Борьба Израиля за свой имидж выходит на новый уровень. Помимо отстаивания позиции с высоких трибун, элиты еврейского государства развязали масштабную кампанию по трансляции «правильных смыслов» в интернете и нейросетях.

ИА Регнум

Для этих целей правительство Биньямина Нетаньяху даже выписало из США известного политтехнолога и лоббиста Брэда Парскейла, входившего в число архитекторов победной президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Несмотря на то что Парскейл работает в Израиле уже почти год, о его деятельности стало известно только сейчас — и то с подачи местной оппозиции, которая попыталась обвинить внештатного советника в скрытом выкачивании денег из государственной казны.

Путь к успеху

Парскейл взлетел на вершины политического олимпа почти случайно. Поворотной точкой в его карьере считается 2012 год, когда агентство недвижимости Trump International Realty обратилось к малоизвестному клерку за цифровыми услугами. Контракт был заключен на короткий срок и не в самой важной сфере, ввиду чего рассматривался как проходной.

Однако владелец компании, будущий президент США, быстро разглядел потенциал Парскейла и вскоре пригласил его вести другие проекты, в том числе продвигать в массы семейный винодельческий комплекс Trump Winery и Фонд Эрика Трампа, своего второго сына. Дональду Трампу нравилась деловая хватка нового подрядчика, и с его легкой руки тот получил прозвище «главного по цифре», которое впоследствии прочно за ним закрепилось.

В 2016-м, когда бизнесмен нацелился на попадание в Белый дом, заматеревший Парскейл был приглашен в избирательный штаб, где занялся рекламной кампанией кандидата. И тут он развернулся на полную катушку.

В то время как демократы делали ставку на классические средства продвижения и осторожную пропаганду в соцсетях, Парскейл использовал новаторские подходы. Экспериментируя с лозунгами, шрифтами и слоганами, часть из которых была на грани фола, он сумел заполнить информационное пространство повесткой республиканцев, вынудив тем самым команду Хиллари Клинтон защищаться, вместо того чтобы навязывать свою игру.

Кроме того, Парскейл рассадил по крупнейшим корпорациям США (включая Google и Facebook*) собственных агентов: официально они работали в частном секторе, но на деле числились в избирательном штабе, помогая подгружать дополнительную рекламу через внутренние инструменты продвижения, а также под разными предлогами придерживали публикации конкурентов. В конечном итоге это позволило продавить мнение населения колеблющихся штатов и добавить республиканцам очков.

Неудивительно, что при подготовке к выдвижению на второй срок Трамп назначил удачливого дельца главой штаба. Но в ходе президентской кампании 2020 года отлаженные схемы Парскейла внезапно дали сбой. Он не смог мобилизовать сторонников ни в интернете, ни в офлайне — и в конце концов был вынужден уйти в тень, уступив пост Уильяму Степиену.

Новые наниматели

Впрочем, в отставке горевал Парскейл недолго. Тесное сотрудничество с семьей Трампа и постоянное общение с влиятельными членами и сторонниками Республиканской партии помогли ему обрасти деловыми связями, которые легко конвертировались в новые контракты.

После ухода из предвыборного штаба Парскейл несколько лет занимался закрытым политическим консалтингом, решая самые деликатные проблемы американского истеблишмента. И, судя по всему, делал это весьма успешно — раз на него вскоре обратили внимание иностранные политики. К концу 2024 года клиентская база бывшего сотрудника Трампа охватывала уже более десяти стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

А в сентябре 2025 года Парскейл решил внезапно сконцентрироваться на одном направлении. Он зарегистрировал в США консалтинговую фирму Clock Tower X LLC, оформленную как работающий в интересах Израиля иностранный агент.

О том, какие именно задачи поставил Израиль перед компанией, широкая общественность узнала только в апреле 2026 года, после «случайных» утечек с одного из закрытых заседаний кнессета (парламента). Выяснилось, что Нетаньяху поручил ей крайне нестандартную задачу — «переучить» искусственный интеллект и интегрировать в крупнейшие западные чат-боты (ChatGPT, Claude, Gemini и др.) выгодные израильтянам ответы.

