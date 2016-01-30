Филиппины находятся на краю Южно-Китайского моря, которое само по себе крайне ценно. В нем находятся солидные залежи нефти, его пересекают множество важных морских путей, и в его водах ведется крупный рыболовный промысел. Однако важность Филиппин одним стратегическим местоположением не ограничивается.

penki.lt Народно-освободительная армия Китая

Новые требования КНР в Южно-Китайском море, по мнению Vice News, обозначены красным пунктиром и несут намерение китайской стороны построить «очередную Китайскую Стену». Начало ее на территории Японии, далее она проходит по цепи островов, где на Окинаве расположена американская база. Тайвань закрепляет центр стены, а южный сектор расположен на Филиппинах.

Однако не все так гладко складывается с этим планом: филиппинцы впустили Штаты на свою территорию, Тайвань с новым президентом-демократом также подвержена американскому влиянию, а здесь еще и Япония вступила в региональную коалицию.

Лига американских союзников

Отношения между двумя точками «новой Китайской стены» — Японией и Филиппинами — заметно улучшились за последние семь десятилетий. Они стали крупными торговыми партнёрами друг для друга и близкими американскими союзниками. К тому же вместе противостоят Китаю по оспариваемым морским территориям.

Силы самообороны Японии проводят совместные упражнения с филиппинским военно-морским флотом в районе спорного Южно-Китайского моря и предоставляют Филиппинам патрульные суда береговой охраны, сообщает The New York Times.

Рискует принять участие в схватке США и Китая даже бедствующий Лаос.

Перед встречей с министром иностранных дел Китая Керри посетил Лаос, который обладает близкими экономическими связями с Китаем и имеет тенденцию принимать сторону Пекина по проблемам морского права, хоть сам не имеет выхода к морю.

Во время визита в Лаос Керри — лишь второй госсекретарь США, который посетил страну с 1955 года — обещал улучшить финансируемые США программы, которые ставят перед собой цели борьбы с голодом и изъятия невзорвавшихся снарядов, которые осталась в лаоских землях после войны во Вьетнаме. Китай, между тем, обещал стране крупные инвестиции в инфраструктуру, включая линию высокоскоростной железнодорожной магистрали, заявляет Los Angeles Times.

«Яблоко раздора» — острова Спратли

Причина множества политических проблем в Юго-Восточной Азии, включая американское вторжение на Филиппины и последующий рост напряженности между КНР и США, кроется в неразрешенном статусе островов Спратли и всеобщем желании ими обладать. На чем Америка и играет.

Политика администрации Обамы в отношении спорных островов Южно-Китайского моря официально нейтральная, хотя Соединенные Штаты всеми силами отрицают китайские территориальные требования.

Представители Китая же не устают повторять: «Острова Южно-Китайского моря были исторически территорией Китая, и Китай имеет право защитить свои морские суверенные права и законные права и интересы». Так заявил министр иностранных дел КНР на очередной пресс-конференции. Он вновь отверг обвинения, что Китай милитаризирует искусственные острова, добавляя, что Пекин построил «некоторые необходимые для самообороны сооружения».

Филиппины, в свою очередь, планируют новую «вылазку» на спорные острова: «В апреле мы вновь совершим путешествие к нашим островам. На этот раз в течение месяца мы посетим все острова, которые занимаем в Спратли. Мы призываем всех филиппинцев-патриотов присоединяться к нам в борьбе за нашу территорию», — заявляют протестующие студенты Филиппин, которые уже побывали на островах в декабре, сообщает газета The New York Times.

Надежда для Филиппин

Основным поводом для приглашения американцев, напомним, стал тот же территориальный спор. Филиппинцы тешат себя надеждами, что присутствие американцев даст им элемент «скрытого сдерживания» против дальнейших китайских провокаций и позволит им сражаться за острова.

Продолжающийся арбитражный суд Филиппин против Китая, между тем, как полагает американское издание The Diplomat, окончательно не решит связанные с суверенитетом аспекты морских споров. Дело в том, что Конвенция ООН по морскому праву не обладает никакой юрисдикцией по таким проблемам. Так что вся надежда на США.

Одно из ведущих изданий Америки The Wall Street Journal рекомендует США капитально заняться вооружением Филиппин, а возможно, и Тайване. Всё, чтобы показать, что США остаются защитником международного права в регионе и способны сдержать китайскую агрессию. Вашингтон должен увеличить свои собственные военные расходы и вложить достаточно сил в местном масштабе, чтобы отказать Пекину в перспективе стремительного завоевания. Ведь несмотря на замедление экономического роста в Китае, его оборонный бюджет — официально $132 миллиарда в 2014, но оцененный Стокгольмским Научно-исследовательским институтом Международного права в $216 миллиардов — продолжает расти на 10% ежегодно уже в течение 20 лет. Искушение Пекина уладить споры силой только возрастает, поскольку это позволяет военный бюджет, считает The Wall Street Journal.

Газета The National Interesting придерживается обратной точки зрения по поводу эффективности военного присутствия Штатов в регионе. Издание полагает, что у США, даже если они разместят базы и на Тайване, все же не хватит сил на то, чтобы в нужной мере противостоять Китаю в Юго-Восточной Азии.