После затихания боевых действий на Ближнем Востоке противостояние ожидаемо переместилось на «невидимый фронт». Получившие передышку аравийские монархии начали усердно искать в своих рядах «пятую колонну».

Иван Шилов ИА Регнум

Особенно преуспели в этом вопросе ОАЭ, на днях отчитавшиеся о выявлении крупнейшей с начала войны сети иранских агентов. Эмираты утверждают, что выявили не обычную ячейку, а скелет будущей прокси-группировки, которая должна была протянуть щупальца в другие аравийские монархии.

Горящий Залив

Начало весны выдалось беспокойным для Залива. Несмотря на прекращение боевых действий к середине апреля, напряженность не снижалась. Не проходило и недели, чтобы спецслужбы арабских стран не сообщали об очередном выявлении подпольщиков.

Сложнее всего пришлось Бахрейну, где в течение марта бушевали протесты среди шиитского населения, которое в этом королевстве составляет большинство и недовольно тем, что власти поддерживают атаку Израиля на Иран. Накал страстей достиг такого уровня, что король Хамад ибн Иса Аль Халифа едва не бежал из страны.

Впоследствии власти королевства были вынуждены серьезно усилить меры безопасности — запустить процедуру проверки законности выдачи паспортов особо проблемным элементам. В процессе разбирательств ими было выявлено как минимум несколько проиранских ячеек. До недавнего момента Бахрейн держал негласный рекорд по числу задержанных — 13 человек.

Впрочем, этот показатель к началу месяца смог побить Катар, чьи спецслужбы обнаружили как минимум двадцать враждебных элементов. Правда, по заявлениям катарцев, связаны они не с Ираном, а с ливанской «Хезболлой». А к середине апреля в затылок Дохе уже дышал Кувейт, отправивший под арест 17 радикальных элементов.

Все изменилось, когда в негласное соревнование вмешались Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби повысили счет до 33 задержанных проиранских активистов — причем большая их часть оказалась членами одной разветвленной ячейки.

Присягнули Хаменеи

Резонансная операция эмиратских силовиков прошла в апреле. В разных частях страны (прежде всего — в эмиратах Дубай и Абу-Даби) были арестованы заезжие «коммерсанты», «инженеры» и «врачи». В общей сложности — 27 человек.

Обстоятельства задержания не раскрываются. Отмечается лишь, что все арестованные формально находились в Эмиратах с туристическими или деловыми целями, но по странному стечению обстоятельств как минимум несколько раз пересекались друг с другом в спальных районах.

Обыски по месту жительства задержанных подтвердили подозрения. Силовики изъяли крупную сумму денег в местной и трех иностранных валютах, компакт-диски с проповедями шиитских духовных авторитетов, религиозную литературу и агитационные материалы.

В тайниках, расположенных неподалеку, нашлись взрывчатка и компоненты для создания кустарных БПЛА. Один из задержанных также признался следствию, что он и его товарищи присягнули верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и готовились к проведению скоординированных атак на территории ОАЭ.

Интересно, что среди задержанных шиитов оказалось меньше половины. Иранские вербовщики смогли вовлечь в работу значительное количество молодых суннитов (включая выходцев из Египта и Иордании), разочарованных сближением их стран с еврейским государством.

Удар по обороне

Эмиратские силовики рапортуют о проактивной реакции на деятельность проиранского подполья и хвастаются тем, что задержанные не успели совершить ни одной диверсии или скоординированной атаки.

Однако здесь они немного лукавят. На счету задержанных может быть как минимум одна успешная акция — а именно содействие удару Ирана по закрытому объекту в Дубае в конце марта. Последний, предположительно, использовался для размещения военных советников и инструкторов с Украины.

Иранцы считают, что тогда им удалось ликвидировать два десятка военспецов. И хотя цифра явно завышенная, всплывшие в соцсетях некрологи и кадры с мест дают понять, что случай действительно имел место.

А с учетом того что в телефонах многих задержанных были обнаружены кадры работы эмиратских систем воздушной обороны, например, в различных частях Дубая, они вполне могли координировать иранские удары с земли, в частности, способствуя корректировке огня по прибывшим в Эмираты украинским гостям.

Шанс накрыть «сеть Моджтабы» у властей ОАЭ был еще в начале марта — когда в Абу-Даби по сигналу из Израиля арестовали пятерых арабских бизнесменов, якобы приехавших для поиска деловых партнеров.

Задержанные не стали долго отпираться и выложили все карты. Они признались следствию, что были завербованы Корпусом стражи Исламской революции (КСИР) и планировали организовать в одном из эмиратов «прачечную» для отмыва денег, выделенных Тегераном на оперативную работу.

Обмолвились они и о некой «большой группе агентов», заброшенных в ОАЭ из разных арабских стран. Впрочем, тогда правоохранители, по всей видимости, решили, что слухи о «сети Моджтабы» сильно преувеличены, а подозреваемые просто пытаются создать видимость сотрудничества со следствием в обмен на смягчение приговоров.

Повод для единения

Все указывало на то, что задержанные планировали создать на территории ОАЭ собственную прокси-группировку и интегрировать ее в проиранскую «Ось сопротивления». Однако эмиратские силовики уверены: деятельность подпольщиков не должна была ограничиваться территорией одной страны.

Рассматривается версия, что иранская агентура должна была со временем объединиться в структуру, которая охватила бы все аравийские монархии. Это позволило бы Ирану наносить быстрые и чувствительные удары в любой части Залива и держать оппонентов в постоянном напряжении. А в некоторых случаях — еще и пугать элиты угрозой переворота, как это было в Бахрейне.

Неудивительно, что после появления первых новостей о разгроме проиранского подполья в ОАЭ поздравить Абу-Даби с крупным оперативным успехом поспешили все аравийские монархии. Добрым словом отметились даже саудиты, которые уже полгода находятся с Эмиратами в глубокой ссоре.

Иранское руководство ожидаемо выступило с критикой действий и заявлений эмиратских властей. Как отметил во время брифинга пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи, подобными выпадами в адрес Исламской Республики соседи по Заливу лишь «отравляют атмосферу» и мешают преодолению прежних разногласий.

И Багаи отчасти прав. Нет признаков (кроме косвенных), что выявленные в разных частях Аравийского полуострова ячейки, охарактеризованные властями как проиранские, действительно работали сообща и готовились к созданию новой оперативной надстройки под единым брендом.

К тому же против этой версии говорит общая неорганизованность системы. Даже если предположить, что замысел сформировать сопротивление на Аравийском полуострове у Тегерана действительно имелся, потребовалось бы высадить на территории противника десант из офицеров КСИР, которые взяли бы местных лоялистов под свое крыло и встроили их в единую систему.

Промашку признают и арабы: все задержанные позиционируются как рядовые исполнители несложных оперативных поручений, при этом ни одного кадрового иранского разведчика поймать пока не удалось. В результате складывается впечатление, что новая прокси-группировка возникла сама по себе, по инициативе снизу, и никак не координировалась из Тегерана.

Тем не менее для аравийских монархий здесь важна скорее озвученная форма, чем истинное содержание. Сама по себе угроза возникновения новой подпольной организации вселяет в них страх и подталкивает отказаться от прежних разногласий, чтобы совместно реагировать на новый вызов.

И это можно счесть за тактический проигрыш Ирана, ведь он привык действовать в Заливе по принципу «разделяй и властвуй» — в том числе и на «невидимом фронте». А единение арабов — пусть даже и краткосрочное — путает ему карты.

Не исключено, что к новому витку эскалации персы подойдут с ослабленной сетью агентов, что скажется на качестве целеполагания.