Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный эпатажными выходками, угодил в крупный скандал. Его обвиняют в намеренных издевательствах над задержанными участниками гуманитарной флотилии, шедшей в сектор Газа.

Резонанс от дела оказался такой силы, что против одиозного министра ополчились и свои, и чужие; публичных извинений за «акт агрессии» потребовали сразу несколько европейских лидеров. Кроме того, критика прозвучала из уст премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что стало первым за долгое время случаем публичного «разбора полетов» внутри коалиции.

Конечно, Бен-Гвиру не впервой оказываться в центре международных скандалов. Однако тычок в спину от вышестоящего начальства, судя по всему, реально его задел. И подтолкнул готовить ответный удар — правда, с отложенным эффектом.

«Различный сброд»

Отправной точкой скандала стал перехват израильскими войсками гуманитарной флотилии «Сумуд» 18 мая. Караван из 54 судов с общей численностью экипажа более 400 человек вышел из турецкого Мармариса четырьмя днями ранее, однако был остановлен в международных водах примерно в 250 морских милях от Газы.

В течение нескольких часов быстроходные катера израильтян под прикрытием крупнотоннажных боевых кораблей рассекли строй флотилии, а высаженные на борт крупнейших судов группы захвата окончательно парализовали управление. «Сумуд» была отконвоирована в порт Ашдод.

Задержание «Сумуда» не стало большой неожиданностью — ранее израильские власти по такому же принципу разбили «флотилию Греты Тунберг», шедшую в октябре 2025 года в Газу с грузом медикаментов и строительных материалов. Активисты были косвенно готовы и к психологическому давлению, и к провокациям в израильском плену — памятуя о предыдущих подобных случаях.

Однако то, что произошло в порту Ашдода, повергло в шок даже бывалых сопротивленцев. Задержанных в наручниках и под конвоем завели в большое помещение, где поставили на колени перед прибывшим на объект министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Ультраправый министр не только с наслаждением осмотрел «гостей», но и позволил себе несколько издевательских реплик в их адрес. В том числе заявление, что Абу Кашак и Тьяго Авила (ключевые деятели «Сумуда», организовавшие нынешний рейс флотилии) «струсили явиться в его страну» и отправили вместо себя «различный сброд».

Интересно, что видео с издевательствами над участниками флотилии опубликовал сам Бен-Гвир, не удосужившись вымарать из материала фрагменты с неправомерным применением силы в отношении задержанных.

В частности, на опубликованных кадрах видно, как он силой опускает голову одной из активисток после ее выкрика «Свободу Палестине» и бросает ей «заткнись», в другом фрагменте размахивает израильским флагом и кричит участникам флотилии «Добро пожаловать в Израиль! Мы здесь хозяева», а в третьем — поет национальный гимн, стоя над активистами, которых поставили на колени со связанными пластиковыми стяжками руками.

Подборку материалов Бен-Гвир сопроводил хлесткой фразой: «Курорт закончился».

«Позорный спектакль»

Инцидент в Ашдоде вызвал бурную реакцию общественности — особенно среди европейцев. В общей сложности с критикой в адрес Бен-Гвира выступили полтора десятка стран ЕС. А некоторые лидеры Европы — например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони — потребовали от израильского руководства «личных извинений» за произошедшее.

Еще дальше пошли представители Польши. Глава МИД республики Радослав Сикорский инициировал запрос в национальное МВД с призывом запретить Бен-Гвиру въезд на территорию страны.

Причем, в отличие от Испании, которая закрыла дорогу израильскому министру еще осенью 2025 года, «польский вариант» предполагает в том числе ограничительные меры для его заместителей и ближайших сторонников по партии «Оцма Йегудит».

Впрочем, в не меньшем шоке от действий соратника оказались и сами израильтяне. После публикации провокационных кадров Нетаньяху, по некоторым данным, собрал срочное закрытое совещание, на котором поднял вопрос о дальнейшей реакции на инцидент.

И, судя по поведению местного истеблишмента, сторонников «линии защиты» в этот раз не нашлось. Ответственность решили переложить целиком на Бен-Гвира.

