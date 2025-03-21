«Американская собственность на украинские атомные электростанции была бы лучшей защитой инфраструктуры и поддержкой украинского энергетического сектора, а сделка с Украиной по минералам остаётся в планах». Так теперь выглядит позиция Вашингтона по экономическому взаимодействию с Украиной, озвученная президентом США Дональдом Трампом и его пресс-секретарём Кэролайн Ливитт поздним вечером 19 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Применительно к украинским недрам и госсобственности США демонстрируют поистине бульдожью хватку: раз что-то оказалось в их поле зрения и угодило в пасть, то зубы эти теперь просто так разжать не получится. Тем более, что активы — как недра, так и электроэнергетика — представляют собой ценность, пусть и не принесут США сотни миллиардов долларов.

Контроль над АЭС тождественен управлением вообще всей украинской электроэнергетикой, становым хребтом которой как раз и являются атомные станции, способные генерировать заветные киловатт-часы за сущие копейки, а это уже само по себе высокомаржинальный бизнес.

Да и с недрами не всё так плохо: конечно, в них нет миллионов тонн редкоземельных металлов, но и безынтересными их не назовёшь. И не важно, будут США контролировать украинские недра напрямую или осваивать их совместно с Россией, как предлагал президент Путин.

Поживиться там есть чем.

Недра есть, а передела нет

Содержимое украинских недр уже давно секрет Полишинеля — спасибо советским геологам, открывшим месторождения, и журналистам, напомнившим всем о том, чего на Украине точно нет. В них отсутствуют в значимых объёмах редкоземельные металлы (РЗМ), а перспективные месторождения РЗМ Донбасса уже перешли под контроль России.

Поэтому желание американцев самостоятельно разрабатывать украинские редкоземы стоит воспринимать так же, как сокровища недр Афганистана на триллион долларов, то есть как чистую фантазию.

Но есть под толщей украинских черноземов то, что стоит денег, хоть и редким не является.

В одном лишь 2024 году Украина экспортировала 33,7 млн тонн железной руды благодаря работе морского коридора, а одна тонна стоит на мировом рынке около 110 долларов. Ещё в прошлом году Украина вывезла почти 45 тыс. тонн марганца по цене примерно в 146 долларов за тонну. Продолжать изложение в таком духе можно ещё долго, добавляя туда титаносодержащие минералы (ильменит и рутил), циркониевые руды (цирконий и гафний), каолин (белую огнеупорную руду), глинозем и даже графит, галлий и прочие минералы.

Как видно, месторождения есть, а с глубокой переработкой всего этого богатства проблемы — украинская цветная металлургия приказала долго жить задолго до начала СВО, в отличие от чёрной металлургии, которую подкосил 2022 год, сокративший её мощности с 20 до 6 млн тонн стали в год.

В части чёрной металлургии Украина до недавних пор (в начале 2025 года Украина лишилась последнего месторождения коксующихся углей) обладала полным производственным циклом от разреза, шахты и ГОКа вплоть до меткомбинатов и портов, что позволяло украинским олигархам зарабатывать без России.

В цветной металлургии ещё с советских времён кооперация была выстроена куда сложнее.

Конечным потребителем украинского циркония и гафния (они залегают вместе) вплоть до февраля 2022 года был Чепецкий механический завод в Удмуртии, куда концентрат поставляли с Верхнеднепровского ГОКа. Завод ГНПП «Цирконий», где под конец СССР планировалось освоить производство до 4 тыс. тонн циркония реакторной чистоты, киевская власть погубила ещё при позднем Леониде Кучме, а при Януковиче предприятие прекратило производство. Впоследствии его добил Игорь Коломойский, который в итоге превратил предприятие в автобазу.

Россия, к слову, пыталась спасти предприятие: в 2008 году была договорённость о совместном с Украиной производстве металлического циркония с прицелом под последующее строительство завода по фабрикации ядерного топлива.

