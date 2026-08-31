В турецко-украинских отношениях происходит заметный и принципиальный сдвиг.

ИА Регнум

Анкара уже пятый год повторяет мантру о «территориальной целостности Украины», время от времени поставляет вооружение Киеву и при этом пытается остаться на стуле посредника и миротворца. Но за последний год Украина всё чаще испытывает терпение Турции.

Украинская стратегия переноса боевых действий на морские коммуникации наносит вред не только России. А и турецким гражданам, компаниям, портам. Когда война начинает бить по торговому флоту Анкары, она перестает быть для нее чужой.

Турки под ударом

Инциденты с атаками на корабли, перевозившие грузы из Турции и в Турцию, и раньше нервировали турок. Их министерство иностранных дел периодически делало внушение украинским коллегам — правда, непублично.

Но 29 августа кризис в отношениях вышел наружу. В этот день МИД Турции вызвал посла Украины Наримана Джеляла. Повод — нападение украинского дрона на турецкий паром Lider Bordo Mavi у Туапсе тремя днями ранее, от которого пострадали пять человек, и последующая атака на Lider Kocatepe, направленный на помощь и буксировку поврежденного судна.

Турецкая сторона потребовала от Киева обеспечить безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Чёрном море. Сам факт вызова посла — адресный демарш, означающий, что при всех видах поддержки Анкара не ставит «территориальную целостность Украины» выше жизни своих граждан и своих экономических интересов.

И от ответственности, прикрываясь «защитой от агрессора», Владимиру Зеленскому и его администрации уйти не удастся.

В конце лета эскалация на Чёрном море, которое Турция считает зоной своих непосредственных интересов, вышла на новый уровень. Еще в начале августа турецкий МИД сообщил об атаках беспилотников на гражданские суда Yaşar и Nadezhda, принадлежавшие турецким владельцам, после их выхода из Новороссийска.

Тогда пострадали члены экипажей, включая граждан Турции. Анкара потребовала от всех причастных акторов, прежде всего — от воюющих сторон, принять конкретные меры для защиты судоходства.

Тогда еще свою претензию авторы пытались скрыть под формулой «все стороны», но администрация Реджепа Тайипа Эрдогана понимала, что от действий ВСУ его страна экономически и гуманитарно страдает гораздо больше, ведь Россия — важнейший торговый партнер Турции.

А Украина — нет.

Пиратство как политика

Наиболее резко и четко эту реальность описал глава совета директоров турецкой компании Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафа Джан. Он назвал атаки Украины на коммерческие корабли пиратством и подчеркнул, что турецкие суда становятся мишенями.

По его оценке, если кризис на линии Чёрное море — Египет будет продолжаться еще три месяца, потери Турции могут достигнуть 20 млрд долларов. В эту сумму входят недополученные доходы от прохода судов через проливы, транспортные потери, ремонт поврежденных судов и дополнительные затраты бизнеса.

Джан обратил внимание и на масштаб падения судоходной активности: если пять месяцев назад через турецкие проливы в среднем проходило около 200 судов в сутки, то теперь — лишь 25–30.

Для страны, чья экономика довольно сильно зависит от транзита, нарушение судоходства — стратегическая проблема. По данным, приведенным турецкими участниками рынка, премии по военным рискам в Чёрном море выросли до 10%. Некоторые страховщики вообще перестают предоставлять разовое покрытие для рейсов в опасную зону.

Так что в сухом остатке Украина бьет не только по отдельным судам, но и увеличивает цену, а также тормозит торговлю во всем регионе.

Удар по турецкому хлебу

Для Турции Чёрное море — это не только судовладельцы и логистика.

Турция является одним из крупнейших покупателей зерна из России и Украины. Из закупаемого сырья турецкие компании производят муку, макароны, готовую пищевую продукцию, а затем экспортируют всё это в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. А часть потребляют сами.

Однако из-за ударов по судам и портам в Чёрном море, по словам главы Стамбульского союза экспортеров зерновых Казыма Тайджи, поставки из России и с Украины фактически остановились.

Цены на переработанную зерновую продукцию уже выросли на 4–4,5%, а если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост может превысить 10%.

