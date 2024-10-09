В министерствах сельского хозяйства Донбасса и Новороссии рапортуют о собранном урожае, выросшем поголовье животных и производстве животноводческой продукции. Цифры по каждому из субъектов не могут не радовать.

ИА Регнум

Первым о росте в АПК рассказал Минсельхоз Херсонской области. 2 июля министерство сообщило об увеличении с начала 2024 года поголовья крупного рогатого скота на 1 тысячу голов, росте на 30% стада овец и коз при практически не изменившемся поголовье свиней. Особенно важно, что рост произошёл в организованном секторе — в хозяйствах и у фермеров. В растениеводстве рекордов нет: урожайность зерновых сократилась в зависимости от хозяйства на 15–50% в силу весенних заморозков и уничтожения плотины Каховской ГЭС.

В октябре о показателях работы отчитался Артём Крамаренко, курирующий АПК вице-премьер ДНР. В республике собран рекордный урожай зерновых (1 миллион тонн), за 8 месяцев произведено на 10% больше сырого молока и на 6,3% больше яиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Запорожской области убрали 1,63 миллиона тонн зерновых и около 450 тысяч тонн масличных (их ещё убирают). В ЛНР намолочено 529 тысяч тонн зерновых и свыше 207 тысяч тонн подсолнечника.

Анализируя сельское хозяйство Донбасса и Новороссии, нужно понимать, что оно корнями уходит в украинскую модель того, что называют развитием АПК. Вот только никакого развития не было и близко.

С 1991 года у украинских властей не было понимания, каким образом необходимо развивать сельское хозяйство — его фактически предоставили самому себе.

С учётом равнинной местности и больших земельных площадей, плодородных почв, благоприятного климата и отсутствия аграрной политики как таковой, Украина в это время лишилась большей части своего животноводства, а её сельское хозяйство сконцентрировалось на бикультурной модели растениеводства: зерновые и масличные обеспечивали 75% украинского сельскохозяйственного экспорта.

Украинская родовая травма

Статус житницы Европы, которым гордились украинские власти, являлся не их заслугой, а их недоработкой, поскольку продовольственный суверенитет можно обеспечить лишь с помощью развитого животноводства.

В этом плане российский АПК развит куда сложнее и гармоничнее: в России хватает агрохолдингов в сфере животноводства. И это не только заслуга бизнеса, но и властей — они направляли бизнес, стимулируя его осваивать высокие переделы, а также защищали внутренний рынок, в том числе с помощью продовольственного эмбарго.

В свою очередь у руководства ЛНР и ДНР в 2014–2022 годах не было ни денег, ни возможностей для развития сельского хозяйства. Первый глава ДНР Александр Захарченко понимал важность производства продуктов питания. В республике в качестве цели декларировали развитие сельского хозяйства и даже предпринимали для это определённые действия: выращивали овощи борщевого набора, заложили суперинтенсивный яблоневый сад. В ЛНР в 2018 году ввозили нетелей из России — тогда коровы в республике чуть не превратились в краснокнижных животных.

Но особых успехов власти республик не достигли, поскольку их действия сталкивались с обстоятельствами непреодолимой силы.

Обстоятельство первое — нехватка денег, что делало невозможным субсидирование АПК, а также закупку оборудования, от линий для пищевых комбинатов до сельхозтехники.

Второе обстоятельство — непризнанность со стороны России. На сельхозпродукцию из ЛНР и ДНР распространялись те же ограничения, что на товары с Украины. 15 ноября 2021 года Президент России подписал указ, согласно которому в России признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и товары из этих республик допускаются наравне с российскими к процедуре госзакупок. Также документ отменил экспортные и импортные квоты для товаров, поставляемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.

Таким образом, воспринимать успехи сельского хозяйства Донбасса и Новороссии необходимо с учётом их родовой травмы — перекоса в сторону бикультурного растениеводства, которое в условиях безгосударственности и безденежья давало наибольшую прибыль при наименьших рисках и затратах.

В то же время задача России — развивать отрасли, которые важны для обеспечения внутренних потребностей регионов в гармонии с сельским хозяйством страны в целом. А это задача куда сложнее, чем выращивание зерновых и масличных, ставших базовыми для аграриев новых территорий.

Но и с этой задачей власти различных уровней справляются, благо соответствующих инструментов развития хватает.

«Делай как я»

Главный инструмент — субсидирование. Животноводческие проекты — дорогие, долго окупаются и требуют системных мер господдержки. В 2022–2023 годах на субсидирование сельского хозяйства в России выделяли по 500 миллиардов рублей в год, в 2024 году объёмы финансирования сократили до 475 миллиардов.

Местные минсельхозы непрерывно информируют аграриев новых территорий о мерах господдержки. В Херсонской области, например, компенсируют до 50% затрат на закупку нового промышленного оборудования.

Второй инструмент — вхождение предприятий АПК в свободную экономическую зону (СЭЗ), что позволяет существенно сократить расходы на уплату налогов и сборов, но ценой взятия на себя инвестиционных обязательств по развитию производства и увеличения количества занятых. Примеров успешного применения этого инструмента развития — множество.

