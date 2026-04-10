Президент США Дональд Трамп продолжает — возможно, сам того не желая — приоткрывать завесу тайны вокруг конфликта с Ираном. В том числе — в связи с участием Вашингтона в раскачке Исламской Республики изнутри.

Иван Шилов ИА Регнум

На состоявшемся на днях брифинге в Белом доме его глава публично посетовал, что Штаты пытались вооружить иранский народ, чтобы тот поднял «праведное восстание» и смог сокрушить власть аятолл. Трамп не слишком вдавался в детали операции — но все же оговорился, что план не удался. Оружие до получателя так и не дошло из-за «неких курдов».

Заявление хозяина Белого дома так и прошло бы незамеченным, если бы не одно «но»: оружие не просто не достигло иранской оппозиции — оно частично попало в руки ливанской «Хезболлы». И курды, похоже, действительно приложили к этому руку.

Ценный груз

Пояснения Трампа показались журналистам непонятными — настолько, что американские издания приводят разные версии одной и той же цитаты. К тому же республиканец довольно быстро сменил тему. Попытки журналистов уточнить сказанное ни к чему не привели.

В обобщенном же виде слова Трампа можно передать примерно так: «Мы отправили оружие, много оружия. Мы отправили его через курдов. Оно должно было попасть к народу Ирана. Но я думаю, что курды его оставили себе. Я очень недоволен определенной группой людей, и они заплатят за это высокую цену».

Судя по косвенным признакам, речь о конце февраля — первой декаде марта. Именно в этот период Вашингтон вел наиболее активные переговоры с лидерами курдской оппозиции в изгнании и склонял их к участию в наземной операции против Тегерана.

Тогда же появились сведения и об отгрузке на базы в непосредственной близости от границы с Ираном в Иракском Курдистане крупной партии стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Груз позиционировался как плановые поставки для нужд иракской «пешмерги» (вооруженные силы автономного региона Курдистан), однако на деле, скорее всего, предназначался подпольщикам.

Правда, уже к середине марта намерения вооруженной оппозиции наступать на земле внезапно свернулись, а Белый дом прекратил тесное взаимодействие с курдами. Тогда столь резкое изменение позиции вызвало у общественности вопросы. С обнародованием же информации о пропаже ценного груза где-то в Иракском Курдистане все встало на свои места.

«Мы ничего не покупали»

Курдские оппозиционеры не оставили заявления Трампа без ответа.

Первой с опровержением выступила «посол» иракской Демократической партии Курдистана в США Хаджар Беренджи, ранее — одна из ключевых связных в диалоге Белого дома и руководства курдской оппозиции. Она заявила, что ее соратники не получали новых поставок иностранного оружия и намерены были добиваться свержения Исламской Республики доступными средствами.

Схожую позицию впоследствии высказали иранские курды — член руководства партии «Комала» Каку Алияр и высокопоставленный полевой командир «Партии свободы Курдистана» Хамно Накшбанди.

Партия свободной жизни Курдистана ограничилась пространным релизом на официальном сайте, в то время как ее ключевые функционеры сохранили молчание.

Так или иначе курдские оппозиционеры стояли на своем: оружие у американцев они не покупали. А если и покупали, то задолго до начала конфликта и легально.

Не стали оправдываться разве что представители националистического движения «Хабат» — наиболее непредсказуемой и одиозной группировки в составе антииранской коалиции. Ее командование сильно обозлилось на Вашингтон и соратников по подполью из-за отмены сухопутной операции против Тегерана и пообещало «продолжить борьбу в одиночку».

Умеренные курды не исключают, что часть оружейного груза ушла именно на тайные склады националистов в гористой местности Загроса и используется ими при организации партизанских рейдов в приграничные районы.

«Просто бизнес»

Конечно, не стоит исключать, что и представители «Хабата» не успели приложить руку к похищению оружия, а «американский паек» полностью или частично попал в руки независимых местных дельцов, умело выдавших себя за представителей иранского подполья. Тем более что это уже не первый случай, когда поставляемое курдам оружие уходит на черный рынок.

Несмотря на то, что курдское меньшинство в странах Ближнего Востока не особенно лояльно Тегерану и даже какое-то время использовалось США для сдерживания влияния проиранских группировок в Сирии, оно периодически не чуралось торговать с противниками и продавать им американскую амуницию и боеприпасы.

Оно и неудивительно. С началом гражданской войны в Сирии трансфер оружия превратился в прибыльный бизнес. И особенно в нем преуспели курды, которые могли не только добывать желаемую номенклатуру вооружений, но и обеспечивать надежность ее конвоирования до места передачи.

Дельцов совсем не заботило, что их контрагент поддерживается Ираном. Бойкая торговля шла со всеми сторонами конфликта — за исключением разве что джихадистских ячеек, с которыми курды находились в состоянии кровной вражды. Формула «ничего личного, просто бизнес» стала негласным девизом этих мест.

