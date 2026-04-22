Состоявшаяся на днях рабочая поездка президента Аргентины Хавьера Милея в Израиль не прошла даром. Он привез премьер-министру Биньямину Нетаньяху дипломатический подарок — инициативу по углублению и расширению контактов еврейского государства с латиноамериканской семьей стран. А в перспективе — и со всем Западным полушарием.

ИА Регнум

Амбициозный проект, «нулевая» договоренность по которому была подписана в Иерусалиме, получил имя «соглашений Исаака» и позиционируется как продолжение американской стратегии по нормализации отношений между Израилем и странами Ближнего Востока — так называемых «соглашений Авраама».

«Пионер процесса»

Идею создать общую рамку для сотрудничества стран Латинской Америки с Израилем — с Аргентиной в роли распорядителя — Милей вынашивал давно, едва ли не с начала президентского срока в 2023 году.

После начала масштабного конфликта между израильтянами и палестинской группировкой ХАМАС в октябре того же года он утвердился в этом намерении и стал искать способы выказать особую поддержку еврейскому государству.

Например, Аргентина первой на континенте признала палестинское движение террористическим, а также наиболее последовательно отстаивала репутацию Израиля на уровне ООН.

Израильтяне всячески содействовали этому стремлению. В ходе одного из брифингов постпред Израиля при ООН Дани Данон отметил, что «создание альянса Латинской Америки с Израилем давно назрело». Попутно он намекнул, что Буэнос-Айрес вполне может стать пионером в этом процессе. Однако придумать конкретный формат сотрудничества тогда не получилось.

Всё изменилось летом 2025 года, когда Милей получил премию «Генезис», известную также как «еврейская Нобелевская премия». Награда была вручена с формулировкой: «В знак признания за поддержку Израиля на фоне международной изоляции из-за войны в Газе».

Выступая перед жюри и зрителями, лидер Аргентины пообещал в благодарность за доверие «запустить особый проект поддержки и дипломатии», а спустя несколько месяцев обнародовал детали инициативы «Американские друзья соглашений Исаака».

В соответствии с видением Милея, строить израильско-латиноамериканский альянс предполагалось на основе дипломатических, экономических и культурных связей еврейского государства со странами региона, а также с опорой на борьбу с антисемитизмом и терроризмом «во всех их проявлениях».

Аргентина согласилась выступить сразу в трех ипостасях — дипломатического тарана, тренировочного снаряда и первого спонсора. В качестве дебютного взноса лидер Аргентины пожертвовал миллион долларов призовых, доставшихся ему от фонда «Генезис». К нему впоследствии присоединились некоторые иудейские меценаты и духовные авторитеты.

Создание связки Израиль — Латинская Америка — далеко не конечная цель. В долгосрочной перспективе Буэнос-Айрес задумал «перекинуть мостик» во всё Западное полушарие, превратив «соглашения Исаака» в переговорный инструмент нормализации отношений между Израилем и странами Европы.

Вдохновение «Авраамом»

Милей не скрывал, что при создании «соглашений Исаака» вдохновлялся американской дипломатией на Ближнем Востоке и лично Дональдом Трампом.

Ключевой заслугой последнего латиноамериканский лидер продолжает считать разработку и запуск в 2020 году «соглашений Авраама» — дипломатического документа, обеспечившего установление Израилем официальных отношений с ОАЭ, Бахрейном и рядом других арабских стран.

Даже с учетом того, что в группу «авраамистов» не получилось включить все враждебные Израилю страны в регионе, первичных целей Вашингтону всё же удалось достичь. На Ближнем Востоке сложился «клуб друзей», который уже несколько раз помогал израильтянам устоять на ногах в сложные времена и не попасть в дипломатическую блокаду.

Нечто похожее аргентинский лидер захотел провернуть и по отношению к Латинской Америке, где поддержка Израиля сильна, но не безусловна. А заодно и показать Трампу, что Аргентина следует с США рука об руку и адаптирует новаторские идеи под свои реалии.