Молочный комплекс «Таврия» из Чаплынки Херсонской области вступил в СЭЗ и за год удвоил поголовье коров, доведя его до 3 тысяч. И это в условиях дефицита кормов, чья урожайность по области упала после уничтожения Каховской ГЭС.

Шахтёрская птицефабрика из ДНР вложила в развитие 100 миллионов рублей, модернизировав оборудование и сократив расходы на электроэнергию.

Бердянский мясокомбинат закупил новое оборудование для производства и ускоренными темпами расширяет сбытовую сеть — фирменные магазины есть даже в Ростовской области. Участие в СЭЗ позволит предприятию обновить автопарк и открыть 60 магазинов.

Луганский хладокомбинат в феврале 2024 года получил шесть медалей за мороженое на конкурсе «Лучший продукт-2024», а рекламным лицом бренда «Королевское мороженое» на общественных началах стал президент Путин. Благодаря СЭЗ хладокомбинат нарастит мощности на 30%.

Третий инструмент — лизинг и предоставление льготного финансирования. В 2023 году «Росагролизинг» поставил аграриям новых территорий свыше 500 единиц сельхозтехники общей стоимостью более 3 миллиардов рублей. А в первом полугодии 2024 года отгрузил на 50% больше машин, чем за аналогичный период прошлого года, что особенно актуально с учётом износа парка сельхозтехники и обилия иностранных машин. В целом, свыше 70% поставок техники этой организацией были совершены в рамках программ господдержки, что позволило в среднем сэкономить сельхозорганизациям по 2–3 миллиона рублей.

Глобально ничего нового федеральные власти для развития сельского хозяйства Донбасса и Новороссии не придумали, применив армейский подход «Делай как я» для новых территорий, распространив на них хорошо знакомые для других регионов России меры поддержки. Исключением является, пожалуй, лишь возможность присоединиться в СЭЗ, но её перед этим обкатали в Крыму.

Подход «Делай как я» сработал, но до диалектического перехода изменений из количества в качество ещё далеко: проекты реализуются долго, внутренний рынок местными продуктами питания насыщен слабо.

Для понимания, немного статистики из Запорожской области — передовика по объёмам собранных зерновых и масличных. Доля произведённых в Запорожской области кисломолочных продуктов в региональных торговых сетях составляет 15,7%; молока питьевого — 17,3%; масла сливочного — 28,3%; растительного масла — 37,6%. свежих помидоров и огурцов — 38,1% и 42%; картофеля — 31,3%.

Поэтому темпы роста у сельского хозяйства новых территорий будут высокими — рост идёт с низкой базы, что, впрочем, никоим образом не умаляет заслуг местных аграриев. Однако чудес не бывает: им предстоит потратить много времени, сил и денег, чтобы догнать конкурентов из других регионов России.

С деньгами власти помогут, но остальное нужно будет делать самостоятельно. Однако опасаться конкуренции с условным «Мираторгом» или «Эконивой» молокопереработчикам из Херсонской области не стоит. Крупные российские агрохолдинги к новым территориям интереса не проявляют: они сконцентрированы на развитии своего устоявшегося бизнеса и опасаются санкций. За 8 лет с момента включения Крыма в состав России землю на полуострове купил лишь «Агрокомплекс им. Ткачёва» — летом 2022 года.

Отсутствие конкуренции с фирмами с «Большой земли» в данном случае является благом, пусть это и сдерживает темпы роста. Тем более, расти нужно не только вширь, но и вглубь.

Неочевидные задачи АПК

С развитием вширь — ростом площадей под обработкой или увеличением поголовья животных — аграрии справятся при условии господдержки самостоятельно. Но есть задачи, для решения которых потребуется больше ресурсов и времени.

В Херсонской области необходимо восстановление Каховского водохранилища, в Запорожской — модернизация систем орошения для увеличения площади поливных земель со 120 до 640 тысяч гектаров. В Запорожской области 52% территории подвержены опустыниванию, а лесополосы обеспечивают защитную лесистость пашни лишь на 2,2% при нормативе в 5%.

Везде и без какого-либо исключения необходимо обновлять основные фонды: например, в Запорожской области Программой социально-экономического развития предусмотрена модернизация 70% предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Новые территории неблагополучны в эпизоотическом (эпидемии среди животных) плане, их почвы истощены по гумусу и минеральным веществам, что снижает урожайность по зерновым в среднем на 10 центнеров с гектара.

Всюду — проблемы с сохранением растениеводческой продукции и глубиной её переработки. На новых территориях дефицит фрукто — и овощехранилищ, а также крайне сложно с логистическими центрами. Поэтому проектов, похожих на мариупольский агромолл «Четыре сезона» с хранилищем на 3 тысяч тонн, должно быть больше.

В общем, на чудо в развитии АПК Донбасса и Новороссии рассчитывать не стоит. Чудо, что он вообще уцелел за 30 лет бесхозяйственности и непризнанности, поэтому каждый из работников сельского хозяйства новых территорий достоин глубочайшего уважения.

Впереди долгие годы упорного труда по модернизации АПК и созданию в Новороссии отраслей, о существовании которых там давно забыли. Но проходить этот путь новые регионы будут уже не сами, а под руководством федерального центра, превратившего за 10 лет Россию из импортёра в экспортёра продовольствия.