В прошлом году на таком экспорте Турция заработала 13 млрд долларов. Потеря каждого цента в условиях непростой экономической ситуации для Эрдогана — плохие новости, особенно на фоне скорых президентских выборов. В более широком смысле его страна теряет статус мирового продовольственного хаба.

Именно ввиду этих обстоятельств там вспомнили о «зерновом коридоре». Глава МИД Хакан Фидан в августе передал Москве и Киеву предложение о моратории на атаки в Чёрном море. Анкара предлагает создать механизм, который исключил бы удары по торговому судоходству.

Это не только проявление сентиментальности к голодающим странам Африки, а попытка спасти турецкий бизнес.

Предостережения контр-адмирала

Критика Украины в Турции исходит не только от бизнеса. Чуть больше, чем правящая «Партия справедливости и развития», себе может позволить оппозиция.

Внешнеполитический совет Республиканской народной партии (РНП) прямо предупредил о риске расползания войны на другие государства. В заявлении партии прозвучал призыв сохранять доверие Кремля, предупреждать Украину и не допустить втягивания Турции в конфликт.

РНП отдельно отметила, что удары по гражданским объектам в России способны спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть в войну другие страны.

Заявление вполне симптоматично, ведь это не маргинальная структура, а до недавнего раскола — крупнейшая оппозиционная партия. К тому же ее принято считать прозападной — и небезосновательно. Но, как и для любой ведущей силы в стране, собственные интересы партии важнее Украины.

Ее комментарий вкупе с протестом МИД Турции Украине и заявлениями глав компаний показали, что критическая оценка действий ВСУ уже характерна не только для отдельных проевразийски настроенных комментаторов и политиков вроде Догу Перинчека.

Еще одна любопытная реакция на днях пришла от человека, приложившего руку к тому, чтобы концептуально оформить интересы Турции в Чёрном море.

Отставной контр-адмирал Джем Гюрдениз, один из авторов доктрины «Голубая родина», которую хотят возвести в ранг закона, призвал свою страну быть аккуратнее с северным соседом. «Конфликт между Турцией и Россией был бы самоубийством для Турции. Позвольте мне сказать это предельно ясно», — заявил он.

Гюрдениз сравнил попытки противопоставить Анкару Москве с историческим эпизодом Первой мировой войны, когда корабли Goeben и Breslau под османским флагом атаковали российские порты и способствовали втягиванию Османской империи в катастрофическую войну. «Мы не должны попасть в эту ловушку. Но они сделают всё, чтобы заманить нас в нее», — подчеркнул он.

Разумеется, Гюрдениз говорит не от имени турецкого правительства, но обозначенная им позиция время от времени звучала из уст самых высокопоставленных лиц. Бывший глава МИД Мевлют Чавушоглу прямо обвинял Запад в разжигании конфликта на Украине, а президент Эрдоган в первые годы войны заявлял, что «не поддерживает провокационный курс Запада по Украине», а наращивание поставок оружия — рискованный шаг.

Предложение Эрдогана Путину

После саммита НАТО в Анкаре Турция своей нынешней политической линией как будто противоречит собственному курсу в 2022–2023 годах.

Тогда Эрдоган изъявил желание присоединиться к программе PURL, а Госдеп сообщил, что Украине будут поставлены баллистические ракеты ATACMS из турецких запасов. Последнюю новость турецкий МИД еще не подтвердил.

Однако в итоге уже сами турки чувствуют, что расширение и эскалация конфликта, к которой они могут приложить руку, способны прилететь бумерангом по ним самим. Уже прилетает: в середине августа в городе Трабзон во дворе управления полиции упал и взорвался дрон.

Так что, наверно, неслучайно перед началом осени администрация Эрдогана нарастила усилия по возврату конфликта в дипломатическое русло.

Помимо предложения обеспечить безопасность в Чёрном море, турецкий президент на полях саммита ШОС в Бишкеке собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и заявить ему о готовности вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для переговоров.

Что из этого выйдет, посмотрим. Из прошлого опыта ясно, что старания Турции тщетны, когда идут вразрез с позициями США, Европы и Украины. А через военные поставки Анкара лишает себя права называться посредником.

Поэтому, вероятнее всего, она будет максимально тянуть с передачей ракет Киеву.