Саммит НАТО в Анкаре всеми западными СМИ преподносился как решающий.

AP/TASS

Недовольство лидера главной страны блока остальными за их недостаточные взносы на оборону, отсутствие желания отдавать Гренландию Америке и «глупый отказ» помогать в войне против Ирана заметно выросло. Но хозяин мероприятия Реджеп Тайип Эрдоган остается в выигрыше.

Обещанные подарки

Накануне все турецкие СМИ пестрели заголовками о том, какое большое достижение — проведение саммита в их столице. И о том, что Дональд Трамп приехал только из уважения к Эрдогану. СМИ не врут: Трамп и до поездки, и уже при общении с турецким коллегой, лично встретившим его у трапа самолета, подтвердил эту версию.

«Турция — незаменимый союзник НАТО», — на страницах газеты Milliyet пишет профессор международных отношений Озлем Кайхан Пусане. В рамках новой стратегии «НАТО 3.0», предполагающей рост обороноспособности и более активную роль Европы в обеспечении собственной безопасности, у турок есть возможность получить дивиденды.

Во-первых, европейцы заинтересованы в том, чтобы Анкара участвовала в новой архитектуре безопасности, ведь Трамп хочет сократить на треть присутствие ВС США на континенте и не дает уверенности в том, что намерен защищать ЕС в случае конфликта с Россией. Один из гостей программы турецкой версии CNN профессор Угур Озгокер прямо заявил, что без Турции защитить Европу не удастся, и Трамп якобы отвел ей роль защитника вместо США.

Помимо этого почетного статуса, местные эксперты ожидают практических и материальных выгод. Пусане рассчитывает на прогресс в деле продажи двигателей General Motors для истребителей пятого поколения KAAN и франко-итальянских систем ПВО SAMP/T.

Трамп не разочаровал турок и привез обещанные им «подарки». Сразу после встречи с Эрдоганом он сделал сенсационное заявление: «Санкции не нужно вводить против союзников». Американец хочет отменить санкции за покупку Анкарой российских систем ПВО С-400 и передать Турции истребители F-35. Причем в обмен на эту любезность он не требует возврата С-400 Москве.

Турция сильнее помогает США, чем «более традиционные союзники», в которых он разочаровался, пожаловался Трамп. Однако проницательные журналисты и эксперты уже обратили внимание на то, что снять санкции в обход конгресса нельзя. А там настроения даже при нынешнем большинстве республиканцев далеко не протурецкие.

А после ноябрьских выборов сделать это будет, скорее всего, невозможно. Джо Байден на закате карьеры пообещал было Эрдогану F-16, но из-за блокировки конгресса сделка так и не реализовалась.

Несмотря на эти сложности, Турция уже довольна. Ведь в ходе прошлого своего срока Трамп угрожал «разрушить турецкую экономику». Так что любой комплимент и обещание теперь равноценно геополитической победе.

Тем более что президент США напомнил о роли Стамбула в урегулировании украинского конфликта, который, по его мнению, может скоро завершиться.

Унижение европейцев

В отличие от Эрдогана европейцы не чувствуют себя так уверенно и безопасно.

Сомневающийся в расположении Трампа президент Франции Эммануэль Макрон, который только что не без приключений посетил Сирию, так заискивал перед хозяевами саммита, что допустил протокольную ошибку. В знак благодарности он решил поцеловать руку жены Эрдогана, но та не позволила.

В ходе основной части саммита 8 июля Трамп как будто не замечал своих европейских партнеров. Где-то рядом бродили Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и британская «хромая утка» Кир Стармер, но американец общался с Эрдоганом, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой разведки Ибрагимом Калыном.

Еще ранее глава Белого дома продемонстрировал свое отношение к Европе. Словацкое издание Pravda накануне писало, что Трамп не желает общаться с Мелони и собирается выбранить остальных лидеров Европы. Что он и сделал.

Неудивительно, что премьер Италии первой попала под удар: она отказалась заниматься Ормузом и Ираном, «не пришла на помощь» — пожаловался президент США.

Не избежала претензий и Испания. Мадрид еще жестче, чем Рим, и без двусмысленностей, как Берлин, высказывался о войне в Иране. «Это незаконная война, которую мы не поддерживаем», — заявлял испанский премьер Педро Санчес.

На Испанию Трамп давно смотрит с неприязнью. Винит ее в недостаточных расходах на оборону — 2% вместо целевых 5%. Но критика иранской войны окончательно вывела американского лидера из себя. Он пригрозил разрывом экономических отношений: «Мы не хотим больше торговать с Испанией, Испания — ужасный партнер в НАТО, они не участвуют, не платят».

