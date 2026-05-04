Власти Бахрейна продолжают закручивать гайки после массовых протестов шиитов. В конце апреля королевский двор лишил подданства первую группу «проиранских бунтовщиков». В общей сложности — около 70 человек. Обвинительные заключения во всех случаях были идентичны — «за пособничество врагу, шпионаж и общую нелояльность».

При этом речь шла не о каких-то рядовых маргиналах, а о влиятельных и уважаемых фигурах, которые в кратчайшие сроки были вынуждены покинуть страну. Часть из них внесла реальный вклад в возвышение маленькой аравийской монархии, а потому неудивительно, что попытка правительства запугать оппонентов лишь укрепила их настрой.

Большинство в меньшинстве

Шииты являются в Бахрейне большинством, их доля среди населения, по разным данным, варьируется от 60 до 75%. При этом правящая династия Аль Халифа придерживается суннитского учения и уже более двухсот лет держит эти земли под железным контролем.

Долгое время стабильность ситуации в королевстве обеспечивали британские штыки, а после обретения Бахрейном независимости в 1971 году власти сделали акцент на политико-экономических инструментах контроля. Это позволило, с одной стороны, создать видимость национального единения, а с другой — сохранить местные общины под жестким управлением суннитского меньшинства.

Несмотря на то, что шииты — большинство, их карьерные возможности существенно ограничены. На гражданской службе среди высших и средних должностей на одного управленца-шиита приходится в среднем пять суннитских начальников. В армии и спецслужбах эта пропорция увеличивается как минимум в три раза. Подобное положение дел, старательно оберегаемое правящей династией, дает почву для постоянных протестов и антиправительственных выступлений.

Ситуация усугубляется еще и тем, что на противоположном берегу Персидского залива расположен Иран. Тегеран позиционирует себя как защитник шиитских общин по всему миру и потому воспринимается Бахрейном как основной выгодоприобретатель от нестабильности.

В марте 2026 года, когда шиитские активисты массово вышли на улицы, бахрейнские власти перепугались не на шутку. Существовала опасность, что общины воспользуются историческим шансом и сбросят порицаемую ими династию Аль Халифа.

В какой-то момент ситуация приняла столь опасный оборот, что король Хамад ибн Иса Аль Халифа едва не бежал из страны. И хотя бахрейнские элиты называют эти сообщения «грязными слухами», которые якобы распускались противниками короны, в пиковые дни протестов борт номер один действительно ненадолго покидал воздушное пространство Бахрейна и направлялся в Саудовскую Аравию. При этом никаких встреч с соседями в эти дни король не анонсировал.

Едва ситуация устаканилась и со стороны Ирана перестали лететь ракеты и беспилотники, спецслужбы королевства бросили все силы на поиски пятой колонны.

Предсказуемая реакция

Охота на виновников кризиса была недолгой. Уже в конце апреля королевская канцелярия вынесла решение об аннулировании подданства 69 человек, стоявших у истоков мартовских протестов. Под санкции попали влиятельные фигуры — шейхи Мухаммед аль-Хашеми и Ибрагим аль-Ансари, в период протестов выступавшие с массовыми проповедями, хоть и не связанными с бунтом против семьи Аль Халифа, а также религиозные певцы Мухаммед Глум и Мухаммед Салман. Оба ранее неоднократно попадали в поле зрения бахрейнских силовиков и числились неблагонадежными.

Примечательно, что в группу «неблагонадежных элементов» попали не только близкие к религиозному сектору деятели, но и представители креативных индустрий. В частности, среди титулованных невозвращенцев оказалась Фатима аль-Ансари, известная на Ближнем Востоке дизайнер и архитектор, по совместительству — первая предпринимательница из Бахрейна, официально получившая статус бизнесвумен. Основанное аль-Ансари бюро специализируется на строительстве люксовой недвижимости и приложило руку к амбициозным архитектурным проектам не только в Бахрейне, но и в других странах Залива.

В период шиитских протестов она не участвовала в уличных выступлениях, однако несколько раз критиковала династию Аль Халифа в социальных сетях, что с учетом ее аудитории послужило отягощающим фактором.

Интересно и то, что пару лет назад аль-Ансари даже включили в государственные учебники Бахрейна. Ее история подавалась школьникам как пример самоотверженного государственного служения и уважения к традиционным ценностям, а также как иллюстрация того, что в королевстве давно покончено с притеснением шиитов. Но аннулирование подданства аль-Ансари всё перечеркнуло.

Вместе с фигурантами дела о протестах подданства без права обжалования лишились члены их семей, включая несовершеннолетних детей, что стало самым крупным актом денатурализации в Заливе за последние годы. Фактически правящая династия вырвала с корнем целые шиитские роды, проживавшие в этих местах не одно десятилетие. А в случае с семейством аль-Хашеми — даже дольше, чем правит королевская семья Бахрейна.

«Философский пароход»

Решение вызвало неоднозначную реакцию в мире — большинство стран, включая США и членов ЕС, не приветствовали действия королевского двора. При этом на публичную критику решился только Иран.

Как отметил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, подобными мерами Бахрейн попытался отвлечь внимание общественности от «собственной роли в поддержке агрессии США и Израиля против иранского народа», а заодно и разобщить и «еще больше закрепостить» местных шиитов.

Власти Бахрейна и сами, судя по всему, начинают понимать, что перегнули палку в подавлении инакомыслия. После издания указа аудитория «зачинщиков бунта» выросла в несколько раз, в том числе за счет сочувствующих из других стран и конфессий.

Это заметно увеличило их политический капитал и возможность вести пропаганду против династии Аль Халифа. Но уже не попадая под репрессивные рычаги королевства.

Однако и отзывать приказ и тем самым признавать ошибку власти королевства тоже не хотят — из опасения дополнительных имиджевых потерь. А потому надеются, что скандал с «философским пароходом» рассосется сам собой.