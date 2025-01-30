28 января глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила внести в 16-й санкционный пакет Евросоюза запрет на поставки в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation. Каллас утверждает, что в нашей стране приставки используют для управления дронами.

Сергей Корсун ИА Регнум

Инициатива скандальной чиновницы не могла не вызвать резонанс внутри России. И дело не в том, что отечественные геймеры запаниковали, опасаясь остаться без консолей.

Проблема в том, что видный евробюрократ выдала настолько несусветную глупость, что у наблюдателей возник резонный вопрос: не шутит ли она?

К сожалению, Каллас не шутит.

Бред как руководство к действию

В сущности, на уровне «железа» игровые приставки Xbox и PlayStation представляют собой компьютер. В них есть всё то, что содержится в ПК: процессор, видеокарта, материнская плата, накопитель и так далее. Но на этом их сходства с персональными компьютерами заканчиваются.

Во-первых, на каждой консоли стоит своя операционная система, чей функционал сильно урезан по сравнению с Windows и Linux. Это обусловлено архитектурой приставки и её функциональным предназначением: она должна запускать игры и обеспечивать адекватную производительность.

Поэтому ОС в консолях закрытая, доступ к ней сторонний пользователь может получить только в случае, если энтузиасты нашли способ несанкционированного вмешательства в «мозг» устройства.

Во-вторых, производители консолей контролируют магазин приложений, из которого пользователь скачивает купленные игры. Они зарабатывают на каждой транзакции, совершённой в рамках платформы, будь то покупка игры или какого-то внутриигрового предмета.

Поэтому операционная система является закрытой, а любое программное обеспечение добавляется туда только после прямого одобрения платформодержателя.

Представить, что на Xbox появится симулятор управления «Бабой-ягой», невозможно. Впрочем, в декабре 2000 года американские эксперты разглагольствовали об использовании Саддамом Хусейном консоли Sony PlayStation 2 для создания системы управления ракетами нового поколения: дескать, она настолько совершенна, что может использоваться в военных целях. Но никаких подтверждений этого, разумеется, так и не появилось.

В-третьих, консоль работает только с тем оборудованием, поддержку которого предусмотрел разработчик. Проще говоря, контроллер от Xbox не будет работать на PlayStation — и наоборот, зато обе приставки могут работать с ПК.

Именно поэтому для управления дронами легче всего использовать игровые ноутбуки. Они мощные, мобильные и компактные (им, в отличие от консолей, не нужны телевизоры в качестве мониторов).

А Windows «на борту» позволяет устанавливать на них любое ПО и подключать любое «железо» вне зависимости от того, в какой стране Юго-Восточной Азии (ЮВА) оно произведено.

Дело в том, что игровые консоли, ноутбуки и всякую периферию в Европе не производят. Да и игровые приставки оттуда в Россию не ввозят — они не проходят через территорию Евросоюза даже транзитом.

Все эти нюансы известны любому геймеру или людям, интересующимся темой. Но для главы Евродипломатии это, как оказалось, было секретом.

В то же время очевидно, что многие запреты в Евросоюзе и раньше сочиняла коллективная Каллас, чему есть множество примеров.

Евробюрократы и унитазы

Осенью 2022 года крупные деловые издания, анализируя статистику внешней торговли ЕС со странами СНГ, писали о параллельном импорте бытовой техники, включая крупногабаритную.

Именно этими поставками объясняли способность российского ОПК производить ракеты. Западные журналисты выдвинули предположение, что в российских ракетах используются электронные компоненты из стиральных машин и других устройств.

А шведы в своей локальной версии Euronews даже сообщили, что кража 150 дорожных камер за 2 месяца является следствием нехватки в России запчастей для БПЛА. Якобы электронику из камер потом переправляют в Россию на военные заводы.

Хотя камеры, скорее всего, воровали сами шведы — чтобы не мешали ездить по дорогам так, как хочется.

Опять же, как и в случае с игровыми приставками, никакого смысла в ограничении поставок бытовой техники не было.

Во-первых, ввозить в Россию крупногабаритную технику, чтобы впоследствии её разбирать, бессмысленно. В западных устройствах нет ничего сверхъестественного, что нельзя было бы купить в Юго-Восточной Азии или произвести в России, где и так налажен выпуск стиралок и холодильников.

Во-вторых, нужно понимать подход военных к использованию электронных компонентов. Им не нужны передовые процессоры или графические ускорители: они дороги, их мощности избыточны, надёжность при перегрузках оставляет желать лучшего, а стоимость запредельна. Поэтому в ракетах используются низкотехнологичные компоненты — это известно всем, включая западных экспертов.

В частности, ещё в сентябре 2022 года в The New York Times был опубликован материал «Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своём высокотехнологичном оружии», представляющий собой выжимку из доклада исследовательской группы Conflict Armament Research.

Главная мысль статьи заключалась в том, что в ракетах используются коммерческие чипы, разработанные в 1990–2000 годах и выпускаемые во многих странах мира на десятках предприятий. Тот факт, что на них стоит маркировка Texas Instruments и относительно свежая дата выпуска, не означает, что это передовые чипы — их просто сделали недавно.

Именно поэтому никакие ограничения не помогают: такие чипы бесконтрольно выпускаются в странах ЮВА для гражданского рынка, откуда они впоследствии и расходятся по миру.

Но ладно игровые приставки и чипы. В середине февраля 2023 года евробюрократия подготовила в рамках 10-го пакета санкций 146-страничный список товаров, экспорт которых в Россию планируется ограничить. Туда среди прочего попали чаши унитазов, смывные бачки и другая сантехника. Кто и почему включил их в санкционный список — не ясно. Но это отличная иллюстрация самооблучения низкосортной пропагандой.

В 2019 году, когда Россия спустя год после инцидента в Керченском проливе вернула Киеву катера «Бердянск» и «Никополь», главком ВМФ Украины заявил, что Россия украла с них гальюны, плафоны и розетки. Тема с кражей унитазов тогда очень понравилась обывателям на Украине и за её пределами, потому как демонстрировала якобы дикость и варварство русских.

Затем нарратив закрепили уже в 2022 году бредом о русских солдатах, ворующих унитазы из украинских хат. В итоге евробюрократы внесли унитазы в санкционный пакет.

Иррациональность оппонентов

Политкорректность и вера в то, что идиоты не могут оказаться начальниками, подталкивают к необходимости найти в словах Каллас и действиях евробюрократии какой-то хитрый план. Но нет, никакого хитрого плана здесь нет.

Нужно признать очевидное: Кая Каллас просто глупа. Она берётся публично размышлять о том, в чём совершенно не разбирается. И даже не важно, каким образом и в результате каких закулисных договорённостей она попала в руководство Евросоюза.

Проблема в том, что подобные персонажи, опираясь на свои бытовые представления о реальности и напрочь игнорируя факты, задают тон взаимодействию Союза с его 500 миллионами жителей с ядерной державой.

Именно поэтому попытки России взаимодействовать с евробюрократией через апелляцию к разуму не работают. Действуя в логике презумпции разумности, Россия сталкивается с иррациональностью оппонента. А потому никаких реальных договорённостей и не получается.