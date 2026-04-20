В высоких кабинетах Израиля продолжаются резонансные перестановки. Пост начальника аппарата канцелярии Биньямина Нетаньяху в апреле занял Идо Норден — опытный аппаратчик и экономист. Он фактически стал правой рукой премьер-министра, перехватив рычаги управления у опального Зива Агмона — последний был отправлен в отставку с волчьим билетом из-за расистских высказываний.

Однако не успел Норден толком устроиться в кресле, как на его голову один за другим посыпались скандалы. К которым тот, в отличие от предшественника, оказался явно не готов.

Кризис канцелярии

К апрелю 2026 года канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху оказалась не в лучшей форме.

Ее один за другим покинули наиболее опытные политтехнологи и управленцы. Часть сделали это по своей инициативе в связи с переходом на другие должности, часть отстранили от работы по приговору суда. Иные умудрились поругаться с шефом и покинуть службу под его давлением. В результате к началу весны в канцелярии свободным оказалось каждое второе кресло.

Это затруднило оперативную работу исполнительного органа и ударило в том числе по личным рейтингам Нетаньяху.

Последние опросы, проводимые газетой «Маарив», зафиксировали укоренение в массовом сознании вопроса: если политик неспособен обуздать даже собственный аппарат, как можно доверить ему управление страной?

Особенно пересуды усилились после скандала с прежним приближенным премьера — пиарщиком и главой аппарата Зивом Агмоном, который своими неосторожными высказываниями обострил отношения между религиозными общинами страны.

После ухода Агмона оздоравливать собственный аппарат Нетаньяху пришлось почти в ручном режиме, и Идо Норден стал одним из людей, которым предстояло вдохнуть вторую жизнь в работу парализованной структуры.

Равноудалённый игрок

В отличие от предшественника, который попал в высшие круги почти случайно, для Нордена трудоустройство в аппарат премьер-министра — уже второй «подход к снаряду». До этого, с 2006 по 2008 год, он успел потрудиться в администрации Эхуда Ольмерта, где занимал пост старшего советника шефа канцелярии.

Кроме того, за время карьеры он успел поработать в Центробанке и секторе инноваций, сменить несколько министерств и ведомств, включая ставку Верховного командования, а также поработать на ниве общественной деятельности. Правда, во всех случаях он стремился держаться на условно вторых ролях, никогда публично не претендуя ни на министерские портфели, ни на позиции высших публичных руководителей.

При этом для уверенного возвышения у него имелись все возможности. Не в последнюю очередь — благодаря авторитету в религиозных кругах. Норден приходится зятем раввину Йосефу Кальнеру, духовному авторитету ультраортодоксов (харедим) и одному из наиболее уважаемых религиозных деятелей иудейского сообщества.

Именно Кельнер в свое время познакомил нового родственника с ведущими иудейскими интеллектуалами и консервативными политиками, мягко введя его в сообщество «ястребов». Впоследствии на одном из их раутов произошло знакомство Нордена с премьер-министром Нетаньяху. Последний, впрочем, не увидел тогда в собеседнике большого потенциала.

Помимо родственных связей, у Нордена хватало и личного политического капитала: за годы государственной службы он обзавелся контактами как среди «ястребов», так и в кругах умеренных политиков. А в сложное для Израиля время сумел, в отличие от многих, сохранить относительный баланс между харедим и светскими кругами.

В то время как другие израильские религиозные интеллектуалы стремились на баррикады, Норден предпочитал перекидывать мостики между противоборствующими сторонами, оставаясь при этом преимущественно в тени. И благодаря этому смог остаться «рукопожатным» и для тех, и для других.

Во многом именно равноудаленность Нордена от основных центров силы и подтолкнула Нетаньяху сделать выбор в его пользу при утверждении кандидатов на пост главы канцелярии — ключевой должности внутри премьерского аппарата. Здесь премьеру пришлось пойти на сделку с самим собой и отодвинуть на второй план порученца Нево Каца — более управляемую, но менее устойчивую фигуру.

С помощью подобной нестандартной рокировки Нетаньяху, судя по всему, рассчитывал хотя бы на время успокоить страсти внутри канцелярии — в том числе выиграть время для назначения постоянного пресс-секретаря (пока же эта задача осталась в портфеле Нордена).

Сетевые клоны

Впрочем, надежды Нетаньяху на спокойный трансферный период не оправдались. Спустя всего несколько дней после назначения Нордена на высокий пост канцелярию сотряс скандал — и новоиспеченный глава оказался в самом его центре.

В одной из социальных сетей внезапно активизировались многочисленные клоны официального аккаунта Нордена и духовных авторитетов Израиля, которые наперебой бросились хвалить нового главу аппарата и предрекать еврейскому государству «новую золотую эпоху» становления и развития.

Некоторые из них позволили себе крамолу — критиковать позиции премьера Нетаньяху, назвав его «слабым управленцем», который «не слышит религиозных авторитетов». На контрасте Норден получал от ботов только положительные оценки и позиционировался чуть ли не как спаситель отечества.

Несмотря на то, что большая часть подобных аккаунтов создана еще в начале 2020-х годов, их долгое время не замечали. Теперь же, в свете их резко возросшей активности, журналисты провели расследование.

Было установлено, что сетка помогала продвигать публикации, связанные с новым главой канцелярии, а концы шли либо к самому Нордену, либо к приближенным к нему лицам. Норден, само собой, отрицает любые связи с ботами, называя произошедшее «имиджевой атакой», устроенной противниками Нетаньяху накануне выборов.

Впрочем, скандал с клонами стал скорее поводом для общественности припомнить Нордену прежние его эскапады. Например, изучить изданную им в 2024 году книгу «Невидимые правители», в которой чиновник уходит в откровенную конспирологию и возлагает на «глубинное государство» (deep state) ответственность за все последние провалы и неудачи правящего аппарата, возводя его «подрывную деятельность» в разряд экзистенциальной угрозы для Израиля.

Кроме того, Норден с удовольствием льет воду на мельницу критики силовых органов еврейского государства. Контрразведку ШАБАК он сравнивает с иранским КСИР (намекая в том числе на «выраженное репрессивное начало»), а скандал вокруг катарского лобби (так называемый «Катаргейт»), стоивший карьеры части сподвижников Нетаньяху, — «искусственно раздутым», чтобы спасти репутацию армии после провалов во время войны с ХАМАС.

Неудивительно, что уже на следующий день после появления первых материалов о «сетке Нордена» израильский сегмент соцсетей заполонили ранее забытые спорные цитаты из «Невидимых правителей». Зазвучали мнения, что «равноудаленный администратор» оказался не таким уж и равноудаленным, а в высшие эшелоны власти тайком пробрались лоббисты харедим.

И хотя сторонники Нетаньяху упорно твердят, что Норден-писатель и Норден-управленец — это две совершенно разные фигуры, а «личные взгляды на отдельные вопросы» не повлияют на эффективность его работы на посту главы канцелярии, маховик скандала продолжает раскручиваться.

Причем под политика одинаково усердно копают и светские либералы, и силовики. Имя нового главы канцелярии в прениях почти не звучит, но выпады в его адрес легко считываются между строк.

Примечательно, что премьер пока официально не комментирует скандал с новым порученцем. Нетаньяху не хочется привлекать к теме дополнительного внимания, и он явно надеется спустить ее на тормозах — чтобы не искать очередного главу канцелярии. Уже третьего за последний год.