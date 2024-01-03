Иван Лизан
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Последние публикации
Какой эффект дали антироссийские санкции в 2023 году
Провал украинского контрнаступления, следствием которого стали проблемы для украинской власти с получением внешнего финансирования, СМИ уже отрефлексировали. Но вместе с ним провалилось и другое наступление против России — санкционное. Как известно, в 2023 году ЕС ввёл в действие три дополнительных...
3 января 2024
Меткомбинаты без металла, порт как склад: жизнь и надежды Мариуполя
Мариуполь после освобождения стал городом абсолютных контрастов и превратился в большую строительную площадку. Переехавшие сюда из других населённых пунктов ДНР люди сходу отмечают, что Мариуполь — уже полноценная Россия, настолько уже непохож ритм городской жизни на другие города народной...
18 декабря 2023
Пространство +7. Как Новороссия переходит на российскую сотовую связь
Поездка по новым территориям с карточкой любого российского мобильного оператора — увлекательное приключение. Связь есть далеко не везде, снимаются внушительные суммы за роуминг, а мобильный интернет радует как первый снег. Покупка стартового пакета местных операторов спасает не очень, одна из...
9 ноября 2023
Дело — труба. Водная проблема новых территорий растянется надолго
Недавно Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) провело инвентаризацию водных объектов Новороссии, внеся в государственный реестр сведения о 400 из них, а также подготовило водный баланс территорий. Его используют для подготовки схем водоснабжения и водоотведения новых территорий, где...
27 октября 2023
Гигаваттное приданое России. Застывшая электроэнергетика новых территорий
30 сентября исполнится год со дня принятия в состав России четырёх новых регионов. Власти различных уровней будут проводить праздничные мероприятия, а для экспертов подобные даты являются хорошим поводом для подведения промежуточных итогов интеграции Новороссии. А начать его стоит с электроэнергии...
19 сентября 2023
Замещение Украины. Белорусский бизнес осваивает Новороссию
Белорусский бизнес всегда отличался крайней осмотрительностью при выстраивании деловых контактов. Тот факт, что он всё активнее заходит на новые российские территории, подтверждает, что перспектива развития там есть. Так, в конце августа ДНР подписала соглашение об открытии сборочного производства...
5 сентября 2023
Не только уголь. В Донбассе есть ископаемые, критически важные для России
Когда-то Донбасс был промышленным сердцем России, главным центром добычи угля и металлургии. После возвращения в состав страны его регионы вновь занимают своё историческое место в экономике страны, и теперь это касается не только угля и металла. Хотя именно они формируют базовые отрасли на...
27 августа 2023
Черное золото для Черного континента. Африканские перспективы угля Донбасса
Планы по экспорту угля в африканские страны, изложенные и. о. главы министерства угля и энергетики ДНР Виталием Власовым на полях саммита Россия — Африка, остались практически незамеченными. А ведь прямой контакт и продажа не только черного золота, но и горно-шахтного оборудования — это прекрасная...
10 августа 2023
Расти до Ростова. Как живёт жилстрой Новороссии
Квартирный вопрос, когда-то, по Булгакову, испортивший москвичей, в текущем десятилетии будет одной из центральных проблем для новых территорий, и в первую очередь для республик Донбасса. Масштабы разрушений в ЛНР и ДНР огромны, цены на жильё растут, а темпы жилищного строительства и его география...
7 августа 2023
Украинский агроэкспорт гарантированно потерял статус глобального
Зерновая сделка завершилась на минорной ноте: ВСУ подорвали Крымский мост, повредив два пролёта, а ВС РФ на протяжении трёх суток наносили комбинированные удары крылатыми ракетами и БПЛА по территориям Одесского, Ильичевского и Николаевского морских портов. Подсчёт ракет и перечисление их...
23 июля 2023
Трудный путь к самодостаточности. Как поднять экономику Новороссии
За долгие годы федеральная власть освоила ряд важнейших инструментов управления экономикой. Госзакупки позволяют формировать спрос на многие товары, национальные проекты стали инструментом общего развития страны, налоговыми манёврами стимулировали развитие отдельных отраслей, а специальные...
18 июля 2023
Дороги дороги. Как Россия интегрирует транспортную систему Новороссии
Когда было принято решение перенаправить часть автомобильного потока в Крым через Северное Приазовье, предполагалось, что по сухопутному коридору в Крым пойдет в основном грузовой транспорт. Но если до начала сезона отпусков с тотальным досмотром въезжающих на Крымский мост автомобилей худо-бедно...
6 июля 2023
Четыре проблемы мешают Донбассу «дать стране угля»
В июле–августе в ДНР начнется запланированная передача республиканских государственных шахт в руки частных инвесторов. Ещё в декабре 2022-го донецкий министр угля и энергетики Андрей Чертков сообщил: этот ход обеспечит рост добычи минимум на 30–40% за три года. Интересы властей республики понятны —...
27 июня 2023