Основной упор ожидаемо был сделан на переоценку событий войны с ХАМАС, ситуации в секторе Газа и роль израильского премьер-министра в политических и военных потрясениях на Ближнем Востоке в последние годы. Таким образом правительство, судя по всему, рассчитывало достучаться до рядовых пользователей из США и стран Европы, которые активно черпали данные из нейросетевых помощников и, по выражению Нетаньяху, «в какой-то момент оказались заложниками антисемитского дискурса».

В качестве промежуточного шага к решению проблемы компания Парскейла предложила создать сотни сайтов с «идеологически выверенным» контентом, где резонансные события последних лет трактуются с учетом интересов израильского руководства. Именно эти сайты в ближайшем будущем будут служить базой для обучения нейросетевых ассистентов — как уже существующих, так и новых.

Интересно, что в борьбе за новый имидж клиента Парскейл явно не намерен ограничиваться нейросетями. В новое пакетное соглашение, которое он продвигает с апреля, включены также кампании в TikTok, YouTube и Facebook*; предусмотрена и виртуальная «бомбардировка» сомневающихся пользователей в США и странах Европы произраильской рекламой и прочими «разъяснительными материалами».

При этом конечную цель нынешней кампании «главный по цифре» описывает достаточно размыто и обтекаемо: «Об Израиле рано или поздно заговорят по-другому».

Оппоненты недовольны

За неполный год работы Парскейл уже успел получить более 9 млн долларов выплат, не считая подъемных и оборотных средств, необходимых для сбора команды и закупки оборудования. Попутно он стал самым дорогим из советников Нетаньяху, выведенных за штат.

Немудрено, что столь стремительное расходование капитала вызвало у части израильских элит вопросы. Противники Нетаньяху настроены скептически и считают, что иностранные лоббисты во главе с Парскейлом попросту прожигают государственные деньги, демонстрируя при этом крайне скромные результаты — одна или две «идейно верных» выдачи на сотню запросов.

Это выглядит особенно нелепо в период, когда еврейскому государству не хватает средств на модернизацию школьного образования и промышленности, а также на проведение военной и судебной реформ.

Негативные параллели проводятся в том числе с президентской кампанией Трампа 2020 года. По итогам аудита тогда было установлено, что республиканец выдал Парскейлу из партийной кассы в общей сложности более 40 млн долларов — «на оплату работ сторонних подрядчиков». При этом большая часть средств досталась фирмам, основанным при участии «главного по цифре» — а значит, скорее всего, частично осела в его же карманах.

Кроме того, оппозиция при всяком удобном случае норовит обвинить Парскейла в участии в лоббистском скандале, известном как «Катаргейт», в котором ранее запятнали репутацию большинство приближенных Нетаньяху.

Указывается, в частности, что «главный по цифре» водил дружбу с высокопоставленным катарским дипломатом Али аль-Тавади, которого считают главным распорядителем схемы по обелению репутации Катара, а также несколько раз бывал в Дохе, причем в те же даты, что и основные фигуранты истории.

Тем не менее бросать прямой вызов Парскейлу израильские оппозиционеры пока не решаются. В том числе памятуя о его прежней близости к семейству Трампа. А потому критике подвергается не столько он лично, сколько сама идея «перепрошить» нейросети и навязать им альтернативную точку зрения.

Впрочем, Нетаньяху критиков не слышит. У него есть свой резон доверять решениям Парскейла и поддерживать его цифровые игры. Дело в том, что эту кандидатуру израильскому премьеру ранее настойчиво рекомендовала другой известный лоббист, Сьюзи Уайлз, возглавляющая сейчас аппарат Белого дома.

В 2022 году Уайлз помогла «перезагрузить» публичный образ Нетаньяху и отобрать премьерское кресло у коалиции Нафтали Беннета и Яира Лапида, которые спустя несколько лет вознамерились взять реванш и даже сколотили общую платформу.

В условиях приближающихся парламентских выборов, когда репутация правящего кабинета стремительно портится, а коалиция оппозиционеров наступает на пятки, Нетаньяху остро нужны специалисты, которые не боятся экспериментировать и готовы работать со сложной аудиторией, а также вести наступательную работу в интернете.

И даже если Парскейл не сможет научить нейросети смотреть на израильскую региональную политику в нужном ключе, его знания и навыки будут полезны на финальном этапе борьбы за мандаты. А значит, и жалеть средств на его проекты Нетаньяху не будет.

*Социальная сеть Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в РФ, и запрещена.