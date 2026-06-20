С момента начала операции ЦАХАЛ в Газе с десятками тысяч жертв Израиль стал врагом номер один для Турции. В свою очередь, израильские эксперты считают, что после ХАМАС, «Хезболлы» и Ирана наиболее серьезную угрозу безопасности их страны представляет Анкара.

ИА Регнум

Любопытный момент: во время создания государства Израиль главные угрозы ему исходили из арабских стран — Сирии, Египта, Иордании, Ирака и даже Саудовской Аравии. Сегодня же главными соперниками являются шиитский Иран с сетью своих прокси от Ливана до Йемена и суннитская тюркская Турция.

Хотя с Турцией у Израиля опыта прямого столкновения нет, уровень взаимной риторической агрессии похож на тот, который поддерживают страны, ведущие войну. Можно сказать, что Анкара и Тель-Авив ведут войну холодную. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил очередную порцию оскорблений в адрес израильского премьера.

«Те, кто идут по стопам Гитлера, закончат так же, как и все тираны на протяжении истории», — сказал он, имея ввиду Биньямина Нетаньяху и военные преступления в секторе Газа. «При нынешней администрации Израиль является не чем иным, кроме как заводом, производящим нестабильность и хаос», — добавил он.

Сравнение любого их политика с Гитлером израильтян задевает примерно так же, как турок — обвинения в массовых убийствах армян в Османской империи. Кстати, долго и принципиально не признавший геноцид армян Нетаньяху в одном из интервью нарушил этот консенсус.

Ожидаемо канцелярия Нетаньяху выпад Эрдогана без ответа не оставила. На этот раз он напомнил ему не об армянах, а курдах, что не менее болезненно для турецкой Партии справедливости и развития, особенно в момент, когда она запустила процесс разоружения Рабочей партии Курдистана и примирения с турецкими курдами.

«Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, — последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль», — говорится в заявлении администрации Нетаньяху.

Днем ранее Эрдоган назвал правительство Израиля «преступной сетью», создающей своими атаками в Сирии и Ливане угрозу для Турции. Насчет Ливана говорить однозначно трудно, ведь это «офис» не Эрдогана, а Ирана. За «Хезболлой» стоит Исламская Республика.

А вот Сирия — это действительно домен Турции. Израиль оккупирует Голаны и совершает периодические вылазки в южные провинции или наносит бомбовые удары по Дамаску и бывшим иранским, а ныне турецким базам в остальных провинциях.

Израиль — ядерное государство. У Турции многочисленная армия, и Эрдоган старается усилить ее современной военной техникой. Строятся новые фрегаты и истребители. Создается первая турецкая межконтинентальная баллистическая ракета «Йылдырымхан» и первый авианосец MUGEM.

Если посмотреть на карту, то фронт столкновения Турции и Израиля довольно обширен. Это Сирия и Палестина, где Эрдоган поддерживает ХАМАС. Это и условный «Курдистан».

Во время иранской кампании израильская разведка «Моссад» пыталась подключить иракских курдов (PJAK) к войне против режима аятолл, Анкара сорвала эти планы, пригрозив нанести по ним удар, если те пойдут на Тегеран.

В стратегически важном Сомали на берегу Оманского залива (ворота в Красное море) Турция поддерживает официальные власти и имеет там крупнейшую за рубежом военную базу, а Израиль признал Сомалиленд и проецирует свое влияние туда.

Профессор геополитики из Университета Йедитепе Фуркан Кая в одном из интервью рассказал детали плана по созданию «Великого Израиля». Первая составляющая — установление контроля над источниками воды (реки Литания и Иордан) и энергетическими узлами в Восточном Средиземноморье.

Вторая — расширение газового месторождения «Левиафан» (для этого и происходит дестабилизация Ливана) — и постройка канала Бен-Гурион от Газы до залива Акаба. Ну и последнее — реализация «проекта «Курдистан» за счет поддержки РПК и YPG.

К перечисленным фронтам противостояния можно добавить весь регион Восточного Средиземноморья. Кипр, Греция и Израиль формируют военный альянс, который преследует цель сдерживания Турции и продвижения энергетических проектов, например, газопровод EastMed.

В Израиле очень нервно реагируют на попытки турецких депутатов законодательно закрепить концепцию «Голубая родина», призванную вернуть былое влияние Турции в Средиземном, Эгейском и Чёрном морях.

Израильские СМИ видят в проекте инструмент превращения Турции в доминирующую региональную силу, способную контролировать ключевые морские маршруты между Чёрным и Средиземным морями и получить доступ к энергетическим ресурсам Восточного Средиземноморья.

По их оценке, Анкара не только продвигает эту доктрину, но и подкрепляет ее военным и политическим присутствием в Сирии, Ливии и на Африканском Роге, формируя стратегическую дугу влияния от Греции до Йемена.

«Возвышение Турции в качестве доминирующей силы представляет собой сложную и беспрецедентную проблему для Израиля», — говорится в сюжете израильского телеканала «Канал 13».

Турция — член НАТО, юго-восточный фланг блока, окно на Ближний Восток и важный игрок в Чёрном и Средиземном морях, а также в Сирии, и этот фактор ограничивает возможности Израиля.

Сдерживают развитие конфликта и США: если за атаки в Ливане Нетаньяху Трамп ругает кулуарно, то за эскалацию с Турцией в Сирии — публично.

После начала войны в Иране новой причиной конкуренции Турции и Израиля стали энергопотоки. И Эрдоган, и Нетаньяху предлагают создать альтернативные Ормузскому проливу маршруты поставки нефти и газа. Израиль предлагает реанимировать проект IMEC, Турция — повести газопроводы и нефтепроводы через Сирию.

Справедливости ради нужно отметить, что при всей взаимной вражде и долго звучащих взаимных угрозах допускать прямого столкновения не хочет ни одна, ни другая сторона. Примечательно, что в последнем докладе Национальной разведывательной организации Турции (MİT) отмечается, что 40-дневная война США и Израиля против Ирана изменила расстановку сил на Ближнем Востоке.

Турецкие политики, видя агрессию против Ирана, говорили, что следующей мишенью может стать Турция. Поэтому нужно укреплять свой ВПК, систему ПВО, защиту критической инфраструктуры. И здесь имеются в виду потенциальные удары со стороны не только Ирана, но и Израиля.

Однако несмотря на растущую стратегическую конкуренцию, MİT настоятельно рекомендовала своему правительству сохранить каналы связи с еврейским государством.