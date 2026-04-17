Президент США Дональд Трамп публично помирил Ливан и Израиль. Белый дом не скрывает, что рассматривает десятидневное перемирие как пролог к заключению долгосрочной сделки с Ираном.

ИА Регнум Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Жозеф Аун

Ближнему Востоку сулят скорый выход из затяжного кризиса. Но израильскому руководству, судя по всему, не очень нравится дипломатический подход, который выбрали в Белом доме.

Внезапный мир

Трамп сообщил о прорыве в урегулировании ситуации на ливанском направлении со свойственной ему экспрессией. Причем сделал это не с трибун Белого дома, а в соцсети Truth Social.

«Я только что провел отличные переговоры с высокоуважаемым президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби (Биньямином) Нетаньяху. Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня», — написал президент.

Новость ожидаемо произвела фурор. Тем более что стартовавшие в начале недели переговоры между Израилем и Ливаном де-факто зашли в тупик из-за чрезмерного нажима на арабскую делегацию.

Израильтяне выставили требование: оказать содействие в разоружении проиранской «Хезболлы», окопавшейся в Южном Ливане, но при этом не вмешиваться в строительство «зоны безопасности» вдоль северной границы еврейского государства и не поднимать тему беженцев с юга.

Переговорщики ливанского правительства против озвученного почти не возражали, что не нашло понимания у граждан. Опасаясь социального взрыва, Бейрут предпочел в какой-то момент и вовсе притушить медийную активность.

А чуть позднее и вовсе запустил в прессу утечки о неких «встречных условиях», выдвинутых Израилю для балансировки будущей сделки. Без их принятия ливанские власти якобы отказались от взаимодействия с кабинетом Нетаньяху даже по телефону.

Но даже при таком публичном дистанцировании поиск компромиссного решения, судя по всему, продолжался. Только лидеры Ливана и Израиля говорили не друг с другом, а с Трампом и его командой, которые впоследствии и придумали мирную формулу, которая должна устроить всех. Она подразумевала прекращение огня, остановку боев вдоль текущей линии фронта, гарантии безопасности дипломатам и переговорщикам, а также выход на постоянный мирный договор.

Интересно, что ливанская «Хезболла», формально не участвовавшая в процессе, условия Вашингтона приняла — в обмен на обязательство прекратить удары по ее инфраструктуре.

Споры в Израиле

Несмотря на то, что новость о прекращении боевых действий в Ливане должна была немного разрядить обстановку на Ближнем Востоке, преподнести ее правильно Вашингтон не сумел.

Трамп допустил фальстарт и объявил о соглашении между сторонами еще до того, как оно было формализовано на местах. И если ливанские элиты на новость почти не отреагировали, то в Израиле она вызвала бурю негодования.

Срочное совещание кабинета министров, дистанционно собранное Нетаньяху, прошло на повышенных тонах. Многие министры высказали возмущение тем, что узнали о прекращении огня из газет и соцсетей, а не от руководства страны. Да еще и как о свершившемся факте. Хотя тема как минимум несколько раз впроброс обсуждалась в кнессете (парламенте), голосования по ней никто не проводил, опасаясь социального недовольства.

А наибольшие пересуды вызвал формат мирного режима. Выдвинутая Трампом формула «заморозки здесь и сейчас» вынуждала Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) остановиться на тех рубежах, что уже заняты ею, — без возможности закрепления на более выгодных позициях или завершения начатых ранее наступательных операций.

Это, в частности, сводит на нет усилия израильтян по накату на Бинт-Джубайль — важный узел обороны «Хезболлы» на юге Ливана.

Город планировалось полностью взять еще до встречи ливанской и израильской делегаций в Вашингтоне 14 апреля и использовать как переговорный козырь, однако из-за плотного сопротивления шиитских милиций ЦАХАЛ удалось продвинуться только в ряде кварталов, преимущественно — в так называемом Старом городе. Но теперь развить успех будет сложно. И потому представители силового блока высказались о новом соглашении более чем скептически.

Тем не менее у израильтян не осталось иного выхода, кроме как принять озвученные Вашингтоном условия. Правда, с универсальной оговоркой о праве «проактивно реагировать на возникающие угрозы».

Интересно, что всего за несколько минут до вступления в силу режима тишины силы ЦАХАЛ совершили массированный налет на ливанскую территорию. Было атаковано около 400 целей — в большинстве своем они находились в границах Южного Ливана, однако зафиксировано как минимум несколько ударов и по центральной части страны. Израильский Генштаб прокомментировал операцию сухо: «Армия подавляла выявленные ранее огневые точки «Хезболлы». В случае повторных обстрелов армия оставила за собой право ответить соразмерно.

Впрочем, после формального вступления соглашения в силу стороны действительно прекратили военную активность.

Опасная игра

Несмотря на то, что с десятидневным перемирием Израиль получил возможность перегруппировать и освежить силы, занятые на ливанском направлении, а также на какое-то время сгладить социальную напряженность из-за инициированных правительством мобилизационных мероприятий, реальной разрядки израильскому обществу он не принес.

Заморозка наступления показала, что за его время войскам удалось взять под контроль в лучшем случае пятую часть Южного Ливана. Это серьезно расходится с прогнозами армейского руководства и бросает тень на начальника Генштаба Эяля Замира.

Оппозиция волей-неволей сравнивает операцию «Рев ворона» со «Стрелами севера», проводившимися в 2024 году Херци Ха-Леви, отмечая, что Израилю тогда удалось достичь больших успехов при меньших финансовых и имиджевых затратах. А это распаляет дискуссию о кадровом кризисе элит, возникшем с подачи Нетаньяху.

Кроме того, с прекращением боевых действий власти Израиля остались один на один с недовольными жителями севера страны. Поселенцы и фермеры, пострадавшие от обстрелов «Хезболлы», получили от правительства минимальные компенсации, но без гарантий дальнейшей безопасности.

Обещание же Нетаньяху «отодвинуть хулиганов» от северной границы в их глазах теперь и вовсе выглядит несбыточным. В 2022 году «ястребиная коалиция» во главе с нынешним премьером смогла во многом укрепить поддержку как раз за счет голосов реваншистов с севера, и нынешние упаднические настроения рискуют отобрать у них как минимум 5% электората.

Наконец, речь идет об имидже и авторитете государства. Уже второй раз с начала 2026 года Израиль оказался в положении, когда Вашингтон ставит его перед фактом мирного соглашения. Сначала — с Ираном, а теперь — и с «Хезболлой».

Такая постановка вопроса возмущает не только «ястребов», но и относительно умеренных политиков, которым не нравится работать по указке Вашингтона и надеяться на последовательность Трампа.

На днях Вашингтон резко нарастил прямые контакты с движением ХАМАС — впервые с заключения мира осенью 2025 года, и на горизонте замаячили новые дипломатические пируэты, которых еврейское государство ждет с чувством тревоги.

Всё это очень похоже на попытки Белого дома собрать побольше аргументов и с помощью гарантий безопасности отдельным участникам проиранской прокси-системы убедить Тегеран пойти на компромисс. И, судя по постепенному смягчению риторики иранских элит, тактика работает. По крайней мере персы не спешат браться за оружие или втравливать своих союзников на Ближнем Востоке в новые бои.

По этой причине власти Израиля всерьез взялись за проработку сценариев дипломатического сопротивления и выбор тактики, которая, с одной стороны, позволит решить собственные военно-политические задачи в регионе, а с другой — не помешает Вашингтону добиваться столь любимых Трампом «исторических сделок».