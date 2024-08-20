Леонид Цуканов
Последние публикации
Бомба к концу года. Как далеко продвинулся Иран в создании ядерного оружия
Уже к концу 2024 года Иран может объявить об обладании ядерным оружием. Такое заявление на днях сделал глава комитета по разведке палаты представителей США республиканец Майк Тернер. Несмотря на то, что Тернер до этого частенько выступал в качестве «рупора ядерных страшилок», например, пророча...
20 августа 2024
Новая администрация Ирана теряет ключевого архитектора «Ядерной сделки»
Не успел новый президент Ирана Масуд Пезешкиан толком вступил в должность, а в его окружении уже случилась первая громкая отставка. Об уходе с поста вице-президента по стратегическим вопросам внезапно объявил Мохаммад Джавад Зариф. В новой должности он не проработал и двух недель. Ранее именно...
12 августа 2024
«Мясник из Хан-Юниса». Выбор нового лидера ХАМАС раскрыл перспективы войны
Официальные представители движения ХАМАС сообщили о назначении нового главы политбюро взаимен убитого ранее в Тегеране Исмаила Хании. Пост занял Яхья Синвар, известный среди израильтян под говорящим прозвищем Мясник из Хан-Юниса. Назначение Синвара для многих (включая США и Израиль) оказалось...
8 августа 2024
Последнее иранское предупреждение. Почему не впечатляет возмездие Тегерана
С началом масштабного кризиса в секторе Газа в октябре 2023 года иранские угрозы в адрес Израиля стали звучать гораздо чаще — в основном перекликаясь с новостями об очередном выпаде израильских «охотников за вожаками». За неполный год Израилем было ликвидировано, по меньшей мере, 20 представителей...
5 августа 2024
Наследство пяти правительств. Почему Великобритания потонула в погромах
Лейбористское правительство столкнулось с первым серьезным вызовом с момента избрания — почти неделю в стране бушуют беспорядки, вызванные резонансным убийством трех детей в городе Саутпорт. Британский подданный Аксель Рудакубана, чьи родители переехали в страну из Руанды, своим нападением...
5 августа 2024
Новое правительство Британии нашло способ выдавить Китай с Ближнего Востока
Лейбористское правительство Великобритании продолжает очерчивать модель отношений с Ближним Востоком. После регионального «турне» главы Форин-офиса Дэвида Лэмми, в центре которого находились вопросы безопасности, настал черёд экономики. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной...
2 августа 2024
Сделку по Газе отдают в руки бывшего врага России в Сирии
После гибели в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании перед движением встал вопрос: кто будет координировать его действия дальше. На вакантный пост довольно быстро сосватали «ветерана палестинского дела» Халеда Машаля, за плечами которого около 40 лет членства в группировке. Из них 20 — на...
1 августа 2024
Новый рекорд Нетаньяху: бойкот в Конгрессе США принял грандиозный размах
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США с самого начала пошел не по плану — «переворот» в лагере демократов и смена кандидата на президентский пост серьезно попутали карты. Тем не менее Нетаньяху решил проявить политическое мужество и не перенес поездку — дабы продемонстрировать...
26 июля 2024
Достигнув «стратегического дна», Лондон возвращается на Ближний Восток
Главой МИД Великобритании в новом лейбористском правительстве Кира Стармера 5 июня был назначен Дэвид Лэмми. А менее чем через неделю после назначения он отправился в первое «турне» на Ближний Восток. Хотя уместнее будет сказать — «первое в новом статусе». За последний год политик бывал в регионе...
16 июля 2024