Не забыл глава Белого дома и о северном направлении: «Я недоволен действиями НАТО по Гренландии». Остров не нужен Дании, а Америка все еще претендует на него, дал понять он.

Впрочем, в отличие от Ирана, ждать здесь активных действий не приходится. Ведь одно дело воевать с ближневосточной страной, другое — с союзниками по НАТО. Однако арктический фактор Трамп и дальше собирается использовать как средство давления. Как минимум — чтобы добиться уступок по торговле с ЕС.

Генсек альянса Марк Рютте и Эрдоган пытаются сгладить углы. Ведь турецкий президент сам стремится к сближению с Европой и положил глаз на оборонную программу SAFE, рассчитывая на продвижение таможенного союза с ЕС в условиях кризиса лиры. А Рютте — связующее звено между США и остальными странами.

Эрдоган на открытии саммита призвал укрепить трансатлантическое единство, а генсек старался убедить Трампа, что страны Европы — не нахлебники. «Я ожидаю, что в Анкаре отдельные страны представят четкие, конкретные, реалистичные планы достижения показателя в 5%», — заявил Рютте.

Германия с 2022 года увеличила расходы на оборону в два раза. Однако США этого мало, они хотят наказать европейцев за «предательство» в Иране, играя на их слабостях. В частности, у ЕС не хватает собственных систем ПВО. Мерц и Макрон надеются, что США увеличат поставки в Европу, а та передаст их ВСУ.

Пределы солидарности

Накануне встречи натовских лидеров американцы устроили тест на лояльность для представителей Старого Света. Центком ВС США сообщил, что Пентагон нанес удары по южным областям Ирана в ответ на атаки Корпуса стражей Исламской революции по танкерам и судам в Ормузском проливе.

В ходе двусторонней встречи с Рютте президент США публично объявил, что режим прекращения огня перестал действовать и говорить с Тегераном больше не о чем.

Генсек НАТО, играя на опережение и страхуя своих европейских коллег, от имени альянса объявил, что удары США были «абсолютно необходимыми». Но едва ли европейцы рады очередному раунду эскалации на Ближнем Востоке.

Иран ответил ударами по базам США в Кувейте и Бахрейне. Если Трамп начнет еще одну — пускай и небольшую — операцию, нефтяной кризис вспыхнет с новой силой. Мало того, что ЕС не будет хватать бензина, так еще и придется вновь оправдываться перед США за отказ помогать.

Помимо расходов на оборону, Ирана и самостоятельности Европы, важной темой саммита стал и украинский вопрос. Подход НАТО здесь меняется в зависимости от высказываний американского лидера.

Рютте — а за его спиной Мерц, Макрон и Стармер — надеются, что Трамп ужесточит свое отношение к России. «Я ожидаю, что сегодня мы коллективно признаем Россию долгосрочной угрозой для территории НАТО», — сказал Рютте.

Прямой поддержки этого тезиса он, впрочем, не добился. Высказывания американского президента, как это часто бывает, были весьма противоречивыми — от допущения «закрытия неба» над Украиной (но только «после сделки» — и вообще «это не понадобится») до фразы «Россия — большая сила» и предложения Владимиру Зеленскому отправиться на переговоры в Москву (тот, как обычно, неуклюже отшутился).

Широкое распространение получили слова, якобы сказанные с сидевшим рядом госсекретарем Марко Рубио, о том, что США «помогают Украине наносить удары в глубину России, чтобы побудить Москву закончить войну».

На самом деле он сказал следующее: «Мы сейчас говорим о возможностях Украины наносить удары вглубь РФ, так? Я считаю, это то, что изменилось на поле боя за последние месяцы, и Россия столкнулась с проблемами по защите своего воздушного пространства. Но мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров об окончании войны». То есть ни о какой помощи речи не шло — только выражение надежды на мир с помощью средств, доступных пониманию американцев.

Не меньше шума наделало упоминание Трампом о возможной передаче Украине лицензии на производство ЗРК Patriot. Правда — без какой-либо конкретики. Создание ракет для этих систем даже в США — процесс, занимающий очень много времени и чрезвычайно трудоемкий (выпускается 300-400 штук в год). Даже если допустить, что кто-то какую-то лицензию кому-то даст, налаживание нового производства займет немало времени и будет сопряжено с критической нехваткой кадров и компетенций. А временем, необходимым для решения этих вопросов, киевский режим вряд ли располагает.

Впрочем, глава Белого дома честно озвучил, зачем заговорил на эту тему: «Теперь нас никто не сможет попрекнуть тем, что мы не помогаем Украине». И в целом не стал скрывать, что иранская тема, на которую он потратил львиную долю времени совместного мероприятия с Зеленским, его интересует больше, чем проблемы последнего.