Азиатско-Тихоокеанский регион формально находится в состоянии мира. Однако именно на эту область приходится более половины мирового рынка оружия — почти вдвое больше, чем разоренный войной Ближний Восток и в четыре раза больше, чем Европа, так заявляет The Economist. Шесть из десяти крупнейших импортеров находятся в Азии и Тихом океане — это Индия, Китай, Австралия, Пакистан, Вьетнам и Южная Корея.

forecast.com Офицеры ВМФ Китая

Импорт вооружения Вьетнама в 2011—2015 гг. вырос в восемь раз в сравнении с предыдущими пятью годами. Страна закупила 8 боевых самолетов и 4 субмарины, еще 8 кораблей находятся в стадии заказа. Другие страны также модернизируют свои военно-морские флоты, главным образом, закупая субмарины. Так, Индия заказала шесть из Франции, Пакистан купил восемь у Китая. Германия должна поставить две подлодки в Сингапур и пять в Южную Корею, которая уже продала три корабля собственного производства в Индонезию. Австралия, в свою очередь, намеревается закупить от 8 до 12 экземпляров этого класса, с жесткой конкуренцией за заказ между Францией, Германией и Японией.

Во многом наращивание вооружений в регионе связано с экспансией Китая. Одни, такие как Вьетнам, намерены отстоять свои интересы в отношении спорных территорий, другие же, например Сингапур, опасаются нестабильности соседей.

Очередное беспокойство вызвало развертывание Китаем двух дивизионных комплексов противоракетной обороны «Хунци-9» (HQ-9), что выходит за рамки заявленной программы постройки объектов военно-гражданской инфраструктуры.

Китай: посмотрите на других

Китай возмущен тем, что СМИ игнорируют вооружение других стран — претендентов на спорные острова, нападая лишь на Китай.

«Я советую Вам сделать так, чтобы в Ваших статьях не было однобокого освещения и игнорирования информации, — заявила представитель МИД КНР Хуа Чунин журналистам американской газеты Daily News, по сообщению Malaysian Digest. — Поскольку, когда Вы обращаете внимание на то, что развертывает Китай, Вы также обращаете внимание на другие страны, что они построили на китайских островах, сколько их они заняли, как много поставили радаров и насколько модернизировали вооружение? Я надеюсь, Вы можете судить объективно».

Также Хуа добавила, что для спокойствия в водах Южно-Китайского моря Вашингтон должен для начала прекратить свою «уродливую практику» препятствования Китаю и в дальнейшем избегать действий, которые повышают напряженность в регионе.

Не только американские журналисты говорят о глобальной милитаризации Китаем спорных областей. Газета The Philippine Star рассказала о том, что КНР уже построила на искусственных островах.

Исходя из спутниковых снимков, издание сделало предположение, что три радарные башни установлены на рифе Квартерон, одна из которых вполне может оказаться высокочастотной, что поможет контролировать поверхностное и воздушное движение в регионе. Также на севере рифа Гавен, вероятно, построены причал, вертолётная площадка и топливная цистерна и к тому же очередная радарная башня. На рифе Хьюз, который находится в центре архипелага Спратли, отыскали такие же постройки. Риф Джонсон, в свою очередь, обзавёлся как минимум двумя радарами, солнечной панелью, маяком, вертолётной площадкой и очередным причалом.

Власти Филиппин заявляют, что, помимо прочего, Китай своим строительством «нарушает филиппинский суверенитет, подвергает опасности деятельность филиппинских рыбаков и наносит непоправимый ущерб морским экосистемам», сообщает InterAksyon.

Китай, как ожидает автор The World Post Дэвид Кёрн, будет продолжать милитаризировать свои активы на спорных островах, используя географические изменения для преобразования Южно-Китайского моря в китайское «озеро». В этом плане наличие хорошо координируемого и эффективного дипломатического и политико-военного ответа на эту китайскую кампанию для изменения статус-кво в Южно-Китайском море жизненно важно. Именно это должно стать высшим приоритетом для следующей администрации американского президента, считает автор.

США кормят союзников обещаниями

«Американские войска должны предложить новые гарантии безопасности Филиппинам, подобные тем, что были даны Японии в отношении островов Сенкаку», — заявил адмирал ВМС США Гарри Харрис, по сообщению The Washington Post.

За последние годы официальные представители Белого дома несколько раз говорили о том, что любое нападение на острова Сенкаку, расположенные в Восточно-Китайском море, потребует реакции с американской стороны.

«Учитывая это, мы должны конкретно решить, как США будут реагировать на нападение на территорию или вооруженные силы Филиппин в соответствии с американско-филиппинским Взаимным соглашением о защите», — сказал сенатор Маккейн.

Американское издание отмечает, что подобное конкретное объявление о намерениях бы «очень укрепило» связи Манилы и Вашингтона и устранило сомнения на Филиппинах, связанные с вопросом о том, можно ли считать Штаты надежным союзником.

Адмирал Харрис в ответ на развёртывание Китаем дивизионных комплексов намерен увеличить число американских патрулей в регионе и призвать международные военно-морские силы для противостояния китайскому вторжению, сообщает The Washington Free Beacon.

Харрис также сообщил, что командование Вооруженных сил в зоне Тихого океана страдает от дефицита оружия. «Критические недостатки боеприпасов являются самым важным поводом для беспокойства», — сказал он.

Ситуация также осложняется тем, что китайская военная угроза не ограничена стандартными средствами. Адмирал обеспокоен тем, что Китай оборудовал некоторые субмарины ядерными ракетами, которые теоретически могут ударить по Америке.

Однако в действительности США ничего не могут сделать, чтобы противостоять китайской экспансии, если только не объявят войну, считает Malaysia Chronicle. Но эта миссия фактически невыполнима.

«Властям США было бы трудно развязать войну с Китаем по спорным областям, не выглядя при этом лицемерными идиотами. Ведь на мировой карте существует такая страна под названием Россия, лидер которой Владимир Путин испытал бы огромное удовольствие в тот момент, когда Барак Обама объявит войну Китаю», — заявляет издание.