Та же история с ильменитом и рутилом — титаносодержащими минералами. На Украине из местных минералов производили губчатый титан, который впоследствии перерабатывали в слитки на мощностях Верхнесалдинского металлургического производственного объединения (ВСМПО).

На весь Союз было три титано-магниевых комбината — по одному на Россию, Украину и Казахстан. Украина свой погубила, Казахстан сохранил (в Усть-Каменогорске производят 11% металлического титана в мире), а в России ВСПО объединилась с Березниковским комбинатом, создав мирового лидера (25% мирового рынка) по производству металлического титана и титанового проката — «ВСМПО-Ависма».

На пике Украина закрывала 85% российских потребностей в ильмените и рутиле.

Аналогичная история и с глиноземом. В далёком 1930 году советская власть построила в Запорожье первый в СССР алюминиевый завод, который вплоть до начала Великой отечественной был крупнейшим в Европе. Запорожье выбрали не просто так: на территории УССР были запасы необходимых минералов, а ДнепроГЭС обеспечивала завод электроэнергией.

Дело в том, что алюминий является концентрированной электроэнергией: для производства 1 тонны металла требуется 13,5 МВт/ч электроэнергии, две тонны глинозёма и 500 килограммов анодной массы. Именно поэтому производство алюминия в итоге сконцентрировали в Сибири, построив там гигантские гидроэлектростанции.

Но Украина из кооперационной цепочки никуда не делась: в 1980-х там построили Николаевский глиноземный завод и порт для приёма бокситов из Гвинеи, которые уже после переработки по железной дороге увозили на предприятия РУСАЛа. Последний, к слову, также пытался сохранить Запорожский алюминиевый завод, но он ещё в советские годы основательно устарел, а киевской власти предприятие не очень-то былои нужно.

В итоге завод у РУСАЛа отняли в 2015 году, а в 2022-м отобрали ещё и Николаевский глиноземный, который с тех времён и простаивает.

Из этих трёх историй можно сделать ряд выводов.

Во-первых, украинские власти за 34 года уничтожили свою цветную металлургию: она просто не вписалась в рынок, а для олигархии была слишком сложной и непонятной. Высокие переделы утрачены, а именно они обеспечивают формирование наибольшей добавленной стоимости. Если тонна железной руды стоит около 110 долларов, то тонна стали в среднем стоит в три раза дороже. А сортовой прокат будет стоить в три раза дороже стали.

Трактор «Кировец» за 8,2 млн рублей и вовсе обойдётся почти в 15 вагонов железной руды. Чем глубже переработка, тем больше денег можно заработать.

Во-вторых, украинские недра за пределами железной руды и сопутствующих минералов интересовали в первую очередь Россию: она до последнего сохраняла кооперационные связи, закупая глинозем, ильменитовый и циркониевые концентраты и даже каолин.

Но России Украина минералы после начала СВО не продаёт.

Торг уместен

В связи с этим возникает логичный вопрос: при каких условиях США могли бы заработать на Украине?

Очевидно, что продажа руд и их концентратов больших денег американским коммерсантам не принесёт. Высокого передела на Украине не осталось и восстановить его невозможно: обанкроченные предприятия там быстро режут на металл. Поэтому в каком состоянии находится даже недавно — три года назад — остановленный Николаевский глиноземный завод, неясно. Но очевидно, что ничего хорошего с ним за эти годы не произошло.

Самостоятельно киевская власть восстановить утраченные предприятия не в состоянии: мешает острый дефицит ясных голов с прямыми руками и эпидемия клептомании. Американскому бизнесу всё это не интересно: у него свои производственные цепочки, в которых Украине изначально не было места. Проект компании «Велта», которая отказалась от строительства завода по выпуску титановых изделий на Украине в пользу создания предприятия в США (его построят на украинские деньги с использованием украинских технологий) является исключением из правил.

А Россия, которой были интересны украинские минералы, их заместила.

