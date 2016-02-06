Пекин, 6 февраля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Цай Инвэнь стала первой женщиной на посту президента Тайваня. Именно её американские издания называют самой влиятельной женщиной в мире, которая говорит на китайском языке. К тому же Цай — первая женщина, возглавившая азиатскую страну не по праву наследования.

esosedi.ru Небоскреб в Тайбэе

Предвосхищая демократические тенденции Тайбея, The Washington Post задается вопросами: сколько женщин президент назначит на руководящие должности и как скоро в стране легализуют однополые браки.

Победе тайванских демократов также провокационно рады власти Японии, которые явно имеют свои планы относительно страны.

Объединение силой

«Китай потерял Тайвань навсегда», — заявляет The New York Times. — «Именно тайванские избиратели сделали мечту Пекина о воссоединении несбыточной».

Опросы показывают, что большинство тайванцев одобряет статус-кво без любого официального объявления независимости, которое привело бы Пекин в ярость и, возможно, спровоцировало военное вторжение.

Также лишь 11% жителей Тайваня согласны на объединение с КНР сейчас или в непредвиденном будущем. Более того, тайванцы в большинстве своем отказываются примкнуть даже к демократическому Китаю.

Однако что могущественному Китаю до общественного мнения. Он и так сделал всё, что мог, подписав более 20 торговых соглашений с уходящим в отставку президентом Ма Инцзю в надеждах, что экономическая интеграция, в конечном счете, приведет к реализации «Одного Китая». Это не сработало, но ведь одной экономикой мотивы для воссоединения не ограничиваются.

Согласно Global Times, китайский генерал Ло Юань заявил: «Если сепаратисты Тайваня загонят нас в угол, то у нас не будет никакого другого выбора, кроме как объединения силой».

Своеобразным ответом КНР на выборы стало проведение новых военных учений — ровно напротив Тайваня. Как сообщает агентство Reuters, тайванское министерство обороны было в курсе проводимых операций, но отказалось от комментариев.

Вскоре тайванцы и сами провели военные учения на острове Цзиньмэнь, недалеко от побережья китайского города Сямынь, с целью укрепить общественное доверие к способности вооруженных сил защитить Тайвань на время празднования Китайского Нового года.

США — гарант безопасности Тайваня

В рамках проводимой политики Америка официально не поддерживает независимость Китайской Республики. Однако Вашингтон, по прагматическим причинам, не мог просто отклонить «Один Китай» как пережиток дней, когда отношения по берегам Тайваньского пролива определялись Гоминьданом и китайской коммунистической партией. Сейчас же, с приходом демократов к власти, у США нет такой потребности и дальше потворствовать Пекину, считает The Wall Street Journal.

«23 миллиона тайванцев однозначно приняли свой вердикт по «Одному Китаю». Америка не поддержит их, но и не сможет проигнорировать», — резюмирует издание.

Во всем мире лишь несколько стран предоставляют Китайскому Тайбею дипломатическое признание. Даже сторонники Тайваня, особенно такие, как США, боятся китайского гнева.

«США являются гарантом безопасности Тайбея, но в то же время Штаты не хотят напрасно злить Пекин и вызвать неприятие у лидеров Тайваня», — заявляет газета The New York Times.

Япония вступает в игру

Тайванские выборы, по мнению издания The Diplomat, меняют геополитическое положение Японии.

С 1972 года официальные власти Японии всячески уклонялись от проявления интереса к проблемам между КНР и Тайванем. Однако в настоящее время наметились перемены.

Победа Цай Инвень в Токио была встречена с «беспрецедентным энтузиазмом». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и министр иностранных дел Фумио Кисида публично радовались победе кандидата-сторонника независимости, называя Тайвань «давним другом и моделью демократии» и озвучивая надежду на более тесные связи с островом под властью нового президента.

Китай не прошёл мимо проявлений невиданного японского энтузиазма и немедленно вызвал посла Японии на брифинг, связанный с позицией КНР по отношению к Тайвани, таким образом, напомнив о священном принципе «Одного Китая».

За три месяца до выборов Цай Инвэнь встретилась с премьер-министром Абэ в Токио. Эта встреча была тайной, чтобы не привлекать внимания КНР. Как полагает The Diplomat, возможно, визит Цай в Японию и ее предполагаемая секретная встреча с премьер-министром Абэ были фактически нацелены на поиск сотрудничества Японии на случай, если грозный Китай решит наказать сепаратистские стремления экономическими санкциями.

Тайвань считается одной из самых «благоприятных для Японии» стран в мире, несмотря на 50-летнее японское колониальное господство, которое закончилось в 1945. Колониальное правительство, не считая его злодеяний, дискриминации и других отрицательных аспектов, во многом помогло Тайваню. С его помощью были модернизированы инфраструктура острова, образовательные и экономические системы. Всё это способствовало тому, чтобы оставить достаточно позитивное представление о Японии у местного населения.

Японцы уверены, что новое правительство отвернется от Китая в пользу Японии, особенно учитывая теплые личные отношения между новым тайваньским лидером и японским премьер-министром.

Если смотреть на вещи трезво, японцы едва ли непосредственно победят китайские вооруженные силы в Тайваньском проливе. Но они в состоянии, по крайней мере, оказать поддержку американским силам, приходящим на помощь из Тайваня, считает The Diplomat.

Более реалистические ожидания по поводу усиления роли Японии в уравновешивании Китая расширяются скорее на экономическую сферу, поскольку перспектива серьезных экономических санкций из Китая выглядит угрожающей для Тайваня.

Еще неизвестно, будет ли новый Тайвань полезен в стремлении премьер-министра Японии сформировать окружение из демократических государств в целях сдерживания коммунистического Китая. В любом случае, японцы надеются: внимание Пекина будет так сосредоточено на Тайване в ближайшие годы, что это может снизить его озабоченность спорными островами Дяоюйдао.