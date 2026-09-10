Турция объявила о беспрецедентном росте оборонного бюджета — на 229% в рамках среднесрочной программы на 2027–2029 годы. Анкара готовится к потенциальным войнам.

ИА Регнум

О рекордном росте расходов на оборонку объявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. Среди семи главных направлений новой экономической программы, которую представил чиновник, оборонный — крупнейший.

По словам вице-президента, цель таких мер — независимость в ВПК, разработка собственных технологий и производство вооружений с высокой добавленной стоимостью. В практическом плане это означает ускорение программ создания своих истребителей (включая разрекламированные KAAN), систем ПВО, БПЛА и бронетехники.

В том, что Турция способна наштамповать новые самолеты и танки, сомнений нет. Даже если порой возникают проблемы с западными двигателями и технологиями. Но откуда взять деньги?

Скорее всего, финансирование пойдет далеко не только из казны, но и из масштабных иностранных капиталовложений. Большая надежда на страны Персидского залива, которые пару лет назад выделяли бзначительные средства на спасение тонущей лиры.

Мекканский альянс и арабские деньги

В отличие от периода трехлетней давности, когда Турция только-только мирилась с Саудовской Аравией и Эмиратами, преодолевая с ними разногласия в Ливии и Катаре, сейчас Анкара и арабский мир выстраивают полноценные союзы.

7 августа Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение — пакт, предусматривающий коллективный ответ на агрессию против любой из сторон.

Уже в конце месяца в Стамбуле прошло первое заседание стратегического политического и оборонного комитета трех стран, где стороны подтвердили намерение активно сотрудничать в ВПК, включая совместные разработки и производство.

То есть Саудовская Аравия готова вложиться в турецкую военку. Прямо сейчас королевство ведет переговоры об участии в производстве истребителей KAAN. Оно заинтересовано в приобретении партии из 20–100 машин. Три года назад саудиты купили у Турции «байрактары» (TB2 и Bayraktar Akıncı).

Вкладывается в Турцию и более традиционный региональный союзник Катар, закупая безэкипажные катера и фрегаты. Турки в свою очередь приобретают у катарцев истребители Eurofighter.

К «Союзу Мекки» планируют присоединиться Бахрейн и Кувейт. Почему арабские монархии так заинтересованы в военном сотрудничестве с Турцией? Ответ прост: они сами нуждаются в оружии.

Все перечисленные арабские страны до сих пор попадают под ответный удар иранцев и их союзников. 8 сентября хуситы совершили, пожалуй, наиболее масштабную атаку на Саудовскую Аравию с применением дронов и ракет.

Америка провоцирует Иран и палец о палец не бьет, чтобы выгораживать региональных «союзников». Единственный, кого реально будут спасать американцы при помощи боеприпасов, — это Израиль.

Когда США воспринимаются как ненадежный партнер, Россия занята Украиной, Китай не вмешивается, Европа бесхребетна и лицемерна, а Иран вынужденно становится угрозой, единственный вариант — опора на суннитскую Турцию. Турецкий ВПК для арабов становится альтернативой — доступной, технологичной и политически приемлемой.

Греция, Израиль и «Щит Ахиллеса»

Региональные дела беспокоят и саму Турцию. От Ирана турки, конечно, не в восторге, и независимо от критики ими войны США против Ирана многовековая конкуренция с персами сохранится.

Но более реальная угроза — Израиль. В середине прошлого месяца израильские ВВС разбомбили сирийскую базу Абу-Духур, где, по мнению ЦАХАЛ, должны были разместиться живая сила и техника из Турции. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предостерег Реджепа Тайипа Эрдогана от втягивания Турции в «опасные авантюры в Сирии».

Вторая угроза всё больше переплетается с израильской. В конце 2025-го Израиль подписал соглашение о совместных военных учениях и обороне с Грецией и Кипром, а после обстрелов Сирии в августе Израиль и Греция заключили договор на $3,5 млрд о создании системы ПВО «Щит Ахиллеса».

Это крупнейшая оборонная сделка в истории двусторонних отношений. Совместная система, которая заработает через три года, свяжет израильские радары и ЗРК SPYDER с греческими ПВО Patriot, фрегатами Belharra, истребителями Rafale и F-16 Viper.

Турецкое минобороны заявило, что отслеживает израильско-греческое сотрудничество и готовит сценарии от кризиса до войны.

Параллельно Греция милитаризует острова в Эгейском море, что, по мнению турок, нарушает Лозаннский договор 1923 года и Парижский мир 1947 года, требующие демилитаризованного статуса ряда островов (Лимнос, Карпатос и др.). Афины отвергают эти претензии, ссылаясь на право на самооборону и региональную нестабильность.

Недоверие к Западу

Биньямин Нетаньяху становится для Евросоюза всё более токсичным, страны — члены ЕС вводят санкции против Израиля, признают Палестину и на фоне недоверия к Трампу пытаются сблизиться с Эрдоганом. Однако настороженность по отношению к Западу в Анкаре всё еще высокая.

В «час икс» Брюссель выберет скорее сторону греков и израильтян, чем турецких мусульман. Не зря этим летом Урсула фон дер Ляйен назвала Турцию угрозой. Тщательно скрываемые произраильские настроения в Европе обнажаются попытками давить на Иран через санкции.

Поэтому наряду с созданием независимого ВПК и союза с суннитскими странами Эрдоган на другой шахматной доске старается скрепить узы партнерства с «мировым большинством».

Подтверждением тому стал визит турецкого лидера в Бишкек, где он принял участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества.

Он еще раз дал понять, что Турция хочет стать полноценным членом ШОС. Те же самые планы есть и в отношении БРИКС. Эрдоган использует саммиты ШОС и БРИКС как демонстрацию того, что у него есть альтернативы.

После саммита НАТО в Анкаре Турецкая Республика уже в который раз сделала крен в сторону Запада. Но после первых ударов ВСУ по ее кораблям в Чёрном море и обострения кризиса в Ормузе снова вспомнила про важность России.

С Владимиром Путиным в Киргизии Эрдоган обсуждал свое посредничество по Украине, которое становится еще более актуальным после визитов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. А на двустороннем треке Анкара договорилась с Москвой о поставках минеральных удобрений — из-за блокады Ормуза в мире образовался их дефицит.

В сухом остатке милитаризация позволит Турции зарабатывать на экспорте во всё более нуждающиеся в вооружении страны Ближнего Востока, повысить свою независимость от стран НАТО и иметь возможность вести боевые действия или демонстрировать мускулы в наиболее напряженных частях Средиземноморья и Ближнего Востока.