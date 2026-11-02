Парламентские выборы в Израиле, хотя и без явного победителя, завершены, а промежуточные в американский конгресс уже совсем скоро.

Иван Шилов ИА Регнум

В ожидании новой военной кампании против Ирана, на которую намекают то и дело прибывающие в еврейское государство грузы из США и угрозы Дональда Трампа, лидеры «европейской четверки» и ближневосточные державы пытаются не допустить разорительной для них эскалации.

Европа и «ближневосточные титаны»

Первой масштабной попыткой дипломатической подготовки стали прошедшие 23 октября переговоры в Стамбуле с участием Великобритании, Франции, Германии, Италии, Египта, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии.

Пару дней спустя представители разведок последних трех из перечисленных стран прибыли в Тегеран. США в этих инициативах не участвуют, что эксперт Европейского совета по международным делам Элли Геранмайе в посвященной этой теме статье назвала признаком ослабления американского влияния в регионе.

Главные риски для Европы сейчас связаны с новыми ударами по Ирану и атаками хуситов, а также с ограничением или полным перекрытием Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов. На 50% этот сценарий уже реализован.

Ормуз работает с грехом пополам, а хуситы атакуют саудовские НПЗ и аэропорты, балансируя на грани блокады важнейшего пролива в Красном море. Но это еще не предел.

Геранмайе также напоминает о возможных последствиях масштабных ударов по Ирану в виде массовой миграции и гуманитарной катастрофы. У Евросоюза такой опыт в XXI столетии имеется — и не один. Так что же делать Старому Свету?

Европейский мозговой центр предлагает объединить усилия с Турцией, саудитами и пакистанцами, совместно добиться предотвращения американской атаки, подключить Китай к давлению на Иран и увязать смягчение санкций ЕС против Тегерана с допуском к его ядерным объектам экспертов МАГАТЭ.

Попутно «европейская четверка» должна содействовать усилению ливанского правительства в ущерб «Хезболле», ликвидируя таким образом причины израильских интервенций. Напомним, мир в Ливане остается одним из условий Ирана для мирного соглашения с США.

В долгосрочной перспективе, считает Геранмайе, избранный формат способен перерасти в новую архитектуру региональной безопасности, в которую однажды могут войти и Иран, и Израиль.

Даже если эти усилия провалятся и США нападут на Иран, уже продемонстрировано, что Ближний Восток начинает строить стабильность собственными силами и ищет партнеров вне Вашингтона.

Перспективы остановить США и Израиль

В отличие от Геранмайе, многие журналисты и эксперты концентрируют внимание на эскалирующих конфликт США и Израиле, а также на настроениях в Исламской Республике. А вот сдерживающие механизмы остаются на втором плане. На то есть причина — уж очень слабы миротворцы. Поэтому оценки перспектив формата «Европа — Ближний Восток» и выглядят больше как пожелания.

Во-первых, есть большие сомнения в том, что те же Турция и Саудовская Аравия рука об руку с «еврочетверкой» действительно способны остановить Трампа и Биньямина Нетаньяху, если те действительно решат снова навалиться на Иран.

Перед весенней кампанией и в ее ходе Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон и премьер Пакистана Шахбаз Шариф очень старались предотвратить хаос, но их усилия дали результат только тогда, когда Трамп понял, что пора остановиться, хотя Нетаньяху готов был биться дальше. Тогда президент США не скупился на комплименты посредникам, отблагодарив и Россию с Китаем.

Во-вторых, откуда взяться уверенности, что формат будет самостоятельным и устойчивым? Уж очень много мешающих переменных. Главной из них являются сами США, имеющие с каждым из участников потенциального альянса более тесные отношения, чем они между собой.

Саудовская Аравия не пойдет на разрыв со Штатами ради непонятной и неэффективной дружбы с Францией и Германией, которые больше кричат, но разблокировать Ормуз, или обеспечить безопасный проход саудовским танкерам, или безопасность НПЗ неспособны.

И какую цену участники формата готовы заплатить ради обеспечения новой архитектуры безопасности в регионе? Воевать с Ираном они не будут, а вводить серьезные санкции против Израиля, не считая поселенцев на Западном берегу реки Иордан, Германия и Италия точно не решатся. С Соединенными Штатами ввязываться в конфликт совсем уж опасно. Могут проглотить Гренландию и поставить под вопрос безопасность самого ЕС.

Если говорить про Вашингтон при нынешнем президенте, то ему даже не нужны показные санкции. Достаточно просто словесной критики американских атак — и всё, отношения испорчены. Готовы ли сейчас к такому обострению лидеры Франции, Германии и Италии, где на улицы выходят тысячи школьников и студентов и где рейтинги лидеров бьют исторические антирекорды? Вдобавок в 2027 году в Италии и Франции выборы.

Кто примкнет, а кто испугается?

Пока ясно только, что формат точно сохранится, но в разделенном по регионам виде. То есть европейцы будут сами по себе, как и страны региона.

Несмотря на большое значение ближневосточной нефти, Европа больше сконцентрирована на обеспечении своей безопасности. Для Франции и Германии гораздо важнее украинский конфликт, нагнетание истерии по поводу столкновения с Россией и недопущение развала Евросоюза, чем исход американо-иранской борьбы. У Британии тоже хватает собственных проблем — от социальной сферы до оборонки.

Ближневосточные государства с Европой взаимодействовать, вероятно, будут, но не слишком усердствуя. Сейчас они сконцентрированы на «Мекканском альянсе» и заманивают туда Египет. Но даже к этому более монолитному блоку пока очень много вопросов. Например, защищать Саудовскую Аравию от атак хуситов пока не удается.

На Ближнем Востоке уважают силу. Пока Европа не имеет почти никаких рычагов влияния на ситуацию с Ормузом и Баб-эль-Мандебом, ближневосточная сторона может очень быстро утратить интерес к совместному формату за отсутствием практической пользы для себя.

При этом Эрдоган может попытаться сохранить институт встреч в Стамбуле, потому что сам факт их проведения повышает имидж его страны и партии, что очень нужно в электоральный период и во время экономических трудностей.

К формату теоретически мог бы присоединиться целый ряд стран: ОАЭ и Катар, чьи энергообъекты тоже попадают под удары; Китай, Япония и Южная Корея, зависимые от поставок нефти из Персидского залива. И Россия, не желающая очередной агрессии против Ирана.

Однако геополитические разногласия России с Европой, Японии и Южной Кореи с Китаем, ОАЭ с Саудовской Аравией станут непреодолимыми барьерами на пути создания эффективного международного механизма по решению иранской проблемы.

В конце концов, при всех рисках и опасениях, мало верится в то, что иранский конфликт окажется системным и долгосрочным. И Трамп, окончательно разочаровавшись в милитаристском подходе, может сделать ставку на «авраамический процесс» примирения Израиля с арабским миром и, возможно, с Турцией.

Получается, как в военное время, так и в мирное инициатива будет за Штатами. И Европе в этом раскладе снова будет не место.