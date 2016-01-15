



erepublik.com Армия Филиппин

Филиппинский Верховный суд 12 января постановил, что договор «О расширении американского военного присутствия» (EDCA) между Манилой и Вашингтоном, не противоречит конституции.

В итоге было отказано в удовлетворении петиции, выдвинутой некоторыми законодателями и активистами, которые настаивали на том, что данное соглашение нарушает суверенитет Филиппин.

Военное вмешательство Америки вновь во имя всеобщей «безопасности»

"Мы надеемся выполнить это соглашение, которое будет способствовать модернизации наших военных сил в целях разрешения чрезвычайных ситуаций», — заявил госсекретарь США Джон Керри. Также он добавил, что данное соглашение окажет поддержку в сохранении мира в регионе, где не должно быть напряженных отношений и где у каждого есть свобода действий.

По сообщениям Philippines News, ряд американских аналитиков также утверждают, что американское вмешательство не поддерживает территориальные требования какого-либо государства в Южно-Китайском море, так как США не являются участником спора по этому вопросу.

Более того, когда в апреле 2014 г. EDCA был первоначально подписан, Вашингтон заявил, что данное соглашение не являются частью конфронтации с Китаем.

Маска лицемерия

Теперь же, по словам обозревателя World Socialist Web Site, министр обороны США Эштон Картер на встрече со своими филиппинскими коллегами поделился следующим умозаключением: «Поскольку Манила считает себя целью китайского принуждения и смотрит на Вашингтон как на защитника, это соглашение даст нам новые инструменты, чтобы усилить наш союз с Филиппинами, расширить совместные с филиппинскими Вооруженными силами обязательства и увеличить наше присутствие в Юго-Восточной Азии».

Картер также дал ясно понять, что данное соглашение следует рассматривать как намерение американцев «полететь, приплыть и работать везде, где международное право позволяет, будь то Южно-Китайское море или любое другое место на карте мира».

Таким образом, решение, принятое 12 января, дает «зеленый свет» внедрению EDCA, который потенциально повлечет за собой полномасштабное развертывание американских сил в Филиппинах в прямой конфронтации с Китаем. Это уже можно рассматривать как основу для полномасштабных военных действий, считает обозреватель World Socialist Web Site.

Филиппины намерены с помощью США отстоять свои интересы

Ответ на вопрос, зачем вообще Филиппинам всё это нужно, предельно прост.

Первой причиной для столь серьезного американского присутствия в стране служит нерешенный территориальный вопрос с Парасельскими островами и агрессивная политика Китая по отношению к ним. Китайские самолеты недавно приземлились на освоенную филипинцами землю одного из рифов спорного архипелага площадью в 230 гектаров.

Но не одни Филиппины недовольны поведением КНР. Управление гражданской авиацией Вьетнама на днях обвинило Пекин в угрозе региональной воздушной безопасности, который провел 46 необъявленных полетов над спорным рифом в течение только первой недели наступившего года. Стоит отметить, в последнее время Вьетнам также озабочен укреплением отношений с Соединенными Штатами.

Так или иначе, как сообщает The Daily Tribune, член палаты представителей Филиппин Франц Альварес выражает оптимизм по поводу американского присутствия в стране. Он заявил: «EDCA должен усилить наше положение, укрепить наши требования и наше присутствие в регионе. Эта задача должна стать тестом на его эффективность».

Вторая же причина для «приглашения» американцев кроется в недостатке бюджета Филиппин для покрытия расходов на военную сферу, включающую в себя и защиту спорных территорий. «В долларах США армейский бюджет на 2016 год — приблизительно миллиард. Одна треть его приходится на военно-воздушные силы. Такой суммы явно недостаточно», — заявил Альварес.

Манила рискует наступить на старые грабли

В то же время договор между Филиппинами и США содержит ряд негативных условий, о которых чиновники пока умалчивают. Как сообщает аналитик World Socialist Web Site, данный 10-страничный документ позволяет развертывание неограниченного числа американских сил и вооружений на Филиппинах в неуказанном числе «согласованных местоположений». Филиппинцам не разрешат войти ни в какое управляемое США местоположение.

В дополнение к тому американским силам гарантируют доступ ко всей «общественной земле и средствам», включая дороги, порты и аэродромы. Более того, США не заплатят арендной платы за использование этих средств и «согласованных местоположений». Американские силы и гражданские подрядчики будут находиться под экстерриториальной юрисдикцией американского правительства. Если они обвиняются в преступлении, филиппинская правовая система не будет обладать никакой юрисдикцией над ними.

Аналитики The Daily Tribune также находят серьезные минусы в данном соглашении и прогнозируют плачевные последствия.

Во-первых, Америка создаст внешнюю угрозу для Китая, который в целях охраны своей национальной безопасности и интересов будет действовать незамедлительно.

Во-вторых, американские солдаты не будут проходить через филиппинскую иммиграционную систему, так что в стране даже не будут знать, сколько американцев у них находится.

В-третьих, филиппинцы не смогут проверить корабли США на наличие ядерного или другого разрушительного оружия.

Аналитики призывают также вспомнить о том, что после Второй мировой войны США не помогли Филиппинам залечить раны, а бросили все ресурсы страны на развитие Японии. «В то время как мировая война кажется невероятной в ближайшем будущем, силы США и Китая возрастут, и Филиппины, оказавшись между ними — получат основной удар», — резюмирует The Daily Tribune.