Середина сентября 2026 года для тысяч вкладчиков крупных инвестиционных фондов Турции должна была стать временем жатвы. Вместо этого их ждал кошмар. Несколько организаций внезапно столкнулись с проблемой — клиенты массово потребовали вернуть деньги, а продавать было нечего — портфели состояли из акций с нулевой ликвидностью.

ИА Регнум

Управляющие начали лихорадочно сбрасывать бумаги, но чем активнее они продавали, тем быстрее падали цены. 16 сентября торги на Стамбульской бирже пришлось остановить — рынок просто захлебнулся. За неделю индекс BIST-100 потерял более 8%, а капитализация рынка упала на десятки миллиардов долларов.

Но было ли это случайностью? Следствие склоняется к другому. Цены на отдельные акции искусственно разгонялись месяцами, чтобы в нужный момент вывести деньги и покрыть обязательства перед вкладчиками. То есть налицо признаки финансовой пирамиды.

17 сентября Совет по рынкам капитала Турции (SPK) принял беспрецедентное решение и ликвидировал 131 фонд семи управляющих компаний — Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus и Bulls Portfolio. Под ударом оказались активы на $18 млрд и судьбы 455 тысяч инвесторов.

Теперь их доли будут распродаваться, а вырученные средства распределяться между вкладчиками. Процесс может занять до полугода, и никто не знает, сколько денег реально удастся вернуть.

Нити ведут к окружению Эрдогана

Стамбульская прокуратура возбудила дела по статьям о манипулировании рынком, мошенничестве и отмывании денег. В списке подозреваемых не только рядовые управляющие, но и фигуры, которые еще недавно считались «неприкасаемыми» в биржевых кругах.

Среди задержанных — председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, его брат Керем Алкин (руководитель Tera Portföy), гендиректор компании Алпер Озтюрк и глава Pusula Holding Сердар Турхан. Всего под стражу попали около 50 человек.

Следствие также проверяет переводы денег и криптоактивов за рубеж. Особенно интересен эпизод с Сердаром Турханом, который в конце августа умудрился перевести $15 млн в швейцарский банк Edmond de Rothschild. Как эти деньги оказались на его счету, выяснит следствие.

Власти заморозили активы десятков компаний, фондов и физических лиц, а также ввели запрет на выезд для ряда подозреваемых. Позже ограничения сняли с 45 компаний и 19 фондов, но для физических лиц заморозка осталась в силе.

Если задержания бизнесменов еще можно было списать на «отдельные нарушения», то участие человека по имени Фатма Бетюль Сайян Кайя придает делу политический окрас. Это бывший министр по делам семьи и до недавнего времени заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AKP), отвечавшая за социальную политику.

Кайя и ее супруг подозреваются в том, что заработали огромные деньги на инсайдерской информации. По данным оппозиционера Зейнала Эмре, в апреле супруги купили акции судостроительной компании Özata Denizcilik примерно на 163 млн лир, а затем продали их почти за 2,2 млрд лир — около $45 млн прибыли за пять месяцев.

В начале апреля акции компании торговались по 220 лир, но к 15 сентября взлетели в 20 раз.

Понимая, что запахло жареным, 26 сентября Кайя попросила Эрдогана освободить ее от партийной должности, заявив, что берет на себя политическую ответственность. Президент просьбу удовлетворил, но отставка не спасла ее от последствий.

Через пару дней и прямо накануне возобновления работы парламента прокуратура Стамбула официально распорядилась заморозить все активы экс-министра и ее мужа до завершения расследования.

Власти торопились, чтобы снизить давление на AKP — ведь оппозиция во главе с «Новой партией» с первого же дня работы Великого национального собрания принялась бы атаковать Эрдогана и его соратников за грехи экс-министра.

Реакция властей и барометр настроений

Масштаб скандала действительно серьезен, и Эрдоган испугался его проигнорировать. В последние дни сентября перед членами AKP он заявил, что Турция выйдет из биржевого кризиса «очищенной». «Никто не должен использовать рыночные манипуляции для присвоения имущества граждан», — подчеркнул он, пообещав, что все причастные понесут ответственность.

Министр финансов Мехмет Шимшек, на которого критики вешают всех собак, занялся коллективной психотерапией. Кризис не угрожает финансовой системе в целом, а власти обеспечат ликвидность и защитят инвестиции, производство, экспорт и занятость, пообещал он.

