Камран Гасанов
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Последние публикации
Блинкен подложил Эрдогану украинскую свинью
В Вашингтоне завершились переговоры глав МИД Турции и США в рамках заседания Стратегического механизма. Вашингтон старается использовать Турцию в урегулировании конфликта в Газе и поддержке Украины. Глава МИД Турции Хакан Фидан трижды за последние три месяца встречался со своим американским...
11 марта 2024
Наследник Эрдогана. Кто придет на смену лидеру Турции, отметившему 70-летие
26 февраля 2024 г. турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил свой юбилей. Ему 70 лет. Свою первую серьезную политическую должность Эрдоган получил в 1994 году, когда стал мэром Стамбула. В то время он говорил: «Кто возьмет Стамбул, тот возьмет всю Турцию!». Слова оказались пророческими...
26 февраля 2024
«Антисемиты» и «агент Кремля» готовятся разворошить немецкий парламент
Страдающая от экономического кризиса Германия переживает также и кризис политический. Его зачатки наблюдались еще в 2017 году, когда в бундестаг ворвалась партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), отняв очки у правящей СДПГ и ХДС. Тогда канцлеру Ангеле Меркель понадобилось пять месяцев, чтобы...
25 февраля 2024
Визит Эрдогана в Египет показал, что Ближнему Востоку больше не нужны США
Сенсационный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет спустя 12 лет для тех, кто внимательно наблюдал за процессами на Ближнем Востоке, был давно ожидаем. Но экономические факторы и война в Газе ускорили процесс. Первые сигналы восстановления отношений двух региональных держав —...
16 февраля 2024
Визит к Эрдогану: что Путину предложат в Анкаре
Визит Владимира Путина в Турцию, запланированный на февраль, ещё до своего начала стал одним из ключевых событий международной политики. До недавнего прошлого по частоте встреч с российским лидером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едва ли отставал от Александра Лукашенко. Это при том, что...
6 февраля 2024
Отставка Гарибашвили: переиграл ли Запад Россию в Грузии
В начале этой недели неожиданное известие пришло из Тбилиси. В отставку подал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он известен своим прагматичным подходом к отношениям с Россией и подвергался за это давлению Запада. Означает ли уход премьера смену Грузией внешнеполитического курса. Несмотря...
2 февраля 2024
«Расизм и исламофобия». Азербайджан разрывает отношения с ПАСЕ
Делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за споров о её полномочиях. «К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Предвзятые группы злоупотребляют основными принципами в своих узких интересах. Мы...
26 января 2024
«Баш на баш». Сколько Запад заплатил Эрдогану за принятие Швеции в НАТО
23 января Турция, несмотря на сохранение противоречий с США, решила-таки дать «зелёный свет» Швеции на вступление в НАТО. Спустя почти два года последнее серьезное препятствие для вступления этой скандинавской страны в альянс устранено. Конечно, еще требуется согласие Венгрии, но это уже чисто...
24 января 2024
«Празднование резни». За что Эрдоган выслал израильских футболистов
При каждом удобном случае руководители международных футбольных ассоциаций призывают оставить спорт вне политики. При этом сами делают всё, чтобы было наоборот. Под предлогом защиты прав человека FIFA и UEFA часто допускают дискриминацию одних стран в пользу других. Наглядно мы видим это на примере...
21 января 2024
Южный Кавказ в 2023-м: Россия вернула стратегическую инициативу
Уходящий год оказался для Южного Кавказа сенсационным. Казалось бы, после 44-дневной Карабахской войны 2020 года удивлять было уже нечем. До сентября мало кто верил, что после ввода российских миротворцев в Карабах статус-кво может измениться. Однако Ильхам Алиев сумел удивить не только соседей, но...
2 января 2024
«Вопреки всему». Эрдоган вышел победителем из всех схваток 2023 года
Если говорить об истории Турции в целом, то, наверное, ни одно из событий, случившихся в 2023 году, не сравнится с тем, что страна отметила свою 100-летнюю годовщину. Это немалый срок. Учитывая, что само сохранение нынешних границ было под сомнением из-за Севрского договора, даже сторонники...
1 января 2024
Эрдоган повернул штурвал: приведет ли сближение с ЕС к отдалению от России
7 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Грецию на переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Визит по-настоящему исторический: это второе прибытие турецкого лидера на греческую землю за 70 лет. Греки и турки прошли эпоху многовековой вражды. Эллины до сих пор не...
8 декабря 2023
Последнее пророчество Киссинджера о судьбе Израиля имеет все шансы сбыться
В мусульманском мире растут недоверие и ненависть к Израилю. Арабская улица требует от правительств разобраться с Израилем и его спонсорами. Серьёзные опасения относительно его будущего были у недавно скончавшегося патриарха американской геополитики Генри Киссинджера. Насколько они обоснованы и...
6 декабря 2023
Провал азербайджанской многовекторности: Алиев жестко ответил США
Многие постсоветские страны гордятся своей политикой многовекторности. Отчасти их можно понять. Развитие связей сразу с несколькими центрами силы позволяет повысить конкурентоспособность и продать себя подороже. Инвестиции и торговые связи в годы глобальной турбулентности — на вес золота. Но, к...
20 ноября 2023
Холодный душ для Блинкена. Турция жестко раскритиковала США из-за Газы
От визита госсекретаря США на Ближний Восток было много ожиданий. Американская пресса во всю трубила о некоем давлении Вашингтона на Тель-Авив, о попытках отговорить от наземной операции ЦАХАЛ. Но проблема в том, что к моменту визита Нетаньяху уже начал операцию и поставил своего этнического...
7 ноября 2023
Как остановить войну в Газе: три рецепта Эрдогана
Кровопролитие между Израилем и сектором Газа продолжается. Количество жертв растёт с каждым днём. США и Евросоюз помогают Израилю, в то же время предостерегая от наземной операции. Исламский мир осуждает ЦАХАЛ за убийство шести тысячей палестинцев. Конфликт затягивается, но до решающих событий не...
26 октября 2023
«Франции должно быть стыдно». Алиев жестко раскритиковал Макрона
На днях в Баку прошла международная конференция «Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость». В обращении к участникам президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг жесткой критике Францию. Обвинения направлены по нескольким направлениям, и большинство из них касается колониального...
23 октября 2023
Еще одна война. Готов ли Азербайджан прорубать Зангезурский коридор
На фоне мирового беспорядка количество конфликтов и горячих точек множится. ХАМАС не боится совершать рейды в Израиль. Турки, особо не скрываясь, проводят свои операции в Сирии и Ираке. Ну и, конечно, продолжается СВО на Украине. В таких рамочных условиях все меньше сдерживающих механизмов и для...
18 октября 2023
В войне ХАМАС и Израиля Эрдоган занял такую же позицию, как и по Украине
Когда речь идет о разрастании конфликта между Палестиной и Израилем, первыми на ум приходят четыре страны. Иран, Египет, Саудовская Аравия и Турция. Из всех игроков у Исламской Республики наиболее высокий конфликтогенный потенциал. Ведь она находится во враждебных отношениях и с Израилем, и с его...
11 октября 2023
Чем грозит Эрдогану зачистка Заевфратья от курдов
Почти четыре десятилетия Турция ведет войну с Рабочей партией Курдистана. Раньше Анкара действовала полномасштабными силами и вела борьбу на своей территории. Сейчас они приняли форму антитеррористических операций в Турции с периодическими вылазками в виде бомбардировок Ирака и сухопутными миссиями...
6 октября 2023