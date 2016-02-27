Страна восходящего солнца отчаянно пытается решить свои территориальные вопросы, главные из которых — Курилы, причина неоднозначных отношений с Россией, и острова Сенкаку — предмет территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем.

ИА REGNUM Курильские острова

Путин зря пренебрегает Японией

Россия продолжает платить высокую цену, вызванную введением международных санкций и снижением доходов от продажи энергетики. Как считает автор World Politics Review Николас Гвоздев, в таком контексте можно было бы ожидать, что Москва будет использовать все шансы, чтобы укрепить и поддержать ее дипломатическое положение. И фактически, подобные случаи имели место быть, однако Путин ими не воспользовался и его главной ошибкой, как считает издание, стало пренебрежительное отношение к Японии.

Смелая инициатива России уладить спор по Курильским островам дала бы Японии большие основания для сотрудничества с Москвой. Это также могло бы сделать Россию потенциальным посредником в споре Токио и Пекина по островам Сенкаку и другим территориальным спорам в регионе, вытеснив США с подобной посреднической позиции. Кроме того, разделение доходов с морских ресурсов между Японией и Россией могло бы облегчить деятельность российских компаний, которые сейчас придавлены санкциями.

Но российское руководство опасается, что предложение возвратить некоторые острова без любых предварительных условий будет иметь слишком много сходства с передачей Крыма Украине, считает автор статьи. Это ошибка, которая теперь исправлена. А вместо великодушного жеста японской стороне премьер-министр Дмитрий Медведев в августе прошлого года посетил Курильские острова и объявил их территорией Российской Федерации, что вызвало возмущение Токио.

Несмотря на это, японцы не оставляют надежд заполучить от России Курильские острова. Японский лидер полагает, что сможет достичь соглашения с Путиным по этому вопросу, предложив взамен смягчение санкций.

Китай наступает

Флот Береговой охраны Японии на этой неделе обзавелся двумя новыми большими патрульными судами. Теперь суммарно 10 кораблей патрулируют воды спорных островов Сенкаку, сообщает японская газета The Asahi Shimbun.

Эти суда были произведены после национального решения о заявлении суверенных прав на спорные островки в Восточно-Китайском море в сентябре 2012 года, что впоследствии испортило отношения между Токио и Пекином.

Согласно данным Береговой охраны Японии, в 2015 году 22 китайских судна провели исследования, не запросив разрешения Японии. Притом все кроме двух китайских исследовательских кораблей сконцентрировали операции в водах островов Сенкаку.

«Китайский флот появляется приблизительно три раза в месяц», — сообщил старший член Береговой охраны Японии. — «Суда входят в территориальные воды каждый раз приблизительно на два часа».

В целом же число китайских судов в районе спорной территории более чем удвоилось даже в сравнении с 2014 годом.

Помимо усиления флота в качестве противодействия китайской агрессии, правительство Японии намерено заняться мобилизацией в вооруженные силы гражданского населения. Пока речь идет о привлечении матросов из частных компаний в резерв военно-морского флота на случай «непредвиденных обстоятельств», так сообщается в материалах The Asahi Shimbun.

В середине января объединение моряков представило документы, выражающие их оппозицию плану Министерства обороны в управляющую Либерально-демократическую партию. Ведь несмотря на то, что каждый из персонала частной фирмы должен дать согласие на его включение в резерв ВМФ, то есть участие сугубо добровольное, многим работникам было бы трудно отказаться от такого предложения.

Также ряд региональных СМИ, включая вьетнамское издание VN Express, сообщают, что Министр иностранных дел Японии отменил свой апрельский визит в Китай. Основанием для такого решения стало неприятие Токио китайского поведения в Южно-Китайском море, включающее глобальную милитаризацию спорных территорий.

Ещё один игрок — Тайвань

Притирания по островам Сенкаку между Японией и Тайванем были минимизированы в 2013 году, когда между странами было подписано соглашение о разделе рыбных ресурсов в Восточно-Китайском море. Это соглашение, вызвавшее недовольство Пекина, позволяет обеим сторонам ловить рыбу в указанной области, не опасаясь действий принудительного характера.

Однако на этом дело не закончилось. 25 февраля текущего года, по сообщению Focus Taiwan, Министерство иностранных дел Тайваня вновь настояло на своих правах суверенитета по Сенкаку. Официальные лица заявили, что на основании исторических, географических факторов и международного права эти острова являются неотъемлемой частью Китайской Республики.

Министерство также сообщило, что будет пристально следить за действиями Японии по развертыванию гарнизонов для защиты островов.

Согласно отчетам, распространенным недавно японскими информационными агентствами, Япония заканчивает развертывание специальных гарнизонных средств на Сенкаку, которые описываются как самые крупные в стране морские силы обороны. Однако сообщения не говорят о размере развертываемых сил конкретно.

Что касается территориальных споров, министерство снова представило мирную инициативу по Восточно-Китайскому морю, которая убеждает все участвующие стороны воздержаться от любых действий, которые могли нарастить напряжение в регионе.