В числе первых высказался министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Он обвинил Бен-Гвира в сознательном нанесении ущерба Израилю и написал: «Ты сознательно нанес ущерб государству этим позорным спектаклем, и не в первый раз, нет, ты не лицо Израиля».

Нетаньяху отреагировал более сдержанно: «То, как министр Бен-Гвир обошелся с участниками флотилии, не соответствует ценностям и нормам государства Израиль».

Интересно, что после скандала с Бен-Гвиром израильское руководство на какое-то время притушило прежнюю риторику о «жесткой реакции» на попытки прорыва морской блокады. По всей видимости, сочтя, что доводы о работе подобных акций на имидж ХАМАС не сработают на контрасте с беспочвенными издевательствами над рядовыми активистами.

Нетаньяху лишь ограничился осторожным упоминанием «права на безопасность» и обещанием «депортировать задержанных как можно скорее», но не стал сильно развивать тему.

Со временем к критике присоединились и оппозиционные силы. Правда, уже со своими акцентами. Так, лидер оппозиции Яир Лапид возложил полную ответственность за произошедшее на Нетаньяху, который принял решение включить в состав кабинета министров «человека с уголовным прошлым».

Нафтали Беннет и Яир Голлан позднее развили эту мысль, отметив, что премьер сам породил проблему, закрывая глаза на выходки соратника.

Отложенное наказание

Бен-Гвир пока никак публично не отреагировал на множественные выпады в его адрес. Представители министра нацбезопасности также воздерживаются от комментариев прессе, лишь изредка позволяя себя короткие ответы с призывами «не верить хулителям».

Выходить на открытый конфликт с Нетаньяху министр нацбезопасности сейчас не хочет. И на то есть ряд причин. Во-первых, от низложения Бен-Гвира, которое вполне может последовать за его попытками «качать права» в ответ, коалиция ничего не потеряет. А Нетаньяху, наоборот, получит «привес» к рейтингу за лишение полномочий одной из самых спорных фигур нынешнего созыва.

К тому же, бросив вызов властям, Бен-Гвир с высокой долей вероятности потеряет заступника в тяжбе с Верховным судом. И под нажимом законников довольно быстро может не только лишиться кресла, но и пойти «по этапу» за махинации и многократное превышение полномочий.

Однако по мере приближения выборов (назначены на октябрь 2026 года) ценность Бен-Гвира для системы будет расти. Тем более что влияние на политические процессы он не потерял.

Согласно последним опросам общественных центров, возглавляемая им партия «Оцма Йегудит» на грядущих выборах может взять не менее 10 мандатов — за счет голосов «обиженных властью» общественных групп и сторонников более жесткой реакции на «иностранные провокации». И тем самым укрепить свои позиции в кнессете как минимум на четыре кресла.

И хотя это в три раза меньше, чем прогнозируется возглавляемой Нетаньяху партии «Ликуд», Бен-Гвир вполне может испортить многоходовку нынешнему премьеру. Причем вне зависимости от результатов выборов.

Если коалиция сможет удержаться у власти, без ультраправых сил их положение не будет устойчивым, и у Бен-Гвира в руках останется универсальный рычаг для шантажа. В случае же проигрыша и ухода в оппозицию одиозный министр в отместку расколет бывший правительственный лагерь надвое, лишив Нетаньяху возможности говорить с правительством «лицом к лицу».

Особенно если парламентский бунт Бен-Гвира поддержит другой «ястреб» — лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич (7 мандатов). Итог в обоих случаях один: ультраправые силы перестанут быть «костылем» Нетаньяху.

В окружении израильского премьера эту угрозу видят, а потому пока воздерживаются от реальных ударов по Бен-Гвиру и не поднимают вопрос о его снятии с поста или вынесении ему служебного взыскания.

В том числе из расчета, что скандал вокруг «Сумуда» со временем поутихнет и идущая на выборы коалиция сможет сохранить прежний контакт с «ультраправым флангом». По крайней мере, пока в этом есть необходимость.