Если верить американским аналитикам, США накопили огромную сумму золота в последние 25 лет, и такой поворот дел мог бы «стереть» весь американский долг, включая будущие «невыполненные обязательства» (это как раз касается задолженностей по социальной сфере). Возврат к «золотому стандарту» мог бы оставить западный индустриализированный мир под влиянием Вашингтона, но при этом была бы проиграна борьба за развивающиеся страны, которые владеют природными ресурсами и являются целями для Запада. Эти страны, «угнетенные и колонизированные» на протяжении многих веков, вероятно, тогда склонятся к альянсу Китай — Россия и оставят Запад без трудовых ресурсов.

Курс Дональда Трампа не пройдёт

Вернёмся к пессимистам. Издание The Fiscal Times склонно полагать, что смена президента США может ещё более усугубить и без того непростую ситуацию с госдолгом. Так, стиль демократа Берни Сандерса добавит «ещё много триллионов» в эту «копилку», избрание Клинтон даст ещё 1 триллион «дополнительных расходов», но самое страшное в этой ситуации — это республиканец Дональд Трамп с обещаниями об огромном сокращении налогов. Согласно данным Центра Налоговой политики, сокращения налогов по курсу Трампа стоили бы правительству $9,5 триллионов за 10 лет.

На этом фоне заявления Трампа в ходе интервью для Fortune о том, что в случае избрания он устранит госдолг за 8 лет (то есть за два президентских срока) путем выплаты процентов наличными средствами, так и не нашли в прессе обоснованного объяснения.