В само название аргентинской инициативы заложена отсылка к Евангелию от Матфея («Авраам родил Исаака»), что призвано лишний подчеркнуть преемственность между двумя проектами и главенствующую роль «соглашений Авраама», придавая идеям Милея мистический флер.

Интересно, что сам Трамп об аргентинском проекте публично пока не высказался — хотя явно был польщен пасом Милея и дал ему карт-бланш на взаимодействие с израильтянами. Об этом свидетельствует в том числе присутствие на церемонии подписания в Иерусалиме посла США в Израиле Майка Хакаби, известного многочисленными лестными высказываниями в адрес президента.

Не стоит исключать, что на начальном этапе дипломатическая инициатива Буэнос-Айреса будет продвигаться в том числе с опорой на ресурсы и влияние Вашингтона.

Поэтапное расширение

Само собой, сразу бросать вызов Старому Свету, где репутация Израиля остается крайне неоднозначной в свете затяжной операции в секторе Газа и двух спорных военных кампаний в Ливане, Аргентина не спешит.

«Соглашения Исаака» пока слишком слабы и неустойчивы. В лучшем случае Брюссель их просто проигнорирует. В худшем — отыграется на Аргентине за неоднозначную политику Израиля, снизив уровень экономического и технологического партнерства с этой страной. С учетом крайне шаткой экономической ситуации, идти на такие риски официальный Буэнос-Айрес не хочет.

А потому сначала во главу угла будет поставлена работа с Латинской Америкой. В рамках первого расширения «соглашения Исаака» охватят еще три страны — Уругвай, Панаму и Коста-Рику. Также в числе перспективных партнеров называют Эквадор и Уругвай, переговоры с которыми Милей и Нетаньяху ведут попеременно и через разные каналы.

Определенные надежды сохраняются в отношении Венесуэлы, где после похищения президента Николаса Мадуро американским спецназом в январе 2026 года наметились признаки перекройки элит и пересмотра внешнеполитических приоритетов. Впрочем, исполняющая обязанности главы страны Делси Родригес пока держит дистанцию и с Аргентиной, и с Израилем, не отвечая на призывы присоединиться к проекту.

Большинство же латиноамериканских игроков пока предпочитают занимать выжидательную позицию и смотреть, как будут развиваться отношения между участниками инициативы Милея.

Пассивность Израиля

Несмотря на то, что с момента подписания «нулевого» договора прошло несколько дней, скептики хоронят «соглашения Исаака» уже на старте. Причин тому несколько.

Во-первых, Милей при калькировании «соглашений Авраама» хотя и учел часть ошибок предшественников (например, начал работу с самых лояльных, а не наиболее проблемных режимов региона), не избежал их полностью.

В частности, ключевым аргументом при завязывании профильных связей остается более широкий доступ к израильским техническим решениям, в том числе — военным, в то время как культурные связи, на которых сделан акцент, кажутся латиноамериканцам скорее побочными.

Во-вторых, сомнения вызывает готовность Белого дома играть на этом направлении вдолгую. С учетом общего непостоянства Трампа велика вероятность, что последнему быстро наскучит двигать идею — особенно если основные лавры получит Милей.

Тянуть же миссию Буэнос-Айресу самостоятельно будет слишком сложно — как из-за экономических, так и из-за политических причин.

Наконец, отдельную роль играет и пассивная позиция Израиля. Дипкорпус еврейского государства ранее не был вовлечен в рекламирование инициативы Милея, которая пока так и остается двусторонним пактом, и не прилагал больших усилий по созданию позитивного флера вокруг нее — в то время как о «соглашениях Авраама» трубил на каждом углу.

Это невольно навевает мысль, что кабинет Нетаньяху не возлагает больших надежд на «соглашения Исаака» и поддерживает их фоново, сосредоточившись на решении оперативных вопросов «на земле».