Дональда Трампа мало интересует увеличение американского военного присутствия для балансировки территориальных требований Китая. Вместо этого он намерен вступить с КНР в торговую конкуренцию. Сокращение американских военных сил в соседних с Китаем странах даст КНР больше геополитического пространства для разрешения территориальных требований в Южном и Восточном Китайских морях.

news.vse42.ru Дональд Трамп

Трамп также подверг сомнению участие Америки в НАТО. Он утверждал, что содержание НАТО стоило США состояния, и обвинил союзников по организации в том, что они недостаточно платят за американскую защиту. Ученый Томас Райт написал: «Если Трамп будет избран, Россия и Китай получат беспрецедентную возможность за один президентский срок, что они думали, займет десятилетия, а именно — уничтожить систему альянса США».

Невероятный кандидат в президенты становится действительностью — это могло бы стать самым театральным реалити-шоу из тех, которые когда-либо производила Америка.

Президент Трамп: перспективы для Китая

Трамп полагает, что высокие тарифы на импорт китайских продуктов могут «разбить» Китай и возвысить США в экономическом плане. К тому же конечная цель торговой политики Трампа против КНР состоит в том, чтобы вернуть миллионы рабочих мест в Штаты. Это, должно быть, плохие новости для Китая.

Однако другие принципы торговой политики республиканца, напротив, несут Китаю ряд преимуществ.

Во-первых, Трамп обещал отказаться от участия в Транстихоокеанском партнерстве, подразумевающем свободную торговлю с 11 странами, в том числе с ключевыми американскими партнёрами: это Япония, Австралия, Вьетнам и Мексика. Если США выходят из ТТП, то соглашение проваливается, а Китай избегает отрицательного воздействия на экономику.

Во-вторых, Трамп подверг критике транснациональные американские корпорации за перемещение их производственных предприятий за границу и проведение там бизнес-операций. В таком случае, если ТНК останутся на территории США, китайские компании быстро заполнят образовавшийся вакуум.

Это удивительно, но Трампу, кажется, Япония, один из самых устойчивых американских союзников, не нравится даже больше, чем Китай. В недавнем интервью для The New York Times республиканец сказал: «У меня действительно сильные чувства к Китаю. Мне очень нравится Китай, мне нравятся китайцы. Я уважаю их лидеров». Япония таких почестей от кандидата не удостоилась; вместо этого он сообщил интервьюерам: «Вы должны видеть дисбаланс в торговле между Японией и США, это невероятно. Они продают нам, а мы им толком ничего не продаем. Это — очень несправедливая ситуация». Японское правительство, надо сказать, уже давно настороженно следит за комментариями Дональда Трампа.

Относительно преимуществ для Китая от вакуума власти, который образуется, если США покинут своих союзников, у экс-консультанта ООН Жибо Цю есть сомнения. Как она выразилась в статье для The Diplomat, уход США из Азии может также повысить потенциальные риски для Пекина. Во-первых, ответственность за ограничение ядерных стремлений Северной Кореи пала бы исключительно на КНР. Во-вторых, если США оставят НАТО, то это ещё больше дестабилизирует Европу и даст преобладание правым силам.

Лучше республиканец, чем демократ

В то время как китайское правительство отказывается комментировать высказывания Трампа, опросы в СМИ и соцсетях КНР показывают, что потенциальное президентство магната могло бы дать больше преимуществ КНР, чем президентство демократа Клинтон, чья критика относительно нарушения прав человека «приводит китайских лидеров в бешенство», сообщает издание Politico. Позиция Клинтон заставила китайцев предположить, что она была бы более «идеологизированной» и менее «гибкой» в дипломатических и деловых отношениях с Китаем, нежели Трамп.

Политический курс Клинтон вызвал «неудовлетворенность среди китайских пользователей сети», сообщил преподаватель шанхайского университета Фудан Ву Ксинбо Global Times, «в то время как откровенность и прямота Трампа получили ещё больше поддержки».

Также многие китайские издания, включая официальное издание компартии The People’s Daily, находят в популярности Трампа доказательства «врождённых» ошибок в американской политической системе, приписывая успех республиканца долгому игнорированию демократической системой среднего класса.

Дональд Трамп и «Железный четырехугольник»

Трамп — единственный кандидат, который посмел бросить вызов закореневшим столпам американской внешней политики, заявляет издание The Hill. Несмотря на то, что Трамп, по крайней мере, пока более нацелен на развитие внутренней политики США, нежели внешней, The Hill предлагает республиканцу план по стабилизации внешнеполитического курса, который носит название «Железный четырехугольник» и покоится, соответственно, на четырех контрольных точках:

Точка №1: Не допустить объединения России и Китая

Это стало бы геополитическим бедствием для США. Для выполнения этой миссии следует найти понимание с Россией, признать, что она великая держава «с конкурирующими интересами к соседям». В свете этого США должны активно поощрить Россию сконцентрироваться на Средней Азии, где у России и Китая наблюдается конфликт интересов.

Точка №2: Отказаться от Ближнего Востока

Всё просто: ближневосточное направление не должно интересовать Трампа. Нечего там делать.

Точка №3: Усилить Японию

Вот куда нужно бросить силы. По сути, если Трамп хочет сократить заграничное положение США и сэкономить деньги — это нужно сделать с уходом из НАТО и Европы, а не из Восточной Азии. Угроза Японии как держателя ядерного оружия могла бы платить дивиденды в течение долгого времени.

Точка №4: Обнять Индию

Индия — уже самая большая демократия в мире. К середине века, вероятно, у нее будет и самое многочисленное население на земном шаре. Скрытая власть Индии предвещает потенциальную региональную супердержаву, которая вынудила бы Китай отнестись к Индии гораздо более серьезно.

В итоге, если Дональд Трамп охватит этот «Железный четырехугольник», то у него будет внешняя политика, которая действительно сможет «вернуть Америке былое величие», считает The Hill.

Азия не должна рассчитывать на «лучшего» американского президента

Конкурирующее мнение всем выше описанным предлагает Huffington Post — неважно, кто займёт пост президента США — азиаты должны научиться самостоятельно решать свои проблемы.

По мнению издания, чувства, на которых играет Трамп, являются опасной комбинацией «изоляционизма и хищности». Это представление, которое разделяют многие американцы, те, кто желают видеть Америку в готовности применить силу, но не поддержать другие страны — подход «с нами или против нас» в американской внешней политике.

Азия не должна с трепетом смотреть на американские выборы и надеяться на лучший исход гонки. Самый густонаселенный регион в мире не должен быть признателен американскому внешнеполитическому курсу и массивному военному присутствию Штатов, которые стоят на двух столпах: предложение защиты друзьям и терапия «шока и страха» для врагов.