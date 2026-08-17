В текущем августе турецкий парламент принял закон «о национальной солидарности и укреплении общественного единства» — правовую основу программы «Турция без террора».

ИА Регнум

За документ, по официальным данным, проголосовали 467 из 592 депутатов. Его внесли правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник по коалиции — Партия националистического движения (ПНД). Закон поддержала и прокурдская DEM, хотя там считают его лишь первым, очень ограниченным шагом.

Когда США весной начали масштабные атаки на Иран, Реджеп Тайип Эрдоган встрепенулся. Ведь Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху не скрывали, что хотят привлечь на свою сторону иранских курдов из Партии свободной жизни Курдистана (ПСЖК) и двинуть их на Тегеран.

Курдский сепаратизм в Иране, где он был наиболее слабым и малоперспективным, наносил урон политическому примирению с Рабочей партией Курдистана (РПК) и геополитическим интересам Турции в регионе. Ведь в случае развала Ирана курдские боевые организации снова могли поднять голову в Турции, сорвать разоружение РПК и отказаться от договоренностей с новым сирийским правительством.

Видя реальную угрозу в подъеме ПСЖК, Эрдоган ответил привычным для себя силовым способом. Турция начала обмениваться информацией с Ираном и пригрозила начать военные действия против курдских боевиков, если они будут проявлять активность. В итоге курдский проект Израиля и США в Иране затух, а операция против Исламской Республики провалилась — власти не свергнуты, Ормузский пролив перешел под контроль Тегерана. В Анкаре вздохнули с облегчением и смогли вернуться к начатому процессу примирения с курдами.

Суть нового закона проста: часть уголовных дел против членов РПК будет приостановлена, а исполнение ряда приговоров — отложено. Речь идет об обвинениях в членстве в организации, пропаганде, финансировании или сознательном содействии.

Если срок заключения не превышает 15 лет, его исполнение может быть отложено на пять лет. Для более длительных и пожизненных сроков предусмотрена отсрочка на десять лет. При этом никакой безусловной амнистии нет.

Закон — своеобразный аванс со стороны власти для членов РПК, направленный на ускорение ее ликвидации. Норма вступит в силу после полного разоружения и самороспуска партии, за чем пристально будут наблюдать силовые структуры. В общей сложности речь идет о 3,6 тыс. заключенных. Под действие закона не подпадают осужденные за умышленные убийства, лица с пожизненными сроками и самое главное — основатель движения Абдулла Оджалан, отбывающий наказание на острове Имралы.

Именно последний пункт, по мнению ряда наблюдателей, является ахиллесовой пятой закона. Да, власти выгодно вернуть часть курдских активистов к мирной гражданской жизни. Но у тех возникает вполне резонный вопрос: как можно завершить разоружение и вообще политический процесс, если Оджалан не может напрямую участвовать в переговорах и координировать процесс?

РПК уже дала понять, что уголовно-правовых послаблений недостаточно. Курдские политики требуют более глубоких изменений — возможности легальной политической деятельности, гарантий для возвращающихся бойцов и прекращения давления на курдские партии. Легальная политическая партия с местами в парламенте и правом голоса может быть не менее опасной для власти, чем ее боевой вариант, воюющий в горах.

Главным инициатором новой линии, как странно это ни звучит, стал глава партии ПНД Девлет Бахчели — националист и наиболее непримиримый противник РПК. Именно Бахчели осенью 2024 года предложил Оджалану с парламентской трибуны объявить о прекращении вооруженной борьбы и ликвидации своей партии.

Эрдоган поддержал эту формулу, а в феврале 2025 года Оджалан пошел навстречу властям, призвал РПК сложить оружие, самораспуститься и перейти к политическим методам. Летом того же года началось разоружение — курдские боевики на севере Ирака, вблизи турецкой границы, провели символическую церемонию уничтожения оружия. Однако в следующем году — на фоне событий в Иране — процесс примирения застопорился до момента, когда была принята программа «Турция без терроризма».

Инициаторы закона настроены оптимистично. Председатель парламента Нуман Куртулмуш после голосования заявил, что ранее дверь к «Турции без терроризма» была приоткрыта, а теперь она распахнута. Правящая ПСР представляет закон как начало новой эпохи — мира, братства и единства.