Ильменит и рутил закупаются в Азии, а ВСМПО-АВИСМА продолжает работать в том числе и на экспорт в западном направлении.

Оставшийся без сырья из Ирландии, Австралии и с Украины РУСАЛ купил в 2024 году 30% акций китайской компании HWNM, что позволяет ему получать 1,3 млн тонн глинозема в год. В в 2025 году была заключена сделка по покупке индийского завода Aluminium Industries Limited, что позволит добавить к ним ещё 1,5 млн тонн. Николаевский глиноземный завод РУСАЛ в 2023 году планировал заменить портом и заводом в Ленобласти, на которые тогда компания хотела потратить 400 млрд рублей.

С того времени новостей об альтернативе Николаевскому глиноземному не было, однако компания проект не забросила.

Во многом замещены и западные рынки сбыта. Чикагская (CME) и Лондонская (LME) биржи металлов прекратили торги российским алюминием, медью и никелем прошлой весной, но к тому времени цветмет пошёл в восточном направлении. Уже к маю 2023 года доля поставок «Норникеля» в Азию выросла до 45%, хотя ещё в 2021 году на Азию приходилось лишь 27% отгрузок компании.

РУСАЛ в 2023 году потеснил Индию на китайском рынке и довёл долю России в поставках до 85%. Поэтому компания и сочла для себя европейские санкции по первичному алюминию несущественными. Поставки российской меди на рынок ЕС по итогам 2023 года сократились на 79%, а в Китай и Турцию выросли на 14% и 61% соответственно.

Как видно, изменения существенные и по цепочкам поставок, и по рынкам сбыта. Провернуть весь этот «фарш» назад уже невозможно. Тем не менее, определённое пространство для торга между США и Россией есть. Правда, не везде.

РУСАЛ был бы рад возвращению ему Николаевского глиноземного завода — это позволило бы сэкономить 400 млрд рублей, хотя власти Ленобласти такому повороту и не обрадуются. Доступ на американский рынок был бы ему в радость, но поверить в то, что США перестанут закупать алюминий у Канады, закрывающей свыше 70% их потребностей, сложно.

У США те же проблемы с добычей редкоземельных металлов (Китай с прошлого года не поставляет в им сурьму, галлий и германий), что в России, но представить себе совместное освоение Мазуровского месторождения под Волновахой сейчас невозможно. Никакой совместной добычи РЗМ не будет до тех пор, пока американским оружием убивают граждан России.

Что может Вашингтон предложить «Норникелю» или, например, «Русской медной компании» кроме как отмену санкций и прочих ограничений — непонятно.

Обещания инвестиций и возможные совместные проекты, конечно, радуют, но без гарантий сбыта в те же США они мало что стоят, так как мировой рынок цветмета не резиновый. Да и с гарантиями выполнения взятых на себя обязательств у США всё плохо, доказательствами чему служат выход Трампа из СВДП по Ирану или заявление о том, что указы Байдена недействительны, так как поставлены с помощью так называемой автоподписи.

Тем не менее, без России США на украинских недрах серьёзно не заработают.

Только Россия может гарантировать неприкосновенность ГОКов, заводов и сопутствующей инфраструктуры. Без этих гарантий ни одна компания не приступит к реализации инвестиционных проектов, а США останется лишь действовать опосредованно, через контроль над госкомпаниями.

Исключительно Россия может обеспечить энергоёмкие предприятия достаточным объёмами электроэнергии с Запорожской АЭС, а дефицит электроэнергии ещё долго будет сдерживать экономику Украины.

Россия могла бы помочь США с диверсификацией импорта многих металлов и упростить реализацию проектов по добыче редкоземельных металлов, но здесь всё упирается изменившуюся экономику, санкции и взаимное недоверие сторон.

Поэтому Вашингтон и отложил вопрос со сделкой.

Медийной составляющей в ней оказалось куда больше, чем экономической, а вопросы реальной экономики без решения украинского вопроса и снятия санкций решить не получится.