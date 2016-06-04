Сообщество русских, живущих в Америке, 1 июня, опубликовало предупреждение США о конфликте с Россией на русском и английском языках. Российские эмигранты, таким образом, выразили обеспокоенность политикой нынешнего руководства США и НАТО, которая вывела их на «чрезвычайно опасный курс столкновения с Российской Федерацией, а также и с Китаем». Её возможный итог — третья мировая война.

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Здесь русский дух

Русские и за океаном остаются русскими. Издание The Saker — рупор американских иммигрантов из России — считает, что даже у текущих угроз против России со стороны США и НАТО «полуподдержанное состояние»: батальон здесь, другой там, несколько ракет здесь, еще несколько там. Да и представление американцев о том, что они могут вызвать войну против России (или же Китая), не ответив при этом за последствия на американском континенте, само по себе смехотворно. Это очень и очень плохая идея, сродни той, чтобы идти на медведя со складным ножом.

«Русские очень боятся войны, и они будут стараться изо всех сил избегать её. Но они также готовы к войне. Это — уникальная российская культурная особенность. На Западе, война — это «продолжение политики другими средствами». Для русских же — безжалостная борьба за выживание. Это та самая причина, по которой русским нравится говорить: «Россия никогда не начинает войны, она их только заканчивает», — заявляет The Saker.

Американцы-патриоты на стороне России

Не стоит думать, что всё американское население ополчилось на Россию. «Многие уважаемые, патриотично настроенные американцы, как например, Пол Крэйг Робертс, Стивен Коен, Филип Джиральди, Рэй Макговерн, и многие другие, опубликовали предупреждения о грядущей третьей мировой войне. Однако их голоса почти полностью заглушаются шумом СМИ, полных недостоверных и искажающих действительность сюжетов».

Один из указанных американских патриотов, Пол Крэйг Робертс, человек, и правда, крайне образованный, уважаемый и влиятельный, на днях опубликовал несколько статей на Global Research на тему третьей мировой между Штатами и Россией (или Китаем, или же Россией в союзе с Китаем, как придётся).

В первую очередь видный американский патриот напал на бывшего генерала НАТО Ричарда Ширреффа, который недавно объявил, что ядерная война с Россией возможна уже в течение года. Американские генералы же безответственно и бездоказательно заявляют, что «Россия — экзистенциальная угроза Соединенным Штатам», а также странам Прибалтики, Польше, Грузии, Украине и всей Европе в принципе.

Ширефф заявил: «Путин вторгся в Грузию, он вторгся в Крым, он вторгся в Украину. Он применил силу и вышел сухим из воды. В условиях напряженности нападение на страны Прибалтики … вполне вероятно».

На что Робертс заявляет, что это Соединенные Штаты и Израиль, как раз-таки, применяют силу и выходят сухими из воды. Российское вторжение в прежнюю российскую область было ответом на вторжение американского марионеточного правительства в Южную Осетию. У Путина были возможности включить Грузию в состав России, где, вероятно, ей и место. Но он не рассматривал Грузию как приз, вот в чём дело.

Не было, «увы», и никакого российского вторжения на Украину, продолжает Робертс. Путин даже не внял просьбам Донецкой и Луганской областей о присоединении к России. Он отказался от них, чтобы не дать лишних поводов для пропаганды из Вашингтона. Единственной просьбой, которую удовлетворил президент России, стала просьба крымчан, которые после многочисленных забастовок, ранее невиданных в «западных демократических государствах», отдали более 97% голосов за воссоединение с Россией. Крым находился в составе России дольше, чем США вообще существовали, пока Хрущёв, украинец, не отдал Крым украинской советской республике. Видимо, не все американцы забыли об этом (если вообще многие знали).

Дальнейший пункт — заявление Ширеффа: российское нападение на балтийские страны. Да по какой вообще причине, спрашивается? Робертс тоже не особо проникся. Для балтийских стран, бывших республик в составе СССР, со стороны России никакой угрозы нет и быть не может. У русских нет причин на них нападать. Это та же Россия, которая дала им независимость, и Украине, и Грузии в том числе. Россия, в принципе, не напала ни на кого, кроме ИГИЛ (организация запрещенная в РФ).

В понимании Робертса, Россия — «преимущественно нравственная страна, возможно, единственная на земле». Ни Россия, ни Китай не ищут конфликтов, в отличие от Америки, которая уж слишком много вкладывают в свою непоколебимую веру о мощности собственного вооружения. И это в то время, как, по заявлению того же Робертса, российское оружие значительно превосходит американское, которое производится частными компаниями, главная цель которых — получение огромной прибыли, не более того.

Автор просит своих сограждан обратить внимание на тот факт, что «их» правительство — «группа сумасшедших идиотов». Ведь предыдущие американские президенты работали над тем, чтобы разрядить напряженные отношения. Обама же, напротив, «раздул» эти напряженные отношения ложью и опрометчивыми провокациями, которые приводят к тому, что новая холодная война становится горячей. Если же Хиллари Клинтон получит Белый дом, то «мир вряд ли переживёт её первый срок».

Россия и Китай не впечатлены высокомерием Вашингтона, его гордостью и глупостью. К тому же эти страны — далеко не те безоружные индейцы на равнинах. Не Испания 1898 года, у которой Вашингтон украл Кубу и Филиппины, назвав это «освобождением». Они не маленькая Япония с ограниченными ресурсами. Не Германия, уже побежденная Красной армией прежде, чем Вашингтон приступил к военным действиям. И тем более не Гранада, Панама, Ирак, Ливия, Сомали или различные латиноамериканские страны.

Беззаботное американское население занято съемкой селфи и заблуждениями по поводу непревзойденной боеспособности, в то время как его сумасшедшее правительство, считает Робертс, выбирает борьбу с Россией и Китаем, которая не имеет никакого будущего.

Америка готовится к третьей мировой?

Как уже было сказано выше, Пол Крэйг Робертс не одинок в своей позиции о развязывании США третьей мировой.

Стивен Лендман, известный американский политолог, также склонен полагать, что если всё подстроено так, чтобы президентское кресло заняла Клинтон, то Америка нападёт на Россию и Китай. И этот невероятный акт безумия уже в действии.

Области военных действий ВМС США уже запланированы, заявляет Лендман в статье для The People’s Voice. Их тактические отделения уже вызывающе работают в черноморских водах, проводя военные учения, — возможно, в подготовке к антироссийской работе. Эти учения могут быть частью реализации плана по вторжению в Крым, что является крайне опрометчивым шагом. Это — российская территория. Вторжение или, иначе, нападение на него были бы объявлением войны — возможно, началом третьей мировой.