Ведущие оппозиционные силы — Республиканская народная партия (РНП) и недавно отколовшаяся от нее «Новая партия» — закон поддержали. Не сделала этого националистическая «Хорошая партия», которая на выборах в 2023 году в составе большой оппозиционной коалиции пыталась остановить многолетнее правление Эрдогана и его соратников.

Депутаты «Хорошей партии» обвинили власти в спешке и чрезмерной мягкости по отношению к Оджалану. Споры в парламенте были настолько острыми, что не обошлось без физических столкновений. Для части турецких националистов сама идея отсрочки наказаний для людей, связанных с РПК, остается неприемлемой.

Лидер другой националистической «Партии победы» Умит Оздаг называет закон «документом о капитуляции». Его особенно возмутило, что решение было принято в 106-ю годовщину Севрского договора — символа расчленения Османской империи.

По мнению Оздага, в РПК не может быть непричастных к преступлениям: даже те, кто не участвовал в боях, могли обеспечивать снабжение, перевозить взрывчатку или лечить раненых. Политик уверен, что цель проекта состоит в обеспечении победы Эрдогану и ПСР на предстоящих выборах за счет союза с DEM.

Колумнист газеты Cumhuriyet Чигдем Байрактар Ор трактует закон как угрозу унитарному устройству страны и тоже сравнивает его с Севрским договором. По ее мнению, закон не ведет к заявленным «общественному спокойствию» и «Турции без терроризма», а создает особый правовой режим для курдских сепаратистов: «Тем, кто хочет воскресить Севр, законодательным путём словно преподносят благую весть».

Любопытно, что жесткая критика звучит не только справа. Турецкий политолог Берк Эсен указывает, что закон не предлагает настоящего демократического решения курдской проблемы. По его мнению, нельзя говорить о примирении с РПК, одновременно усиливая давление на крупнейшую оппозиционную силу — РНП.

В последние годы турецкая юстиция преследует заметных представителей этой партии, включая бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также под диктовку властей вынудила признать незаконными выборы лидера РНП Озгюра Озеля, из-за чего последний покинул «партию Ататюрка» и создал свою «Новую партию». На днях к ней присоединился и арестованный Имамоглу.

Экономист Огуз Оян оценивает инициативу прежде всего как юридически расплывчатую и политически опасную конструкцию. Он называет норму «аморфным рамочным законом», считая, что он фактически открывает путь к частичной и неравной политической амнистии, но не гарантирует разоружения РПК.

Оппозиционный, но прагматичный журналист Мурат Йеткин рассматривает закон как возможность снизить нагрузку на государство за счет снижения расходов на борьбу с РПК.

В случае успеха процесса Турция могла бы перенаправить высвободившиеся ресурсы на торгово-энергетические проекты через Ирак и Сирию, такие как, например, «Дорога развития».

Несмотря на все подводные камни и риски в будущем, прямо здесь и сейчас принятый закон — тактическая победа Эрдогана. Он сумел провести через парламент документ, который еще недавно мог расколоть его националистический электорат.

На фоне того, что власти все чаще говорят о проведении досрочных выборов, примирение с курдами может стать мощным аргументом для привлечения необходимых голосов — особенно самих курдов, за счет поддержки которых Эрдоган многие годы и добивался успехов.

При этом до стратегической победы властям еще далеко. Закон дает Анкаре инструмент контроля, а не готовое политическое решение. Если РПК сочтет судьбу Оджалана и отсутствие демократических реформ непреодолимым препятствием, разоружение может остановиться.

Новые преследования курдских политиков тоже нанесут ущерб процессу. Не стоит сбрасывать со счетов и внешнеполитический контур. Если мир с курдами в самой Турции помогает ей продвигать свои интересы в Сирии, Ираке, Ливане, то новая операция США и Израиля отвлечет внимание Эрдогана на иранских курдов, а возможная совместная с Тегераном операция против них вызовет недовольство курдов турецких.

В любом случае закон «о национальной солидарности и укреплении общественного единства» — это шаг в сторону исторического примирения курдов с турецкой властью. Но успех всё еще не предопределен.