Со вступлением в силу формального перемирия между Ираном, США и Израилем напряженность на Ближнем Востоке не сошла на нет. Скорее — наоборот. Еврейское государство после прекращения атак на Исламскую Республику оперативно переключило внимание на ливанское направление, где усилило натиск на «Хезболлу».

По всей видимости, израильтяне рассчитывали, что Тегеран не вступится за соратников по «оси сопротивления». Впрочем, Иран оказался не робкого десятка и довольно быстро показал, что союзников в беде не оставит.

Акция устрашения

Вечером 8 апреля — спустя всего несколько часов после прекращения взаимных обстрелов с Ираном — авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по территории Ливана.

Атаки затронули не только инфраструктуру южных провинций, но и объекты в центральной и восточной частях страны — всего, по данным израильского генштаба, было поражено более сотни целей. В результате бомбардировок погибли более 250 местных жителей. Число пострадавших превысило тысячу человек.

Операция получила кодовое имя «Вечная тьма» и позиционировалась израильтянами как акция устрашения, направленная против высшего руководства шиитского движения. Среди целей, заявленных к ликвидации, значились первые лица «Хезболлы», в том числе ее генеральный секретарь Наим Касем.

Кроме того, массированными бомбардировками Израиль рассчитывал ускорить исход жителей из южных областей Ливана — что помогло бы ускорить зачистку приграничных районов и создание так называемой «зоны безопасности» в районе реки Литани.

Израильские «ястребы» не скрывают радости от итогов операции. Как отметил министр обороны Исраэль Кац, внезапные массированные удары стали «новым рекордом» израильских вооруженных сил, по степени ущерба превзойдя даже легендарную антиливанскую операцию «Пейджер» 2024 года.

Впрочем, объективный контроль показывает довольно противоречивый результат «Вечной тьмы»: далеко не все цели, заявленные в полетных заданиях как объекты «Хезболлы», являлись таковыми на самом деле, а большая часть полевых командиров успела выйти из-под обстрелов.

Более того — из-за ударов по густонаселенным районам кратно выросли жертвы среди местного населения. Это вызвало ярость официального Бейрута, который потребовал от Вашингтона объяснений. Однако на закономерное возмущение Белый дом ответил лаконично: «В Ливане — отдельный конфликт».

Ни слова одобрения

Массированные бомбардировки Ливана не нашли поддержки у мирового сообщества — за первые сутки действия Израиля осудили более пятидесяти стран. С критикой выступили даже те государства, которые ранее рассматривались как кандидаты на скорую нормализацию отношений с еврейским государством — например, Саудовская Аравия и Сирия.

Посыл во всех случаях был один и тот же: решая тактические задачи в Ливане, Израиль срывает стратегическое урегулирование на Ближнем Востоке и, судя по всему, скоро запустит новый виток высокоинтенсивного конфликта.

Президент США Дональд Трамп в какой-то момент решил пояснить негодующей общественности, что израильтяне действовали в рамках доступных им стратегических переменных. «Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, поскольку в стране присутствует «Хезболла», — заявил глава Белого дома.

Несколько сгладить углы впоследствии попытался вице-президент США Джей Ди Вэнс. В беседе с журналистами он еще раз подчеркнул, что Ливан «не был частью сделки» и такая постановка вопроса якобы была согласована с иранцами и подтверждена Пакистаном, который сыграл роль медиатора.

Такое решение обозначено как временное — чтобы было проще добиться первичных договоренностей. По заверениям американцев, обсуждать статус ливанского театра военных действий планировалось тет-а-тет — вероятно, уже на встрече делегаций в Исламабаде.

При этом Вэнс продолжил линию Трампа. Попытки иранцев давить на Вашингтон с целью расширить договоренности постфактум он назвал «недоразумением» и намекнул, что было бы очень глупо срывать столь хрупкое перемирие из-за подобных «неурядиц».

Позднее он, впрочем, добавил, что Израиль все же согласился «временно ограничить» удары по Ливану в рамках усилий по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Однако в кабинете Биньямина Нетаньяху этого не подтвердили.

Паника в Эр-Рияде

Первичный расчет Вашингтона, похоже, строился на вере, что Иран какое-то время будет игнорировать происходящее в Ливане, сосредоточившись на восстановлении собственной обороноспособности. И, что важнее, на стабилизации систем государственного управления.

В Белом доме считают, что новый рахбар (верховный лидер) страны Моджтаба Хаменеи «мертв или при смерти», а страной от его имени управляют генералы и влиятельные чиновники. Эта вера зиждется в том числе на том, что о ходе мирных переговоров с США высказывается исключительно спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, хотя ранее такие вопросы освещала канцелярия верховного лидера.

Слухи о перевороте в Исламской Республике подогревались в том числе близкими к Трампу иранскими оппозиционерами, и в какой-то момент президент США поверил, что он уже победил, а противник ухватится за любую возможность выйти из конфликта.

На практике вышло иначе. Иранское руководство восприняло произошедшее как оскорбление. Оно не преминуло напомнить, что в мирной концепции, которая легла в основу грядущих переговоров, Ливан упоминается как часть поля боя, а значит — и прекращение огня должно распространяться на него в полной мере.

В отместку Тегеран вновь закрыл Ормузский пролив. Причем на этот раз блокада носит более жесткий характер — просто откупиться у судовладельцев уже не получается. Танкеры один за другим разворачиваются в закрытой зоне и уходят на прикол. Соратников по «оси сопротивления» поддержали и хуситы, вновь пригрозившие закрытием Баб-эль-Мандебского пролива, второго по важности морского пути региона.

А чтобы озвученные требования не воспринимались как пустые угрозы, иранские ракетчики пошли на намеренную эскалацию: к исходу дня атаковали саудовский нефтепровод «Восток — Запад», повредив одну из насосных станций. С учетом того, что эта энергетическая артерия сейчас является единственным маршрутом перегонки саудовской нефти с месторождений в места отгрузки, атака вызвала настоящую панику в Эр-Рияде. Саудовские дипломаты полдня обрывали телефон в Белом доме, требуя от Трампа «проявить благоразумие».

Вашингтон оказался в ловушке. Оказалось, что переговоры Тегерану не так уж необходимы: между устойчивостью его «оси сопротивления» и временной передышкой персы не раздумывая выбрали первое. При этом прекратить общение по дипломатическим каналам сейчас — значит еще больше углубить конфликт и спровоцировать дополнительную нервозность как внутри США, так и среди региональных союзников Белого дома, чего американская администрация явно не хочет.

В то же время пойти на поводу у Ирана республиканцы тоже не могут — и даже не столько из стремления сохранить лицо. Против такого варианта активно выступает Израиль, который не готов свернуть наступление на «Хезболлу» даже с учетом анонсированной Вэнсом «временной деэскалации». Особенно после того как «добровольно-принудительно» прекратил операции против Ирана. Сделать очередной жест, включив в зону урегулирования еще и Ливан, американцам будет непросто.