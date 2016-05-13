Военная активность Китая в Южно-Китайском море привела к изменениям в определении политики многих государств как в Юго-Восточной Азии, так и за её пределами. Изменились и базовые стратегические приоритеты тех стран, которые ранее не сильно беспокоились о национальной обороноспособности или же не собирались вступать во всякого рода военные альянсы. Но региональная коалиция против Китая уже сформирована и приступает к решительным действиям: оборонные бюджеты выходят за рамки, а число военных соглашений между странами только растёт. Впрочем, новоявленный президент Филиппин Родриго Дутерте может заметно изменить расстановку сил в спорах по Южно-Китайскому морю.

topwar.ru/ Вооружённые силы Индии

Индия кинулась в объятья США

Индия и США недавно закончили переговоры по поводу совместных усилий по проведению «противолодочной войны» в Индийском океане в связи с увеличением подводных операций со стороны КНР.

Индия к тому же пригласила Японию, самого важного стратегического союзника США в Азии, стать третьим участником в обговоренных со Штатами годовых военных учениях, которые начнутся в июне в северной части Филиппинского моря.

Также Нью-Дели, как сообщает The Australian, в прошлом месяце всё же согласился открыть свои военные объекты для США в обмен на доступ к оружейным технологиям.

Это событие стало важным шагом на пути к осуществлению американской цели о преобразовании Индии в «пограничное» государство в окружении Китая и подготовке войне с ним, считает аналитик The Socialist Web Site. По его мнению, ключевая стратегическая цель США, включая поддержание военных альянсов с Японией, Австралией и Индией, состоит в том, чтобы подготовить военно-морскую блокаду для Китая. Ведь, получив контроль над Индийским океаном, американская сторона сможет запретить китайский доступ к морским трассам, которые во многом поддерживают его экономику.

Власти Индии, в свою очередь, отказались комментировать эту тему, поскольку Нью-Дели хочет скрыть свои растущие военные связи с США в тайне из-за страха перед народной оппозицией. Только интересно, как у них это получится.

Оборонная деятельность Австралии и Сингапура набирает обороты

Дэвид Брюстер, эксперт по стратегической конкуренции в Индийском океане из Австралийского национального университета, считает, что противолодочное сотрудничество может в конечном счете коснуться и Австралии, другого американского союзника. Особенно учитывая тот факт, что Австралия недавно оформила заказ на покупку 12 субмарин из Франции стоимостью 50 миллиардов (!) долларов США, о чем сообщает New Matilda. Это в 10 раз больше ежегодных расходов Австралийского союза на образовательную сферу.

Согласно же данным The Socialist Web Site, в связи с недавно озвученным оборонным отчётом Австралии на 2016 год, приблизительно 192 миллиарда долларов будут затрачены на покупку военной техники, а общие военные расходы достигнут 495 миллиардов.

Также в рамках соглашения о всестороннем стратегическом партнёрстве, подписанного между Австралией и Сингапуром в прошлом году, Сингапур намерен потратить около 2 миллиардов долларов на развитие военных объектов в северо-восточной Австралии, сообщает The Straits Times. Данное соглашение позволит сингапурским войскам проводить учения на территории Австралии в течение 25 лет.

Стоит отметить, что Сингапур тратит самый высокий процент от ВВП на оборону — около 4% — в сравнении с другими странами Юго-Восточной Азии, включая Австралию, которая тратит 1,9%, передаёт The Wall Street Journal.

Итоги президентских выборов на Филиппинах: вот это поворот

США — это постоянная переменная в спорах по территориям Южно-Китайского моря, и, казалось бы, смена власти в США должна более всего волновать Азиатско-Тихоокеанский регион. Но автор The Sidney Morning Herald считает иначе: «Забудьте о Дональде Трампе, Австралия должна волноваться из-за Родриго Дутерте».

Коротко о Родриго Дутерте, о том, кто выиграл президентские выборы на Филиппинах 10 мая: известен тем, что на момент пребывания на посту мэра города Давао лично скормил окурок туристу, нарушившему антитабачный закон, за что долго подвергался критике со стороны Комиссии по правам человека Филиппин; грозится казнить 100 000 преступников в течение 6 месяцев без суда и следствия, полагая, что это лучший способ борьбы с преступностью.

С внешней политикой у Дутерте как-то сразу не заладилось. Отношения с Австралией, над которыми так долго трудился его предшественник Акино, заметно похолодели со сменой власти в Маниле. Дело в том, что Дутерте оставил комментарий под видеозаписью, где было показано изнасилование и убийство австралийской миссионерки в тюрьме Давао 1989 года. В это время он как раз занимал пост мэра города. Комментарий был следующим: «Я видел ее лицо… она была так прекрасна. Я подумал, что мэр должен был быть первым». Позже это высказывание обратили в шутку, однако, когда послы Австралии и США выступили с критикой в адрес заявления Дутерте, тот просто велел им замолчать.

Что же касается споров по Южно-Китайскому морю, относительно которых Филиппины подали иск в Гаагу, то здесь всё тоже неопределенно: сначала Дутерте говорил, что намерен договориться с Китаем о совместном использовании ресурсов, затем, согласно сообщениям Reuters, утверждал, что готов приехать на один из спорных островов, поставить там филиппинский флаг, быть застреленным и прослыть «национальным героем».

Также он недоволен действующим военным соглашением с США. Вместе с тем всё более тревожно воспринимаются его угрозы относительно роспуска филиппинского Конгресса и формирования революционного правительства, если он столкнется с «несговорчивыми» законодателями.