Нью-Дели, 21 марта, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Южно-Китайское море стало особенно важным даже для стран, которые находятся за пределами Юго-Восточной Азии, включая такую ведущую державу, как Индия.

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Более половины индийского товарооборота приходится на страны Юго-Восточной и Восточной Азии, и вполне логично предполагать, что китайская оборонная инфраструктура может воспрепятствовать проведению успешной коммерческой деятельности в регионе. Существуют также опасения, что рост влияния КНР выйдет за границы Южно-Китайского моря и перекинется в Индийский океан.

Несмотря на это, индийские власти не спешат вступать в противостояние с Китаем наравне с Японией, Австралией и США. Отношения Индии и Америки, по выражению автора The Straits Times, представляются таким образом, что одна из сторон заметно нервничает. Это можно сравнить с тем, как закоренелая старая дева впадает в истерику перед бракосочетанием.

Стандартная дилемма китайских соседей: как быть, если и Пекин гневить не хочется, и экономические связи с ним важны, а его завоевательная политика категорически не устраивает?

Индия, ты нужна нам

Адмирал ВМС США Гарри Харрис полагает, что объединение Штатов с Австралией, Японией и Индией для проведения операций в регионе помешает Пекину и дальше наращивать военную мощь, направленную против его меньших соседей.

«Совместные учения приведут к совместной работе. Индия, Япония, Австралия и США и другие аналогично мыслящие страны должны стремиться к совместным патрулям везде, где это позволяет международное право», — считает Харрис.

Однако, по сообщению International Business Times, министр обороны Индии Манохар Паррикар недавно отвергнул предложение совместного патрулирования Азиатско-Тихоокеанского региона. И тому есть несколько причин.

Во-первых, Индия не разделяет американскую интерпретацию «свободы судоходства». В частности, это касается права на беспрепятственный проход береговых вод без предшествующего разрешения властвующего государства. В данном плане видение Нью-Дели более соответствует позиции Пекина, особенно в отношении потребности заблаговременного уведомления военными кораблями о намерении войти в территориальные воды прибрежного государства в мирных целях.

Во-вторых, возможно, власти Индии хотят дождаться окончания выборов на пост президента США прежде, чем брать на себя определенные обязательства. Американские президенты в течение первого срока традиционно обращаются к Китаю, а на втором поворачиваются к Индии. Однако если президентское кресло займет Хиллари Клинтон — это будет уже совсем другой разговор, считает The Straits Times.

Адмирал Харрис ещё с прошлого года всё же не устает повторять индийским властям: «Мы готовы к сотрудничеству с вами, мы нуждаемся в вас и вашем лидерстве». Но Индия пока остается безучастной к попыткам США привлечь её на свою сторону.

При этом не стоит считать, что Индия никак не реагирует на усиление Китая в регионе. Она отвечает собственным актом «политики на Восток», которая нацелена на улучшение отношений и объединение со странами Юго-Восточной Азии.

Кооперация с Юго-Восточной Азией

В настоящее время войска Индии и Индонезии проводят совместные боевые учения в городе Магеланг, Индонезия. Мероприятия завершатся 23 марта, и, как ожидается, их проведение поспособствует развитию сотрудничества и укреплению отношений между странами.

Также Индия ведет переговоры с Японией по поводу сотрудничества в плане обновления гражданской инфраструктуры на Андаманских и Никобарских островах, которые рассматриваются как критические активы для противостояния усилиям КНР развернуть влияние до территорий Индийского океана.

Первый из обсуждаемых проектов можно считать вполне безобидным — это дизельная электростанция на 15 мегаватт на одном из Андаманских островов. Такое сотрудничество, считает The New York Times, уже означает значительный политический сдвиг для Индии, которая ранее не принимала предложений по иностранному инвестированию в отношении архипелага.

Индия — крупный игрок на международной арене, на помощь которого хотели бы рассчитывать многие. Вьетнам здесь тоже не отстаёт.

По сообщению индийской газеты The Economic Times, представители Вьетнама в конце февраля пригласили Индию, своего стратегического партнера, к совместному исследованию и использованию природных ресурсов в исключительной экономической зоне протяженностью 200 морских миль в регионе Южно-Китайского моря, где Китай развернул свои военные активы.

Поводы для беспокойства

Существует ряд причин, по которым Индия должна проникнуться интересом к военному строительству КНР, полагают авторы The Hans India.

Первое, что стоит отметить: независимо от взаимных претензий между Китаем и США абсолютно ясно, что Пекин исходит из позиции силы в Южно-Китайском море и имеет физический контроль над спорными островами.

Для Нью-Дели, заинтересованного в безопасности своих энергетических и торговых потоков, китайская милитаризация должна нести скрытое послание. Рост напряженности в Южно-Китайском море может привести к нарушениям свободы навигации для военных кораблей, поскольку диапазон «разрешенных» морских операций будет определяться Пекином. Таким образом, даже коммерческие суда в дальнейшем могут оказаться в его власти.

Также, согласно американским военно-морским источникам, присутствие китайских невоенных кораблей, включая корабли береговой охраны и рыболовные судна, уже подвергает опасности военно-морские операции в регионе. Поскольку нетрадиционные силы Китая отвечают большей агрессией к региональным проблемам, американские аналитики указывают на возможность резкого повышения риска непреднамеренных конфликтов.

Кроме того, рыболовный флот Пекина на настоящий момент является самым крупным в мире и в значительной мере субсидирован, что может также отразиться на геополитических стремлениях КНР. С ростом китайского невоенного присутствия в Бенгальском заливе морские агентства Индии столкнулись бы с незавидной задачей регулирования их морской деятельности.