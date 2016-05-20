За прошедшую неделю число стран, тем или иным образом замешанных в выяснении отношений в Южно-Китайском море, заметно возросло. Китай перетянул на свою сторону пару соседей, два десятка ближневосточных стран и несколько африканских, которые согласны с его намерением урегулировать споры в двустороннем порядке (что из этого следует, догадаться несложно). На сторону коалиции опосредовано вступила Франция путем оборонного соглашения с Манилой, а Япония строит грандиозные планы на Большую семёрку.

russian.china.org.cn Китайские военно-морские силы

Китай сгребает союзников в охапку

Разрешение иска Филиппин в Гаагу в отношении спорных территорий Южно-Китайского моря — вопрос нескольких недель. Китай всё ещё намерен не признавать гаагский вердикт, но собственную коалицию по этим спорам сколотил с завидной скоростью.

В ходе встречи Форума китайско-арабского сотрудничества, который стартовал 12 мая в Дохе, более 20 ближневосточных стран подписали совместную декларацию, подчёркивая, что они поддерживают усилия КНР решить спор через двусторонние переговоры и «соответствующее региональное согласие».

Министр иностранных дел Судана Ибрагим Ахмад Гандур в ходе мероприятия подчеркнул устойчивую позицию Судана по вопросу Южно-Китайского моря, поддерживая законные права Китая по сохранению территориальной целостности и суверенитета.

В свою очередь, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна ценит приверженность Китая мирным средствам в урегулировании данных споров. Его коллеги из Алжира, Ливана и Йемена, а также высокопоставленные официальные лица из Африканского союза и Лиги арабских государств разделили общее мнение.

Эта встреча явно стала самым большим китайским уловом в поисках поддержки мирового сообщества. В прошлом же месяце китайские власти, согласно информации The New York Times, заявили, что Россия и Камбоджа также благоволят их позиции. В отношении России это, по всей видимости, относится к апрельским заявлениям Сергея Лаврова о «недопустимости интернационализации» территориальных споров.

Борьба за международную поддержку не обошлась без эксцессов. 13 апреля китайское информагентство Синьхуа сообщило, что Фиджи объявило о своей поддержке позиции КНР: в плане морских споров диалог должен быть двусторонним. Информационное агентство Фиджи в кратчайшие сроки опровергло эту информацию, сообщив, что их государство не на стороне КНР и не на чьей-либо ещё.

В том числе Китай рассчитывает на поддержку Брунея (который является не самой активной, но всё-таки участвующей стороной территориального спора), а также не имеющего выхода к морю Лаоса.

Также Таиланд и Китай на прошлой неделе договорились о совместных сухопутных и морских военных учениях, которые проходят в период с 19 мая по 10 июня, сообщает Reuters. Соединенные Штаты отвернулись от Таиланда, не поддержав там государственный переворот в 2014 году, и Королевство, как видно, не думая особо долго, обратилось к КНР.

С соседним Афганистаном всё сложилось ещё проще. Афганский премьер-министр Абдула Абдула в ходе визита в Пекин поддержал позицию Китая по Южно-Китайскому морю. Представитель МИД КНР заявил: «Наши афганские коллеги выразили благодарность за долгосрочную поддержку Китая в течение этих лет, и также сказали, что поддерживают позицию Китая по проблеме Южно-Китайского моря и поддерживают усилия Китая решить вопрос Южно-Китайского моря через двусторонние каналы и мирные средства, такие как переговоры и консультации».

Стоит отметить, что во время визита в Китай, согласно данным издания Sputnik, афганская делегация подписала семь соглашений о сотрудничестве, включая соглашение по техническому сотрудничеству на сумму 500 миллионов юаней ($76.7 миллионов) и соглашение по некритической гуманитарной помощи — 50 миллионов юаней.

Тем временем в антикитайской коалиции

Противостояние Китая и США в Южно-Китайском море заметно обострилось в последние дни. Виной тому послужил инцидент, произошедший 17 мая, когда два китайских реактивных истребителя перехватили американский разведывательный самолёт над Южно-Китайским морем, вынудив его пойти на снижение. Американские сотрудники министерства обороны охарактеризовали это происшествие как «потенциально опасный маневр». В настоящее время идёт разбирательство по военным и дипломатическим каналам, передает The Wall Street Journal.

Индия, свежеиспеченный член антикитайской коалиции, уже приступила к решительным действиям. 18 мая началось развёртывание четырёх индийских кораблей, которое продлится два с половиной месяца. Этот цикл операций, как полагает The Diplomat, преследует двоякую цель: усилить военные дипломатические связи и способности взаимодействия с иностранными флотами. Согласно планам, индийские корабли совершат заходы в порты Вьетнама, Филиппин, Японии, Малайзии, Южной Кореи и России (Владивосток).

Франция пополнила ряды коалиции 14 мая, подписав с Филиппинами оборонное соглашение о сотрудничестве, и стремится помогать Маниле в модернизации вооруженных сил и обороны в условиях её напряженных отношений с Пекином. О заключении соглашения было объявлено спустя два дня после победы на филиппинских президентских выборах Родриго Дутерте. В документе предусматриваются «высокоуровневые посещения для расширения сотрудничества, консультации по оборонной политике, учениям, обмен информацией и развитие военно-морского сотрудничества», передает французская радиостанция RFI.

Привлечь в свои ряды «несогласных» новых союзников в скором времени попытается Япония. Как сообщает The Japan Times, премьер-министр Синдзо Абэ намерен убедить лидеров Большой семёрки, встреча которых состоится уже 26−27 мая, сформировать объединенный фронт в противостоянии агрессивным действиям Китая в Южно-Китайском море. Также он намерен внушить остальным лидерам важность исполнения Китаем решений суда, основанных на международном праве, что имеет прямое отношение к иску Филиппин.

Однако, принимая во внимание, насколько в большинстве своём представители клуба заинтересованы в территориальных спорах в Юго-Восточной Азии, и до какой степени они экономически зависят от Китая, здесь антикитайской коалиции можно рассчитывать только на силу убеждения господина Абэ.