Противостояние Турции и Израиля, которое длится с войны в Газе 2023 года, за минувший месяц перешло в новую фазу.

ИА Регнум

Новой эскалации, подобной удару ЦАХАЛ по сирийскому Абу-Духуру, куда в августе должны были прибыть турецкие военные, не просматривается. Однако баланс сил меняется.

И сейчас он может сместиться не в пользу Реджепа Тайипа Эрдогана. У Турции одновременно возникли проблемы на двух направлениях, принципиально важных для сдерживания Израиля.

Азербайджанский баланс

Азербайджан — одно из редких государств Евразии, умеющее балансировать между Турцией и Израилем. Баку и Анкара являются союзниками по Шушинской декларации и имеют тесные связи по огромному пласту направлений. Это нефтепроводы, газопроводы, железные дороги, сотрудничество по линии Организации тюркских государств, торговля, инвестиции…

Ужесточение взаимной риторики турок и израильтян после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и риски прямой войны после смены режима Башара Асада в Сирии не заставили Ильхама Алиева отказаться от своей равноудаленой позиции.

Военно-техническое сотрудничество с Израилем, весьма ценное особенно в период второй карабахской войны, Азербайджан не свернул, равно как и поставки нефти в Израиль, причем через турецкий порт Джейхан.

Более того, Баку предоставлял свою площадку для турецких и израильских силовиков, когда две армии могли схлестнуться в Сирии. Весной-летом прошлого года в азербайджанской столице прошли три раунда переговоров.

Но держать такой баланс становится сложно. Причем вовсе не по вине Баку. Турецкие активисты ранее устраивали стихийные протесты у посольства Азербайджана в Анкаре с требованием прекратить снабжать Израиль бензином. Но сейчас к критике подключились лидеры общественного мнения.

Войны в Газе было и так достаточно, но Алиев держался стойко. В начале этого года тем, кто требовал немедленного бойкота Израиля, и тем, кто хочет вовлечь азербайджанских военных в миротворческие операции в Газе, поставив их под удар ЦАХАЛ, он напомнил, что Палестина не особенно поддерживала Баку в противостоянии с Ереваном.

А в начале октября Ильхам Алиев, изрядно уставший от заявлений о том, что Карабах Азербайджану якобы вернула Турция, сказал: «Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство».

Критика зазвучала из самых высоких турецких кабинетов. Пользуясь инфоповодом, турецкие политики и журналисты по поводу и без напоминали о связях Азербайджана с «сионистским режимом», которому продается нефть (не уточняя, что идет она как раз через Турцию), и требовали быть благодарным «за Карабах».

Global Look Press Солдаты армии Азербайджана

Баку старался отвечать жестко и пресекать внешние вмешательства. Правящая партия «Ени Азербайджан» заявила, что формула «Один народ — два государства» не дает одному государству права вмешиваться во внутренние дела другого и навязывать ему политические либо идеологические подходы.

Если в целом в Баку всё еще продолжают делать оговорку насчет «братских уз» с Турцией, то с оскорбившим главу государства обозревателем турецкой газеты Şanlıurfa Olay Джелалом Чифтчи церемониться не стали. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила Чифтчи в международный розыск. Хотя он в итоге принес извинения Алиеву и его стране, а пост удалил, осадочек у всех остался.

В ситуацию вмешался ставший настоящим «крестным отцом» современной турецкой политики 78-летний Девлет Бахчели, отличившийся запуском диалога властей с курдами и примирением мафиозных кланов Турции.

Лидер Партии националистического движения (партия эта светская) и союзник Эрдогана по коалиции 14 октября подчеркнул необходимость уважать суверенитет, независимость и внутреннее законодательство каждого тюркского государства. Бахчели также призвал не допускать действий, способных повредить турецко-азербайджанскому братству.

Невидимый пакт

Пока турецкие СМИ устраивали Азербайджану легкую «холодную войну», у Анкары появились проблемы на юге. И проблемы посерьезнее. Только недавно она вместе с Пакистаном и Саудовской Аравией подписала Мекканское соглашение. Пакт предполагает коллективную реакцию на нападение на одного из участников.

В начале октября на фоне участившихся ударов хуситов по саудовской инфраструктуре Анкара и Исламабад договорились с Эр-Риядом о развертывании сил для обеспечения безопасности королевства.

Global Look Press Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф присутствуют на церемонии подписания. Мекка. Саудовская Аравия

6 октября хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда, НПЗ и другим объектам. Работа столичного аэропорта временно приостанавливалась, саудовские власти сообщили о трех раненных в результате атак на два других аэропорта. Затем последовали новые удары по международному аэропорту имени короля Халида.

Для нового союза проблема заключается не только в количестве перехваченных ракет. Его политическая ценность зависит от того, почувствует ли Саудовская Аравия себя в большей безопасности после подключения партнеров. Если атаки продолжаются, а гражданская инфраструктура остается уязвимой, возникает разрыв между заявленными коллективными обязательствами и видимым результатом.

Возможный победитель

Если объединить два описанных примера, становится очевидным, что сейчас влияние Турции на своих ближайших партнеров проходит проверку на прочность. Конечно, несколькими заявлениями депутатов и журналистов союз Баку и Анкары в одночасье не разрушить, но такими темпами Азербайджан будет стремиться диверсифицировать свою внешнюю политику, не полагаясь исключительно на турецкую опору. А это волей-неволей будет размывать монолитность союза.

И это уже чувствуется. Как бы в ответ на претензии насчет сотрудничества с Израилем азербайджанские СМИ обвинили Турцию в том, что она перестала синхронизировать нормализацию турецко-армянских отношений с Азербайджаном согласно старым договоренностям.

Что касается ситуации в Персидском заливе, то чем активнее хуситы атакуют Саудовскую Аравию, тем больше провоцируют турецкое вмешательство. Эрдоган, конечно, пока говорит о том, что Мекканский пакт не обвязывает Анкару объявлять хуситам войну, но прогнозировать ход событий в регионе крайне сложно.

Потенциальное втягивание Турции в защиту Саудовской Аравии будет охлаждать ее отношения с Ираном. Последний, кстати говоря, от нарастания конфликта хуситов с арабами отнюдь не выигрывает, а впадает в еще большую изоляцию в арабском мире.

Global Look Press Бронемашины турецкой армии в Сирии

Подтачивание своими же руками влияния Турции в Азербайджане, неспособность «пакта Мекки» показать свою силу против хуситов и нагнетание суннитско-шиитских противоречий на Ближнем Востоке играет на руку Израилю.

Он может предложить Азербайджану если не альтернативу Шушинскому соглашению, то укрепление двусторонних связей в обороне и не только. Сталкивание Ирана и хуситов с одной стороны, саудитов, египтян и турок — с другой (то есть раскол в исламском мире) может подвигнуть Дональда Трампа реанимировать попытки расширить «Авраамические соглашения».

Израиль, при всем нежелании Турции, снова будет восприниматься КСА и другими странами региона как естественный союзник против Ирана и его прокси.

Но даже укрепившийся Израиль покончить с растущим турецким влиянием на Ближнем Востоке сможет едва ли. А вот заметно уменьшить пространство Анкары для маневра — сможет.