Оппозиция же не верит в «чистку сверху». Представители «Новой партии», ставшей второй силой в парламенте, требуют проверить связи между фондами, бизнесом и чиновниками AKP. Их аргумент прост: если проверка ограничится арестами управляющих, но не затронет тех, кто прикрывал схему, грош цена такому правосудию.

Турецкая пресса — барометр общественных настроений, и ни одно крупное издание мимо темы не прошло. Критиковать не стесняются даже провластные медиа. Скандал беспрецедентен, а последствия могут быть катастрофическими для экономики, считают они.

Авторитетная светско-оппозиционная газета Cumhuriyet называет кризис «кульминацией долго игнорируемых проблем» и цитирует лидера «Новой партии» Озгюра Озеля: «Либо вы знали — тогда вы в центре схемы. Либо не знали — тогда вы не заметили, как ее построили. В обоих случаях вы должны уйти». Издание прогнозирует отставки в экономическом блоке правительства.

Колумнист Karar Мехмет Очактан задает вопрос, который многие боятся произнести вслух: «Действительно всё это происходит — разве в стране нет государства?» Автор напоминает, что министр Шимшек предупреждал о проблемах десять месяцев назад, но ничего так и не было сделано: «Похоже, те, кто должен был контролировать эти процессы, наблюдали за ними с трибуны».

Особенно показательно заявление бывшего зампреда MASAK (финансовая разведка) Рамзана Башака: «Когда я дважды поднимал этот вопрос, меня оба раза арестовывали».

Махмут Овюр из проправительственной Sabah вспоминает, что еще год назад называл оказавшуюся в центре спекуляций компанию Tera и ее президента Эмре Тезмена «неприкасаемыми». «Рыночная стоимость четырех компаний Tera выросла с 9 млрд лир до 620 млрд лир за год. Это невозможно объяснить логикой, торговлей или инвестициями — это называется мошенничеством», — пишет автор.

Фигурантов дела он называет «новыми королями биржи», подозрения против которых лишь усиливаются из-за того, что они владеют люксовыми автомобилями, самолетами, яхтами, ведут жизнь напоказ и имеют «особые» связи.

Светская оппозиционная газета Sözcü в материале с кричащим заголовком «Пойманы с поличным: вложили 2,2 млрд» приводит детали о том, как участники схемы выводили средства перед крахом. Издание цитирует спикера парламента: «Это не только коррупция и спекуляции, это вопрос экономической безопасности».

Независимый журналист Мурат Йеткин видит два пути: «Превратить кризис в возможность или почистить систему, или продолжить отрицание… и ждать следующего кризиса, когда деньги народа снова окажутся в карманах нескольких спекулянтов».

Козырь для оппозиции

Главный итог биржевого скандала — даже не само надувательство невиданных ранее масштабов, а подрыв доверия населения. Инвесторы теперь спрашивают: кто контролирует рынок, насколько честны оценки активов, получают ли «свои» люди преимущество перед обычными вкладчиками?

Власти пытаются разделить финансовый кризис и политический скандал. Мол, большая часть рынка работает как положено, а ограничения снимаются с компаний, чья связь с нарушениями не подтверждена.

Но для восстановления доверия этого мало. Придется показать прозрачные результаты расследования, объяснить происхождение крупных доходов подозреваемых и вернуть деньги инвесторам.

Для оппозиции скандал стал спасательным кругом в момент, когда ее планомерно «прессуют».

В последние пару лет Народно-республиканская партия (CHP) получала удар за ударом. Сначала арестовали самого популярного политика и мэра Анкары Экрема Имамоглу, затем в стамбульском филиале CHP было введено внешнее управление, и наконец — признание недействительным избрания Озеля новым лидером партии и возврат Кемаля Кылычдароглу (его считают марионеткой Эрдогана) на этот пост.

Расколотая на CHP и 90 депутатов, примкнувших с Озелем к «Новой партии» оппозиция получила возможность реванша. «Ограбление населения» членами AKP — один из сильнейших нарративов для новой предвыборной кампании.

Очевидно, что «Новая партия», усилившая позиции на фоне кризиса, будет давить на правительство, требуя полной проверки связей между фондами, бизнесом и властями, а в дальнейшем, возможно, и отставки высокопоставленных чиновников, включая министра Шимшека.

Эрдоган обещает, что Турция выйдет из кризиса «очищенной», но резонанс у истории настолько масштабный, что удар по рейтингам AKP уже нанесен. Единственное что успокаивает президента Турции, — выборы еще нескоро, лишь в 2028 году. К тому времени власти сделают всё, чтобы люди позабыли о биржевых махинациях. В своей карьере Эрдоган проходил и не через такое.