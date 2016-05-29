Проблема Южно-Китайского моря находится на первых полосах азиатских и американских СМИ. В то время как американцы считают, пишет South China Morning Post, что китайцы агрессивны, неблагоразумны и не в состоянии придерживаться международных правовых норм, китайские люди знают, что история, логика и закон находятся на их стороне, и, несмотря на это, Китай всё ещё терпеливо и конструктивно ищет мирные решения. Китай не может понять, почему Америка придерживается другого мнения и не обращает внимания на исторические факты, а только с большей частотой проводит военные упражнения в Южно-Китайском море.

diplomaticourier.com Китайский военный флот

Впрочем, сами власти Китая не намерены сокрушаться по поводу «непризнательной» Америки. Они активно действуют: идёт работа по завоеванию международной поддержки, согласованию военных учений, даже субмарины с ядерными ракетами планируют в патруль по Южно-Китайскому морю отправить. Американские СМИ пытаются справиться с растущей китайской угрозой и, пока неясно, насколько успешно у них это выходит.

Так ли опасен Китай?

Пентагон пришёл к заключению, что следствием недавнего инцидента с участием американского военного самолёта и китайских реактивных истребителей стало нарушение обоюдного соглашения между странами по поводу поведения в воздушном пространстве, которое было подписано в прошлом году.

Представитель МИД КНР сообщил журналистам, что китайская авиация в этом случае действовала профессионально и в соответствии с соглашением. Однако выступающий отметил, что данное соглашение способно обеспечить лишь соблюдение «технического стандарта», и лучший способ для США решить такого рода проблемы — отказаться от подобных рейсов.

Министерство обороны США ежегодно публикует обзор по вооруженным силам Китая. Последний доклад гласит, что Китай продолжает модернизацию в военной сфере: это включает в себя баллистические и крылатые ракеты, самолеты и ПВО, субмарины и транспортирующиеся по земле и воздуху единицы нападения. Также «продолжается модернизация и реструктуризация наземных войск, с целью создать в полной мере современную армию».

Всё это выглядит угрожающе, но стремления Пекина ограничены. Задаваясь вопросом «Так ли опасен Китай», The National Interest отмечает, что лидеры Китая демонстрируют сильные вооруженные силы как критически настроенные к защите национальных интересов, препятствующие тому, чтобы другие страны предприняли шаги, которые могут навредить интересам Китая, и гарантирующие, что КНР может защитить себя и свои суверенные требования. Как раз этим же занимаются и американские высокопоставленные чиновники, считает издание.

К тому же Вашингтон тратит около 600 миллиардов $ ежегодно на вооруженные силы, в то время как Китай тратит приблизительно 180 миллиардов: Китай даже близко не настигает США в этом отношении.

Кроме того, и экономическое господство Китая не гарантируется, считает The National Interest. Проблемы Китая огромны: потери в рабочей силе, неэффективные государственные предприятия, безнадежная долговая ситуация в банковской сфере, рост коррупции (в армии в том числе) и региональные различия, а из-за политики — «один ребёнок на семью» — страна скорее состарится, чем станет богатой.

Также, если обращаться к проблеме строительства КНР на спорных островах, то стоит учитывать, что проектирование и постройка объектов через океаны и континенты стоит крайне дорого, в то время как просто поддержка таких сил (что касается Америки) обходится относительно дёшево. К тому же Америка обладает географической изоляцией и находится в уникальной безопасности — в отличие от Китая, который граничит с рекордным количеством стран и со многими из них находился в состоянии войны в течение прошлого столетия.

Китай оборотов не сбавляет

Как бы американские журналисты не боролись с китайской угрозой, власти КНР без дела не сидят.

The Guardian на днях сообщил, что Китай намерен послать субмарины, оборудованные ядерными ракетами, над технологией которых Пекин трудился почти три десятилетия, патрулировать Южно-Китайское море. Китайские военные власти не сообщили, когда точно начнутся «ядерные» патрули.

Также официальная газета People’s Daily заявила, что флот Южно-Китайского моря КНР провел военные тренировки по повышению боеспособности на западе Тихого океана в прошедшую субботу.

Работа по привлечению международной поддержки также идёт полным ходом.

Вскоре после снятия США эмбарго на поставки оружия с Вьетнама, Китай выразил намерение расширить военное сотрудничество с несколькими странами Юго-Восточной Азии.

Китай расширит военное сотрудничество с Малайзией, чтобы охранять региональную стабильность и поддерживать дружественные отношения Китая с АСЕАН, передаёт информагентство КНР Синьхуа. Также министр обороны КНР Чан Ваньцюань пообещал усилить сотрудничество с вооруженными силами в Мьянме и Таиланде — оба являются участниками АСЕАН. Кроме того, Пекин рассчитывает на сотрудничество с Индонезией.

К реализации международной поддержки. Шанхайская Организация Сотрудничества, включающая Китай, Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, согласно заявлениям South China Morning Post, поддержала «усилия китайского правительства поддержать мир и стабильность в Южно-Китайском море».

Индия планирует расширить связи с США

Как полагает The Wall Street Journal, США хотят, чтобы Индия в экономическом и военном отношении стала достаточно сильной, с целью послужить вероятным противовесом растущему Китаю. Также американцы рассчитывают на дальнейший рост оборонного сотрудничества с Индией.

Индия уже встала на путь более близких в военном плане отношений с США, купив у них военную технологию по постройке авианосца, об этом сообщает USNI News. Однако долгосрочное соглашение с Вашингтоном по использованию портов и размещению оборудования на индийском субконтиненте всё ещё не подписано. Как ожидается, подписание этого соглашения придётся на официальный визит премьер-министра Индии в Вашингтон 7−8 июня.