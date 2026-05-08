ХАМАС переживает виток трансформации. На первом с 2021 года заседании Совет Шуры (ключевой политический орган) избрал Халиля аль-Хайю лидером движения в секторе Газа. Кроме того, он утвердил кандидатуры управленцев на Западном берегу реки Иордан и в представительстве за рубежом.

Несмотря на то, что стабилизация управленческой вертикали ХАМАС укрепляет позиции движения, давая ему возможность повторно закрепиться в Газе, в вопросах внешнеполитического сотрудничества у новых управленцев единства нет. Они ориентированы на разных внешних союзников, что создает риск раскола среди фракций.

Сложности с кадрами

На протяжении большей части своей истории ХАМАС удавалось соблюдать выборные процедуры и обеспечивать своевременное пополнение кадрового резерва. Однако после вступления в масштабный конфликт против Израиля осенью 2023 года система начала давать сбой.

Фактически цепочка согласованных назначений оборвалась на Исмаиле Хании после его убийства израильскими спецслужбами в июле 2024 года. Хания стал последним «долгожителем» в высшем руководстве ХАМАС, отработав на посту главы политбюро три года, с 2021 по 2024 год. После него движение несколько лет не могло добиться соблюдения собственных же внутренних процедур избрания.

Преемники Хании — братья Мухаммад и Яхья Синвары — были назначены без продолжительных консультаций в рамках Совета Шуры. Хотя и получили карт-бланш на координацию оборонительных операций в Газе.

А с мая 2025 года, когда последний из братьев погиб в боях с израильскими войсками, в движении перестали делать ставку на конкретных персон. Сформировался Временный руководящий совет из пяти человек, который и взял на себя управление основными структурами движения.

Стабилизация вертикали

После заключения постоянного перемирия с Израилем ХАМАС получил необходимую передышку и взялся за аудит управленческих структур. С прекращением активных боевых действий сохранение «пятивластия» перестало быть целесообразным. А потому уже в начале мая 2026 года внутри движения прошли первые с момента начала кампании в Газе официальные избирательные процедуры.

Удача улыбнулась троим высокопоставленным функционерам из временной структуры. Так, Халиль аль-Хайя был одобрен на руководящую позицию в Газу, Захер Джабарин получил назначение на Западный берег реки Иордан, а Халед Машаль был избран главой политического офиса ХАМАС.

Примечательно, что Машаль и аль-Хайя до назначения и так курировали эти направления в период «пятивластия», и решение Совета Шуры лишь легитимизировало их деятельность. Для Джабарина же перевод на Западный берег стал повышением. Бывший «бухгалтер» движения пришел на смену Салаху аль-Арури, погибшему в январе 2024 года, и в одночасье переквалифицировался в главного подпольщика ХАМАС.

Оставшиеся члены Временного руководящего совета пока не получили новых назначений и временно отошли на второй план. Однако, учитывая подход ХАМАС к пополнению кадрового резерва, они, скорее всего, назначены дублерами будущих руководителей. На случай, если израильтяне захотят проактивно устранить одного из ключевых назначенцев.

Трудности выбора

В то же время расщепление «многоголовой» управленческой структуры рискует сыграть с палестинским сопротивлением злую шутку. В том числе потому, что взгляды ключевых назначенцев на будущий вектор развития движения серьезно расходятся.

Основные трения заметны между аль-Хайей и Машалем. Оба руководителя имеют непререкаемый авторитет среди рядовых сторонников, и каждый считает себя главным героем недавней кампании против Израиля. Причем первый тянет на себя лавры архитектора знаменитой операции «Потоп Аль-Аксы», разрушившей миф о непобедимости и вездесущести израильских спецслужб, а второй — главного дипломата и миротворца, обеспечившего полноценное прекращение огня в Газе.

Нет единства и в части вопроса, с кем должен дружить ХАМАС в первую очередь. С точки зрения аль-Хайи хордовым партнером обновленного движения должен стать Иран — первая страна, подставившая плечо взявшимся за оружие палестинцам.

Машаль же убежден, что стратегическим партнером ХАМАС следует оставить Катар — могущественную монархию, способную влиять не только на другие палестинские фракции, но и на Израиль — за счет разветвленной сети лоббистов.

Даже при том что в неформальной иерархии Машаль стоит чуть выше и позиционируется как представитель политического крыла ХАМАС, специфика взаимодействия между Газой и зарубежным офисом оставляет аль-Хайе широкое пространство для маневра и принятия единоличных решений «на земле».

Интересно, что израильтяне прекрасно видят наметившийся раскол и уже в шутку называют Машаля «Горбачёвым из ХАМАС», намекая на его большую по сравнению с другими командирами готовность идти на явные уступки США.

Расчет еврейского государства прост: даже если Машаль устоит в аппаратной борьбе с прежними коллегами по «пятивластию», его гибкость вполне может быть преподнесена как слабость и пособничество противнику, что еще больше расколет организацию изнутри.

В наметившемся противостоянии не совсем ясна роль Джабарина. Должность руководителя на Западном берегу в нынешних условиях воспринимается как «расстрельная» — особенно после того как Израиль развернул в этой зоне масштабные полицейские и фильтрационные мероприятия. Но она же может стать для бывшего «бухгалтера», занявшего равноудаленное положение между Ираном и Катаром, трамплином на самый верх, особенно если он сделает грамотный выбор между Машалем и аль-Хайей.

Впрочем, выбирать, возможно, и не потребуется. Кресло председателя политбюро, главного управленца ХАМАС, остается вакантным, и его в ближайшие недели гарантированно займет кто-то из последних назначенцев Совета Шуры.

При этом палестинцы намеренно держат интригу: в местную прессу вброшены многочисленные утечки про каждого из треугольника Машаль — аль-Хайя — Джабарин и строительство ими витиеватых тактических альянсов внутри движения.

Израильская разведка сбилась с ног в поисках достоверных данных, но оттого, кажется, еще больше запуталась. Судя по последним публичным докладам, впервые за долгое время внутри ХАМАС сложилась ситуация, когда шансы всех основных претендентов примерно равны. Поэтому просчитать следующие шаги становится практически невозможно.