Штаты проблемы долгое время не замечали и забили тревогу лишь после того, как «Хезболла» стала широко использовать тезис об американском оружии в своей пропаганде. Пентагон, судя по всему, всерьез обеспокоился заявлением ливанской организации о том, что каждая третья винтовка в арсеналах имела клеймо американского завода, и прошерстил цепочки поставок. Это стоило карьеры как минимум нескольким курдским командирам в Сирии и Ираке.

Но даже после этого спекулянтам как-то удавалось сбывать часть вооружений на внешние рынки, списывая истощение арсеналов на деятельность диверсантов и износ в боях.

К тому же после разгрома террористических группировок на территории Сирии и Ирака в тайниках курдов скопилось немало неучтенного оружия, которое тоже шло «на экспорт» и появлялось то в Ираке, то в Ливане. А после 2023 года начало всплывать даже в Йемене и секторе Газа.

Конец «золотого века»

После фактической ликвидации курдской автономии на территории Сирии в начале 2026 года и интеграции местных милиций в состав обновленных вооруженных сил лавочка, казалось, окончательно закрылась. К тому же сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, прекрасно знавший о тайном рынке оружия, провозгласил курс на борьбу с ним.

Одним из первых решений он поснимал с должностей всех прежних тыловиков, а в граничащих с Ливаном провинциях отстранил большую часть командного состава. Следить за соблюдением ограничений аш-Шараа приставил замминистра обороны Сипана Хамо — влиятельного полевого командира и одного из прежних руководителей «вольницы».

По районам, где прежде заправляли курды, прокатилась волна арестов и показательных разорений тайников. Хотя чистки не нашли широкого отражения в прессе, торговцам оружием недвусмысленно дали понять, что их «золотой век» завершился и терпение Дамаска лучше не испытывать.

Впоследствии аш-Шараа неоднократно отмечал, что собственными руками «разрушил оружейные каналы» между Сирией и Ливаном, принеся в регион больше спокойствия.

Впрочем, это помогло лишь на какое-то время. В марте 2026 года, когда Израиль начал новую наступательную операцию в Ливане, спрос на оружие — особенно на средства борьбы с бронетехникой — резко взлетел, и местные оружейные магнаты вернулись к прежнему ремеслу.

Тайное становится явным

В начале апреля сирийские спецслужбы отчитались об обнаружении в сельском районе Эль-Кусайр на границе с Ливаном крупной сети подземных тоннелей. Они были созданы по всем правилам фортификационной науки — хорошо замаскированы, оборудованы электропроводкой и вентиляционными системами. Все указывало на то, что они были вырыты отнюдь не любителями и использовались постоянно. Причем для перемещения довольно крупных грузов.

Это стало неприятным сюрпризом для местных силовиков — ранее считалось, что все крупные тоннели были вскрыты и уничтожены силами армии и лоялистов.

Засада, организованная на входе, довольно быстро дала результат. Удалось задержать связного — местного шиита. Арестованный не стал отпираться и быстро подтвердил предназначение тоннелей, а также указал правоохранителям на местоположение крупного тайника с грузом иностранной амуниции «неясного происхождения».

В результате дальнейших оперативных мероприятий были арестованы еще двое членов банды — Сахер Сухаил Махла и Хайдера Сухаил Махла. У них было изъято различное оружие и боеприпасы, в том числе автоматы, пулеметы и гранатометы. Часть из них — еще в заводском масле.

По горячим следам задержали и остальных контрабандистов, использовавших эти тоннели. Большинство уже ранее засветились в торговле на черном рынке. Среди задержанных оказались несколько граждан Ирака, находившихся в Сирии по подложным документам. Как минимум один из них проживал в пригороде Сулеймании (Иракский Курдистан) и имел обширные деловые связи с местными торговцами и подпольщиками. А значит — вполне мог выступать посредником при перепродаже пропавших американских вооружений.

Конечно, изъятых арсеналов было явно маловато, чтобы вооружить наступающую курдскую коалицию. Да и сами задержанные наперебой божились, что оружие было добыто ими на территории Сирии, пусть и не совсем законным путем. Хотя и признавали, что часть груза уже успели передать заказчику — то есть ливанской «Хезболле».

Официальный Дамаск не афиширует, связано ли дело задержанных контрабандистов с пропажей американского оружия, о котором ранее говорил Трамп, и предпочитает трактовать события в свою пользу. Например, списывая произошедшее на «происки сторонников Башара Асада».

Отчасти это обусловлено нежеланием становиться невольным соучастником серой схемы: если Вашингтон узнает, что часть оружия уходила через сирийские тоннели, о полном уничтожении которых аш-Шараа рапортовал еще осенью 2025 года, это может сказаться на поддержке его фигуры со стороны Белого дома.

К тому же в Дамаске справедливо полагают, что хитрые дельцы едва ли стали бы передавать всю партию оружия одной конкретной банде. Куда вероятнее, что груз был разделен на части и распространен через многочисленные каналы по всему Ближнему Востоку. Следовательно, и возлагать ответственность только на местных курдов, тем самым подрывая хрупкий баланс сил в новой Сирии, было бы недальновидно.