В Анкаре всё отчетливее воспринимают войну России и Украины не только как сухопутный конфликт, но и как прямую угрозу безопасности судоходства в Чёрном море. Оснований для этого предостаточно: постоянные атаки на газопроводы, идущие из РФ в Турцию, удары по грузовым кораблям и танкерам, сбившиеся с курса дроны и дрейфующие в открытом море морские мины.

ИА Регнум

Свежий пример: 20 июля недалеко от Одессы ракета попала в грузовое судно с турецкими гражданами на борту. Это не первый такой случай. В конце мая МИД Турции заявлял об атаке на турецкий сухогруз, выходивший из Одессы. Однако, так как корабли шли под флагами Гвинеи-Бисау и Вануату, причин осудить Россию нет.

Так или иначе, турки точно не меньше пострадали от действий Киева. Постоянные прилеты по компрессорным станциям «Турецкого потока» в Краснодарском крае, попытки вовсе взорвать этот газопровод и «Голубой поток», а также удары по кораблям и танкерам, шедшим из Новороссийска в Турцию, — всё это дело рук ВСУ.

МИД Турции по своим каналам озвучивал Украине эту озабоченность, а после серии нападений со стороны ВСУ на два нефтетанкера у побережья Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что «не будет это терпеть».

Отсутствие какой-то жесткой реакции и в отношении Киева, и в отношении Москвы связано, с одной стороны, с экономическими (Россия — главный поставщик топлива и торговый партнер), геополитическими (Турция — страна НАТО) и историческими (значительная часть Причерноморья в XV–XVIII веках была подконтрольна Османской империи) интересами, с другой — с непреходящим желанием оставаться посредником в решении украинского кризиса.

При этом эскалация в Чёрном море вызывает плохо скрываемое раздражение турецких властей. Именно на этом акцентировал внимание министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего недавнего визита в Киев. «Мы не хотим, чтобы война перекинулась на Чёрное море», — сказал он на встрече со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

И добавил, что удары по портам, танкерам и рыболовецким судам, ставящие под угрозу жизнь гражданских, недопустимы. Эта позиция отражает не столько гуманитарную обеспокоенность, сколько коммерческий и стратегический расчет.

Чёрное море — зона непосредственных геополитических интересов Анкары, с начала СВО Эрдоган несколько раз это подтверждал. Вместе с Болгарией и Румынией он создал группу по поиску и обезвреживанию морских мин. Вместе с Россией, Украиной и ООН — организовал «зерновой коридор». МИД Турции поддерживал объявление перемирия.

Киевский режим очень надеялся, что Турция пойдет дальше гуманитарных инициатив. В феврале 2025 года Зеленский, во время своего визита в Анкару, убеждал Эрдогана отправить на Украину миротворцев. И после встречи даже сообщил о таких планах.

Официальная Анкара информацию опровергла. Однако во время июльской поездки Фидана в Киев стало известно, что Турция в вопросе «безопасности Украины» участвовать может и хочет.

«В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения — гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание. Ведется и плановая работа по этому вопросу с соответствующими союзными военно-морскими силами», — сказал он.

Речь, конечно, не идет о немедленной отправке турецких морпехов в Одессу и Николаев. Безопасность касается поствоенного периода, когда уже будет достигнуто мирное соглашение Москвы и Киева, желательно (для Эрдогана) — за красивым столом в Долмабахче.

О «гарантиях безопасности» первыми начали говорить европейцы — и тут же принялись втюхивать их Дональду Трампу. Американский лидер, когда запускал свою челночную дипломатию, всячески отнекивался и в лицо Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме сказал, что это не вопрос первой важности.

Но к саммиту в Анкаре Трампа, похоже, убедили, что это все-таки важно. Ранее Эрдоган, так же как и Трамп, избегал обсуждения вопросов послевоенного порядка на Украине, ограничиваясь дежурными фразами о «территориальной целостности», в которую едва ли сам верил.

То, что Фидан теперь говорит о военно-морской составляющей сразу после саммита альянса, показывает, что от Турции добились ее согласия на участие в организации «безопасности Украины».

Европе это выгодно, чтобы иметь более сильные козыри в своих «миротворческих» планах. Видимо, европейцы опасаются, что с ними Россия готова рискнуть решать вопросы силой, но надеются, что идти против Эрдогана с его второй армией в НАТО она не станет. Трампу же ситуация выгодна, так как снимает с США все обязательства по послевоенным гарантиям безопасности.

Главные вопросы — зачем это самой Турции и что она получит взамен? Возможно, это ответный жест на хороший настрой Трампа по поставкам истребителей F-35 и новые контракты от европейских компаний на саммите.

Вместе с тем присутствие турецких военно-морских сил на Украине для Анкары — это стратегический выигрыш. Памятуя о былом величии османов и вспоминая о концепции «Голубой родины», Эрдоган был бы не прочь «взять под крыло» северную часть Причерноморья, став фактически доминирующим игроком в регионе.

В то же время очень важно, как на всё это будет реагировать Россия. Попытки решить конфликт Москва приветствует, и Дмитрий Песков вновь поблагодарил за это турецкую сторону.

Но что касается присутствия военных, даже в формате штучных наблюдателей и даже от не демонстрирующей враждебность Турции, это вопрос очень чувствительный. У Москвы и Анкары есть опыт совместного миротворчества — наблюдательный центр в Карабахе, совместные патрули в Сирии, — но Россия начинала СВО в том числе для того, чтобы НАТО на Украине не было, этот вопрос принципиально важен, а Турция — член НАТО.